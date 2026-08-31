Siena, bollettino della viabilità

Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.) nel comune di Siena.

Le ordinanze in materia di circolazione veicolare sono consultabili al Comando di Polizia Locale (via Federigo Tozzi 3) e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it.

Canale WhatsApp ufficiale del Comune di Siena

Per ricevere informazioni su viabilità e lavori pubblici, notizie di pubblica utilità, aggiornamenti sugli eventi, comunicazioni urgenti. L’iscrizione al canale del Comune è gratuita e può essere effettuata al link https://whatsapp.com/channel/0029VavhmgRKbYML2sHYt60J

Luceverde https://siena.luceverde.it/traffico

È un servizio gratuito attivo anche a Siena. Elabora aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e del trasporto pubblico, condizioni meteo e notizie su viabilità e transitabilità gestite dalla Centrale Operativa della Polizia Locale di Siena.

In caso di necessità e urgenze contattare Centrale Operativa Polizia Locale al numero di telefono 0577 2922

Per ulteriori informazioni contattare il Comando di Polizia Locale 0577 292550 – 292558

Ultimi aggiornamenti

Per Festa Titolare Nobile Contrada dell’Aquila

Dalle ore 15.00 di venerdì 4 alle 24.00 di domenica 13 settembre

Piazza di Postierla

parte interna: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari pro-grammati, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

perimetro esterno: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli compresi motocicli, ciclomotori e lo spazio riservato a contrassegno CUDE.

Dalle ore 8.00 di sabato 5 alle 7.00 di lunedì 14 settembre

Via del Capitano: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione.

Dalle ore 8.00 di sabato 5 alle ore 24.00 di domenica 6 settembre

Casato di Sotto tra i civici 45 e 59, Costa Larga: divieto di sosta con rimozione.

Dalle ore 10.00 di sabato 5 alle 2.00 di domenica 6 settembre

Via del Capitano: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati, divieto di sosta con rimozione (già in atto dalle ore 8.00 di sabato 5 settembre).

Via del Castoro tra via di Città e via del Poggio: senso unico con direzione verso via di Città e obbligo di svolta a destra all’immissione in via di Città escluso dalle ore 23.00 di sabato 5 alle 1.00 di domenica 6 settembre;

divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore ai 3,5 t e di lunghezza superiore a 4,5 m.

Via del Fosso di Sant’Ansano all’intersezione con piazzetta delle Due Porte: divieto di transito.

Dalle ore 23.00 di sabato 5 alle 1.00 di domenica 6 settembre 2026

via del Capitano tra il civico 8 e via di Città, via del Poggio tra via del Capitano e via del Castoro, via del Casto-ro tra via del Poggio e via di Città, via di Città tra via del Castoro e piazza di Postierla: divieto di transito ad ec-cezione dei veicoli di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Da lunedì 7 a sabato 12 settembre, dalle ore 17.00 alle 2.00 del giorno successivo

Via del Capitano

tra il civico 8 e via di Città: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati;

tra piazza del Duomo e via del Poggio: divieto di transito ad eccezione dei veicoli delle Forze dell’Ordine e dei veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, ai quali è consentito il transito a senso unico alternato con precedenza per la direttrice normalmente consentita, fino alla materiale chiusura, ingresso e uscita da piazza del Duomo.

Via del Castoro tra via di Città e via del Poggio: senso unico con direzione verso via di Città e obbligo di svolta a destra all’immissione in via di Città con esclusione dalle ore 23.00 di sabato 5 alle 1.00 di domenica 6 set-tembre; divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore ai 3,5 t e di lunghezza superiore a 4,5m.

(ordinanza Polizia Locale n. 8370/2026)

In evidenza

San Prospero, sospeso in via sperimentale il divieto di sosta per lo spazzamento meccanico

Dalle ore 6.00 di lunedì 18 maggio 2026, fino al termine delle valutazioni dell’Amministrazione Comunale, nel-le strade del quartiere San Prospero viale Ventiquattro Maggio, via Monte Santo, viale Vittorio Veneto, viale Gino Fruschelli e nelle vie comprese nel perimetro delle stesse, è sospeso il divieto di sosta per lo spazzamen-to e la pulizia delle strade nei giorni e negli orari indicati dalla segnaletica permanente.

