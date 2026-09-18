San Giobbe Basket, presentata la nuova maglia

I musei scendono in campo. Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Museo nazionale etrusco di Chiusi e San Giobbe Basket Etruria insieme in un progetto che mette in relazione sport, cultura e valorizzazione del territorio.

È stata presentata oggi, al Museo nazionale etrusco di Chiusi, la nuova divisa della San Giobbe Basket Etruria, che per la stagione sportiva 2026/2027 porta sulle proprie maglie un’immagine grafica ispirata a uno dei più importanti e riconoscibili reperti conservati nelle collezioni del museo: la sfinge funeraria in pietra fetida, capolavoro della scultura etrusca chiusina.

Il Museo ha concesso alla società sportiva l’uso dell’immagine della sfinge, per realizzare una rielaborazione grafica stilizzata per le divise della squadra. Il simbolo accompagnerà così la San Giobbe Basket non soltanto nelle partite disputate a Chiusi, ma anche nelle gare in trasferta, portando il patrimonio etrusco della città e l’immagine del suo museo sui campi di gioco di tutta Italia.

La scelta della sfinge assume un particolare valore proprio per il suo stretto legame con Chiusi. Datata alla metà del VI secolo a.C. e proveniente dal territorio chiusino, la scultura è realizzata in pietra fetida, materiale caratteristico dell’area, e raffigura un essere alato con corpo leonino e volto umano, destinato a proteggere la sepoltura e ad accompagnare simbolicamente il defunto nel viaggio verso l’Aldilà. L’opera, dono al museo del conte Pietro Ottieri della Ciaja, costituisce oggi uno dei simboli del Museo nazionale etrusco di Chiusi.

La San Giobbe Basket Etruria, inserita nel Girone B della Serie B Nazionale 2026/2027, porterà dunque con sé, partita dopo partita, un segno della propria città e della sua storia.

Ma il progetto di collaborazione non si limiterà alle divise da gioco. L’idea del Museo nazionale e della San Giobbe Basket si inserisce infatti all’interno di una proposta più ampia, nata con l’obiettivo di creare un collegamento concreto tra Museo e palazzetto, avvicinando il pubblico dello sport al patrimonio archeologico della città e, allo stesso tempo, offrendo ai visitatori del Museo nazionale un’occasione per conoscere e vivere anche la realtà cestistica del territorio.

L’accordo prevede infatti, tra le varie iniziative, una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per le partite casalinghe della San Giobbe Basket per tutti i visitatori del Museo nazionale etrusco di Chiusi che esibiranno un tagliando di ingresso emesso entro quindici giorni dalla data della partita. Oltre a ciò, sarà realizzato uno stand informativo del Museo all’interno del Palazzetto dello Sport, presente durante tutto l’arco della stagione, con materiali dedicati alle collezioni e al patrimonio culturale di Chiusi, creando così un ideale collegamento tra il museo e il luogo dello sport.

Una collaborazione che nasce dalla volontà condivisa di valorizzare Chiusi e il suo patrimonio attraverso linguaggi e pubblici differenti, l’incontro di una delle testimonianze della sua storia più antica con una realtà sportiva che porta oggi il nome della città in giro per l’Italia.

Alla presentazione sono intervenuti la Direttrice regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Carlotta Paola Brovadan, il Sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini, il Direttore del Museo nazionale etrusco di Chiusi Fabrizio Vallelonga e il Presidente dell’Umana San Giobbe Basket Giuseppe Trettel.

«Con questa iniziativa il museo esce idealmente dai propri spazi e accompagna Chiusi e il suo patrimonio in tutta Italia – sottolinea la Direttrice regionale Musei nazionali Toscana Carlotta Paola Brovadan –. L’immagine della sfinge, uno dei simboli più significativi del Museo nazionale etrusco, entra in dialogo con il mondo dello sport e raggiunge un pubblico nuovo, attraverso una squadra profondamente radicata nel territorio. È un esempio particolarmente significativo di come la valorizzazione del patrimonio possa costruire nuove relazioni e nuove forme di partecipazione, facendo della cultura un elemento vivo della comunità».

«La sfinge rappresenta una parte importante dell’identità di Chiusi e vederla sulle maglie della nostra squadra significa portare questa identità fuori dai confini della città – dichiara il Direttore del Museo nazionale etrusco di Chiusi Fabrizio Vallelonga –. Il museo è un luogo di conservazione e di ricerca, ma anche uno spazio aperto alla comunità. Questa collaborazione ci permette di intercettare un pubblico diverso e di rafforzare il rapporto con il territorio, trasformando un reperto archeologico in un ambasciatore della storia di Chiusi».

«La nuova divisa della San Giobbe Basket rappresenta un segno tangibile del legame tra la squadra e la nostra città – dichiara il Sindaco del Comune di Chiusi Gianluca Sonnini –. Portare sulla maglia la Sfinge, reperto simbolo custodito all’interno del Museo nazionale etrusco di Chiusi, significa scendere in campo con la nostra storia millenaria, e vuol dire far viaggiare il nome e le bellezze di Chiusi a livello nazionale, determinando con ogni partita un legame tra sport, cultura e promozione turistica della nostra città.»

«Fa molto piacere che la proposta di inserire uno dei simboli della storia etrusca della città nella nostra maglia da gioco sia stata accolta con entusiasmo da parte di tutti – dichiara il Presidente della San Giobbe Basket Giuseppe Trettel –. Il nostro intento è quello di ribadire, ancora una volta, il legame con il territorio. Non solo quello di Chiusi ma di tutta l’Etruria. Siamo chiaramente una realtà sportiva, ma il nostro coinvolgimento è a 360 gradi sul tessuto della zona e siamo attenti a tutto quello che di meraviglioso ci circonda».