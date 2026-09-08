Contrada della Giraffa, notizie e prossimi appuntamenti

Si è deciso di anticipare l’Assemblea Generale a giovedì 17 settembre, nella Sala delle Vittorie, con i seguenti orari:

Prima convocazione: ore 21:15

Seconda convocazione: ore 21:30

e con il seguente ordine del giorno:

1- Comunicazioni del Priore;

2- Elezione della Commissione Elettorale;

3- Varie ed Eventuali.

È in scadenza il mandato degli Organi Elettivi relativo al triennio 2024–2026 e, come previsto dallo Statuto, si dovrà procedere all’elezione della Commissione Elettorale entro il prossimo 18 settembre, data prevista per l’Assemblea Generale.

Coloro che fossero interessati a candidarsi a far parte della Commissione Elettorale dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e comunicare il proprio incondizionato impegno ad accettare l’incarico, entro e non oltre il 13 settembre.

A tal fine, gli interessati sono invitati a contattare, entro il termine sopra indicato:

il Cancelliere, Silvia Corbelli

+39 366 1317620

oppure

il Vice Cancelliere, Francesca Moffa

+39 339 8748997

Martedì 8 settembre: Festa della Madonna. Cena dalle ore 20 in piazzetta. Prenotazione tramite app SdG entro venerdì 4 settembre entro le ore 24, oppure contattando Adele Boriosi tel. 392 9961498.

Sabato 19 settembre: Torneo di Pallavolo 4vs4 in Vigna! Un torneo organizzato e dedicato a tutti i giraffini in cui squadre miste e sorteggiate casualmente si scontreranno dalla mattina fino al tramonto.

Panini offerti ai giocatori per il pranzo e bar aperto durante il torneo.

Termine ultimo di iscrizione Lunedì 14 Settembre.

Ricordiamo che l’età minima per partecipare al torneo é di anni 14.

Il torneo avrà inizio alle 11 circa della mattina.

Seguiranno informazioni.

Per info e dettagli contattare :

Edoardo Brocchi tel 329 8151403, Carlo Brocchi 366 1698931, Eugenio Dinelli 333 7805764.

A seguire: Cena con musica in Vigna!

Cenino in vigna a partire dalle 20.30 con musica per passare una serata tutti insieme.

Segnarsi su App SdG, tramite mail [email protected] o contattando Livia Niccolucci tel. 3316281896 entro e non oltre mercoledì 16 settembre.

Per sabato 12 settembre è previsto il consueto pranzo organizzato dalle Commissioni Solidarietà per i contradaioli anziani presso il Tartarugone in Piazza del Mercato.

Il pranzo coinvolge anche le delegazioni dei Gruppi Giovani/Novizi delle Contrade che effettueranno servizio ai tavoli.

Qualora fossi interessato puoi scrivere/chiamare la referente del Gruppo Solidarietà “La Piazzetta” Chiara Doretti al 3381294639 entro e non oltre il 2 Settembre evidenziando, eventualmente, esigenze di trasporto ed eventuali celiachie/allergie.

DOPOSCUOLA BIANCO ROSSO

Nei mesi di agosto e settembre prenderà il via il primo “Doposcuola Bianco Rosso” dedicato a bambini e bambine dai 7 ai 12 anni.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Solidarietà “La Piazzetta”, in collaborazione con il Gruppo Piccoli Giraffini, per offrire un supporto nello svolgimento dei compiti e nello studio.

Dove

Presso i locali della Società della Giraffa

Via delle Vergini, 18

Orario

Dalle 16:30 alle 18:30

Calendario

Agosto: 25 e 27

Settembre: 1, 3, 9 e 11

Adesioni a Chiara Doretti

338 1294639

[email protected]