Il servizio di spazzamento e pulizia sarà comunque garantito con le stesse modalità, giorni e orari.

(ordinanza Polizia Locale n. 490/2026)

Fino alle ore 12.00 di giovedì 31 dicembre 2026

spazi riservati allo stazionamento Taxi e alla fermata autovetture in servizio Ncc

Viale Vittorio Veneto area parcheggio ex Campino di San Prospero spazio di sosta a destra dell’ingresso: n. 3 stalli.

Viale Venticinque Aprile area esterna al parcheggio Fortezza lato opposto al civico 7: n. 2 stalli.

Via Esterna Fontebranda lato destro nel senso di marcia verso Porta Fontebranda: n. 2 stalli.

Via di Fontanella lato destro nel senso unico di marcia consentito, tra il civico 25 e l’accesso alla cabina Enel: n. 1 stallo.

Piazza Giovanni Amendola area tra il civico 13 e il civico 16 – cancello laterale di accesso al Parco Norma Cossetto e alla Società Bocciofila Piazza d’Armi: n. 2 stalli.

Via Roma tra i civici 75 e 77: n. 3 stalli.

Piazza Giacomo Matteotti area tra i civici 34 e 35: n. 2 stalli.

Via di Porta Giustizia area civico 19 vicino all’immobile degli ex lavatoi: n. 1 stallo.

Piazza Madre Teresa di Calcutta area tra l’attraversamento pedonale di fronte all’ingresso parcheggio Stadio e la fermata bus San Domenico: n.2 stalli.

Negli stalli è consentita ai veicoli Ncc la fermata, durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso della specifica prestazione lavorativa, esclusivamente e durante l’effettuazione del servizio e per un periodo massimo non superiore a 60 minuti.

(ordinanza Polizia Locale n. 600/2026)

Fino alle ore 24.00 di lunedì 31 maggio 2027

integrazione temporanea all’ordinanza definitiva Polizia Locale n. 17D/2017

per interventi di manutenzione urgenti e indifferibili nella ZTL

Zona a Traffico Limitato ZTL individuata da segnaletica verticale, orizzontale e luminosa:

-Transito consentito ai veicoli al servizio di imprese private, in caso di richiesta di intervento urgente e indifferibile senza restrizione di fascia oraria (H24) per tutti i giorni della settimana sia feriali sia festivi.

Le eventuali limitazioni saranno determinate da ordinanze sulle chiusure stradali.

L’accesso alla ZTL potrà avvenire sia con i veicoli già inseriti nel permesso, sia, in caso di necessità, con veicoli diversi da quelli già autorizzati.

-Sosta consentita nelle aree più vicine al luogo di intervento urgente e indifferibile, senza creare intralcio o pericolo alla viabilità veicolare e pedonale, con esposizione visibile, sul cruscotto del veicolo, del tagliando “MANUTENTORE – INTERVENTO URGENTE” con un numero di cellulare da contattare in caso di necessità.

Il transito per intervento urgente e indifferibile dovrà essere regolarizzato entro le successive 48 ore dall’ingresso in ZTL, con comunicazione agli indirizzi mail [email protected] e [email protected] specificando:

targa del veicolo data e ora dell’intervento urgente varco di ingresso nella ZTL e varco di uscita dalla ZTL copia della scheda di intervento

Il Comando di Polizia Locale potrà verificare l’urgenza e indifferibilità dell’intervento.

(ordinanza Polizia Locale n. 479/2026)

Fino al completamento delle operazioni di verifica e ripristino dello stato dei luoghi

strada di Saltano tra l’intersezione con via della Biccherna e il confine, sul ponte fiume Arbia, tra il Comune di Siena e il Comune di Asciano: divieto di transito per i veicoli superiori a 3,5 t ad eccezione dei veicoli diretti alle proprietà prima del ponte; tratto della campata del ponte sul fiume Arbia: divieto di transito per i veicoli superiori a 3,5 t, senso unico alternato per restringimento corsia di sinistra in direzione verso il Comune di Asciano.

