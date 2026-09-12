Siena, corso agenti immobiliari: iscrizioni entro il 22 settembre

Atunno: ritorno sui banchi, anche per gli aspiranti agenti immobiliari. Sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso organizzato dall’agenzia formativa Cescot Siena, con riconoscimento della Regione Toscana per Agenti di Affari in Mediazione con Mandato a Titolo Oneroso – Sezione Immobiliare. Il corso, della durata complessiva di 150 ore, prenderà il via mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 17 e si concluderà indicativamente nei primi giorni di febbraio 2027. Le lezioni si svolgeranno con una formula pensata per agevolare la partecipazione anche di chi lavora: 75 ore in presenza, presso la sede Cescot Confesercenti Siena in Strada Statale 73 Levante n. 10, Località Due Ponti, e 75 ore in FAD sincrona, attraverso la piattaforma Google GSuite for Education.

Gli incontri si terranno prevalentemente dal lunedì al giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, con una frequenza di tre o quattro lezioni settimanali. Il percorso affronterà le principali competenze necessarie per operare nel settore immobiliare, dalla gestione delle informazioni relative ai beni in vendita alle relazioni con potenziali venditori e acquirenti, fino alla conduzione delle trattative per la compravendita e la locazione degli immobili. Al termine del percorso, previo rispetto dell’obbligo di frequenza previsto, verrà rilasciato un attestato di frequenza, indispensabile per poter successivamente sostenere l’esame di abilitazione presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Il corso è rivolto a occupati e disoccupati maggiorenni interessati a intraprendere l’attività di agente immobiliare. Tra i requisiti di accesso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale corrispondente al 4° livello EQF o altro titolo previsto dalla normativa di riferimento. Per i cittadini stranieri è inoltre richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1.

Le domande, compilate sull’apposita modulistica e accompagnate dalla copia di un documento di identità, possono essere consegnate entro il 22 settembre direttamente presso gli uffici Cescot Siena oppure inviate tramite e-mail. Per ulteriori informazioni: Cescot Siena – 0577/252234 – [email protected].