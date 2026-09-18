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venerdì, 18 Settembre 2026
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TOSCANA

A1, chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta

Chiusa per lavori la stazione autostradale dell'A1 di Firenze Impruneta nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 settembre
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A1, casello stazione Firenze-Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità nel periodo in cui sarà chiusa la stazione dell’A1 di Firenze-Impruneta e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.



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