Al via il settimo Memorial Sandro Finetti in Piazza San Francesco

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 Settembre la Virtus Siena organizza la 7a edizione del Memorial Sandro Finetti, che quest’anno si svolgerà in una location d’eccezione.

Sarà infatti Piazza San Francesco, oltre al palazzetto Virtus, a ospitare l’edizione 2026 con due campi all’aperto dove si sfideranno otto formazioni Under 13 e tre formazioni Esordienti.

L’ormai tradizionale appuntamento di inizio stagione dedicato alla memoria di Sandro Finetti, figura storica del basket senese e in particolare virtussino, si svolgerà in tre giornate e vedrà per la categoria under 13 la partecipazione di Virtus Siena, Pgr Grosseto, CS Monteroni, Synergy Valdarno, Valdelsa Basket, Poggibonsi Basket Fides Montevarchi e Nestor Marsciano.

Per la categoria Esordienti sarà invece previsto un triangolare nella giornata di Sabato 19 Settembre alla quale prenderanno parte Virtus Siena, Mens Sana e Fides Montevarchi.

Nella giornata di domenica le squadre si recheranno nella Nobile Contrada del Bruco che ospiterà tutte le squadre a pranzo presso la società L’Alba.

Tre belle giornate di basket giovanile in memoria di Sandro Finetti, grande figura del basket senese che per decenni ha formato giovani cestisti contribuendo al progredire del movimento cittadino. Un appuntamento reso possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Siena e degli sponsor che ogni anno si fanno avanti per sostenere questo importante torneo in ricordo di un grande senese: Ottica Ricci, Agenzia Immobiliare Ulivieri, Marco Fatucchi Private Banker, Hotel Moderno, Siena Timbri 2000, Il Valentiano, Elettromeccanica senese e Centro Sicurezza Montepulciano.