Le disposizioni sono in accordo con il Comune di Asciano, che apporrà sul tratto di propria competenza la segnaletica.

(ordinanza Polizia Locale n. 914/2024)

Disposizioni per la riapertura in entrambi i sensi di marcia, con limitazioni ai veicoli pesanti, del cavalcavia sulla linea ferroviaria Empoli – Chiusi

Strada di Vico Alto tra via Achille Sclavo e viale delle Regioni: ripristino del doppio senso di circolazione veicolare; tra l’accesso al piazzale del PalaEstra/Mens Sana e viale delle Regioni: divieto di transito in entrambe le direzioni di marcia ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, emergenza e pronto intervento

(ordinanza Polizia Locale n. 139/2025)

Fino al ripristino, in sicurezza, del piano stradale

Strada di Vico Alto

Tra strada di Vico Alto lato intersezione con via Achille Sclavo, per circa 50 m: restringimento carreggiata.

Tra la viabilità primaria di strada di Vico Alto lato intersezione con via Achille Sclavo e il primo accesso sul margine sinistro al piazzale Mens Sana: senso unico con direzione da strada di Vico Alto/via Achille Sclavo verso strada del Tiro a Segno/viale Giovanni Paolo secondo.

Tra l’intersezione con strada del Tiro a Segno e la materiale chiusura della via sul lato in intersezione con viale Achille Sclavo tratto attiguo al parcheggio del Palasport Mens Sana: doppio senso di circolazione.

Tra la piccola rotatoria all’altezza di via Remigio Bartalini e la viabilità primaria di strada di Vico Alto lato intersezione con via Achille Sclavo: strada senza sfondo per i veicoli provenienti da viale Giovanni Paolo secondo.

Nel tratto finale del piazzale Mens Sana: strada senza sfondo per i veicoli provenienti da viale Giovanni Paolo secondo.

Viale Giovanni Paolo secondo, area di rotatoria in confluenza con la bretella che adduce al piazzale del Palasport Mens Sana: strada senza sfondo per i veicoli diretti verso via Achille Sclavo.

(ordinanza Polizia Locale n. 180/2025)

Per lavori a tutela della pubblica incolumità, fino al ripristino in sicurezza dello stato dei luoghi.

viale Europa, tratto di strada sopra l’argine del torrente Riluogo, prospiciente l’accesso ai civici 7, 9 e 11: divieto di transito veicolare e pedonale nell’area perimetrata con transenne e nastro segnaletico, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati; traffico regolato a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in ingresso nel viale (dal lato civico 1), limite di velocità a 30 Km/h.

(ordinanza Polizia Locale n. 303/2025)

Altre modifiche

Per Festa Titolare Contrada della Pantera e in integrazione all’ordinanza Polizia Locale n. 568/2026 (attività aggregativa estiva – Contrada della Pantera)

Fino alle ore 8.00 di lunedì 7 settembre

Via di San Quirico

tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio compresa la piazzetta davanti ai civici 32 e 32/A: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico verso piano dei Mantellini, all’intersezione con piano dei Mantellini obbligo di arresto (stop) e di accordare la precedenza ai veicoli già in transito;

area di sosta tra l’ingresso della chiesa di Santa Teresa e il civico 38 ed entrambi i lati nel tratto tra via Tom-maso Pendola e piano dei Mantellini: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Rimozione delle colonnine a chiusura di via di San Quirico altezza civico 40.

(ordinanza Polizia Locale n. 804/2026)

Per Sagra del Braciere – Contrada della Selva

Fino alle ore 24.00 di domenica 6 settembre

Via di Vallepiatta

tra via del Costone e piazzetta della Selva: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione e dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati;

tra via del Costone e via Franciosa: senso unico alternato con precedenza per i veicoli in transito nella direzio-ne normalmente consentita;

area di intersezione con via Franciosa, lato denominato “piazzetta di Bocco”: senso unico alternato.

