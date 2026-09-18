Puliamo il Mondo, a Montepulciano protagonisti gli studenti

Anche quest’anno le scuole di Montepulciano hanno partecipato a “Puliamo il Mondo”, la giornata di educazione ambientale promossa da Legambiente, iniziativa a cui il Comune aderisce da diversi anni. Armati di cappellino, guanti, pinze e sacchi, hanno preso parte all’iniziativa la classe quinta C della scuola primaria di Acquaviva (I.C. Virgilio) e la classe quinta B del capoluogo (I.C. Origo).

Le attività si sono svolte in via Leopardi e nella zona limitrofa ad Acquaviva, e nei pressi di piazza Nenni nel capoluogo, dove ragazze e ragazzi hanno pulito e smaltito correttamente i rifiuti raccolti nelle aree individuate. Gli alunni della scuola di Acquaviva e quelli del capoluogo sono stati accompagnati, oltre che dalle insegnanti, rispettivamente dalla Presidente del Consiglio comunale Lucia Maccari e dal Vicesindaco Luciano Garosi che hanno insistito sul valore educativo di iniziative dal forte senso pratico come questa. Alla giornata hanno partecipato anche la Polizia Locale Provinciale, i Carabinieri Forestali e il circolo locale di Legambiente.

Puliamo il Mondo è un’iniziativa promossa a livello nazionale da Legambiente, di concerto con le scuole, giunta alla sua34esima edizione. Sul nostro territorio è patrocinata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale, oltre che dal circolo locale “Terra e Pace” della stessa Legambiente in collaborazione con gli istituti scolastici.