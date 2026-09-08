Siena Beat Festival, 15 band locali alla Fortezza Medicea

La musica della nostra terra è pronta a salire sul palco e a conquistarne il cuore. Dall’11 al 13 settembre, a partire dalle ore 20:00, la Fortezza Medicea (Bastione San Domenico) ospiterà il Siena Beat Festival, una tre giorni imperdibile che sintetizza in tre serate il talento, la passione e la carica travolgente delle realtà locali.

Sarà una vera e propria festa sonora a 360 gradi: nessun genere musicale è stato escluso! In un clima di travolgente entusiasmo, le band si alterneranno sul palco spaziando dal pop al rock, passando per il punk, l’indie e il rap, offrendo un mix esplosivo di brani inediti e cover riarrangiate che faranno cantare e ballare l’intera fortezza.

Dietro le quinte di questo grande appuntamento c’è un motore organizzativo straordinario, frutto di una squadra affiatata, vincente e profondamente convinta del proprio valore sociale e culturale. L’evento è infatti totalmente autoprodotto dall’associazione Siena Città della Musica, in stretta collaborazione con Music4Care e Rock Factory.

Ma una grande squadra, per vincere le sue sfide, ha bisogno di grandi giocatori: ed è proprio grazie alla risposta entusiasta di ben 15 band locali che questo sogno collettivo prende forma, mettendo al centro i giovani e la creatività del territorio.

“Che dire… è l’apice di tavoli tecnici, pubblici e non, tenuti durante quest’anno”, dichiara con orgoglio Massimo Castellani, Presidente dell’associazione Siena Città della Musica. “Questo festival rappresenta la concretizzazione di un percorso condiviso e strutturato per dare voce e spazio alle realtà musicali locali.”

Il Presidente di Siena Città della Musica sottolinea che questa iniziativa è un primo risultato del lavoro che l’ associazione sta effettuando per venre incontro all’ esigenza delle molteplici band del territorio di potersi esibire. naturalmente non c fermeremo qui. sono oltre 40 le band che hanno chiesto di poter partecipare. siamo in fase di organizzazione di altri eventi sul territorio (comune e provincia) che daranno la possibilità di esibirsi. Il Siena beat festival è stato organizzato completamente a spese dell’ Associazione e di Rock FActory senza altri contributi esterni.

“Una collaborazione ricca di visione”, come sottolinea Ester Longino, ideatrice del progetto Music4Care (realtà che ha già collezionato il successo di ben due eventi musicali di beneficenza): “Il progetto Siena Beat Festival è nato da solo, frutto del lavoro e della collaborazione di quasi un anno ormai con l’Associazione. Speriamo di portare avanti questo rapporto di cooperazione e, anzi, di andare verso un qualcosa di ancora più solido.”

Un’intesa che trova riscontro immediato anche sul piano operativo e organizzativo, come conferma Giacomo Paradiso di Rock Factory: “Da parte tecnica posso dire che sto avendo la fortuna di lavorare con persone competenti: i ruoli sono ben definiti, c’è una collaborazione reale e un rispetto reciproco che non è scontato.”

L’evento vanta inoltre il patrocinio del Comune di Siena e della rassegna Vivi Fortezza, confermando il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa.

L’appuntamento è fissato per l’11, 12 e 13 settembre alla Fortezza Medicea di Siena, a partire dalle ore 20:00, per tre giornate indimenticabili dedicate alla musica a km zero, alla condivisione e al puro divertimento.