Via del Costone all’intersezione con via di Vallepiatta: per i veicoli in uscita da via del Costone obbligo di svol-ta a sinistra verso via Franciosa, lato denominato “piazzetta di Bocco”.

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in via dei Pellegrini possono collocare tavoli e arredi sulla via senza chiudere la strada e limitare la circolazione veicolare e di emergenza.

Fino all’8 settembre spostamento dello stallo riservato al CUDE n. 1748 da via di Vallepiatta 24 allo spazio più vicino disponibile.

(ordinanza Polizia Locale n. 796/2026)

Per Braciere – Contrada Sovrana dell’Istrice

Dalle ore 4.00 di lunedì 31 agosto alle ore 4.00 di domenica 6 settembre

piazza Guido Chigi Saracini, via Malta, via Campansi tra l’uscita di via del Pignattello e piazza Guido Chigi Saracini: divieto di sosta con rimozione.

Da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, dalle ore 18.00 alle 4.00 del giorno successivo

Piazza Guido Chigi Saracini, via Malta, via Campansi tra l’uscita di via del Pignattello e piazza Guido Chigi Saracini: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati.

Via Campansi

tra via Camollia e via del Pignattello altezza civico 64: strada senza sfondo verso Porta Camollia; divieto di

transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti

negli orari programmati;

all’intersezione con via del Pignattello altezza civico 64: obbligo di svolta a sinistra verso via del Pignattello.

Via del Pignattello: senso unico verso via Campansi (lato intersezione Gazzani-Camollia).

Spostamento, provvisorio, degli spazi di sosta riservati a CUDE, situati all’interno delle aree interessate dalle disposizioni, nelle vie e zone idonee più vicine.

I veicoli dei residenti del settore del settore Ztl n.6 Camollia, possono sostare, con obbligo di esposizione del permesso e pagamento mensile della sosta, nel parcheggio Le fonti di Pescaia fino a un numero massimo di 30 veicoli. È vietato sostare nel parcheggio in struttura con più veicoli contemporaneamente, sostare con un’auto nel parcheggio in struttura e mettere il permesso sulla seconda auto per entrare o sostare in Ztl.

I veicoli autorizzati alla sosta nel parcheggio autorimessa Lorenzini (civico 34 di via Malta) sono autorizzati, su disposizione del Comando Polizia Locale e con obbligo di esporre certificazione rilasciata dalla autorimessa e permesso Ztl garage, alla sosta negli spazi ARU Fontegiusta e Camollia riservati ai residenti.

La Contrada è garante del transito dei mezzi di pronto intervento in qualsiasi ora del giorno e della notte da

tutte le vie interessate dalle disposizioni, compresa Porta Camollia.

(ordinanza Polizia Locale n. 805/2026)

Dalle ore 8.00 di lunedì 31 agosto alle 12.00 di venerdì 11 settembre 2026

per lavori strada

via Liguria

corsia margine destro nel senso unico normalmente consentito da via Puglie verso viale delle Regioni, tra il civico 7 di via Liguria e il civico 15 di viale delle Regioni, per circa 50 metri: divieto di transito;

all’intersezione con viale delle Regioni: per i veicoli in transito su via Liguria obbligo di svolta a sinistra in di-rezione piazza Calabria/via Toscana con percorsi seguenti consentiti;

lato civici dispari tra i numeri 1 e 13: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori;

accesso strada laterale privata vicino al civico 1: divieto di transito secondo l’avanzamento dei lavori.

(ordinanza Polizia Locale n. 835/2026)

Fino alle ore 18.00 di lunedì 31 agosto 2026

per lavori di manutenzione persiane

Piazza del Duomo area lungo il Palazzo del Governo civico 9, via del Capitano tra piazza del Duomo e via del Poggio, via del Poggio tra via del Capitano e via del Castoro, via del Castoro tra piazza del Duomo e via del Poggio: divieto di sosta con rimozione, ad eccezione del veicolo addetto ai lavori, nei tratti interessati dai lavo-ri.

Via del Poggio tra via del Castoro e via del Capitano: divieto di transito veicolare, possibile divieto di transito pedonale durante i lavori in quota; divieto di sosta con rimozione ad eccezione del veicolo addetto ai lavori, nei tratti interessati dai lavori.

Via del Castoro tra via del Poggio e via di Città: doppio senso di circolazione consentito solo ai veicoli di Polizia in servizio di emergenza.

Spostamento, provvisorio, dello stallo riservato a titolari di CUDE nell’area idonea più vicina.

I lavori saranno sospesi nel periodo dello svolgimento dei Palii (20 giugno-luglio e 6-21 agosto) secondo le di-sposizioni delle ordinanze per il Palio.

(ordinanza Polizia Locale n. 546/2026)

Per potatura di piante ad alto fusto

Martedì 1 e mercoledì 2 settembre 2026, dalle ore 9.00 alle 18.00

via Achille Scalvo tra l’intersezione con via Remigio Bartalini e il primo accesso all’area ex distributore IP: per tratti non superiori a 50 metri divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori, restringimento della carreggiata, traffico regolato a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in transito nella direzione da piazza Carlo Rosselli verso strada di Peragna.

Da giovedì 3 a sabato 5 settembre 2026, dalle ore 9.00 alle 18.00

via Achille Scalvo tra l’uscita dall’area ex distributore IP e l’intersezione con strada di Peragna: per tratti non superiori a 50 metri divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori, restringimento della carreggiata, traffico regolato a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in tran-sito nella direzione da piazza Carlo Rosselli verso strada di Peragna.

(ordinanza Polizia Locale n. 825/2026)

Giovedì 3 e venerdì 4 settembre 2026, dalle ore 8.00 alle 17.00

per il posizionamento di un autoveicolo con piattaforma mobile

via dei Montanini tratto senza sfondo a fianco della Chiesa di Sant’Andrea, civici dal 138 al 144: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione del veicolo addetto ai lavori.

(ordinanza Polizia Locale n. 809/2026)

Per il posizionamento di un autoveicolo con piattaforma mobile

Giovedì 3 e venerdì 4 settembre 2026

Dalle ore 8.00 alle 13.00

via di Vallerozzi

tra via dell’Abbadia e piazza d’Ovile: divieto di transito;

tra i civici 35 e 41: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori.

Residenti e titolari di resedi, solo per motivate esigenze, possono transitare a senso unico alternato nei tratti a monte e a valle della effettiva occupazione di suolo pubblico e verificando la possibilità di circolare in sicurez-za.

Dalle ore 8.00 alle 17.00

via del Paradiso tra i civici 11 e 17: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori.

(ordinanza Polizia Locale n. 815/2026)

Dalle ore 8.00 di giovedì 3 alle ore 8.00 di lunedì 14 settembre 2026

Per Festa Titolare Contrada della Lupa e Festa dei Tabernacoli

Piazza di Fonte Nuova: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati; divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione.

Via di Fontenuova tra via del Pian d’Ovile lato civico 22 e di via di Fontenuova lato civico 11: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati; divieto di sosta con rimo-zione per tutti i veicoli; consentito il doppio senso di circolazione a senso unico alternato solo ai veicoli dei re-sidenti nel tratto, con obbligo di dare la precedenza all’immissione in via del Pian d’Ovile.

Via del Pian d’Ovile

tra via Garibaldi e il civico 31: strada senza sfondo per i veicoli in transito in senso discendente, doppio senso di circolazione a senso unico alternato con precedenza per i veicoli provenienti da via Garibaldi;

lato sinistro della carreggiata nel senso di marcia normalmente consentito, tra il civico 10 e via Garibaldi: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

area davanti al civico 10: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

tra i civici 92 e 102: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i lati;

tra i civici 31 e 33/A: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli.

Via di Vallerozzi tra Porta Ovile e via del Pian d’Ovile, Porta Ovile: doppio senso di circolazione con indicazio-ne “strada senza sfondo ad eccezione degli autorizzati” all’esterno di Porta Ovile; divieto di sosta con rimozio-ne su entrambi i lati ad eccezione degli stalli riservati a motocicli e ciclomotori tra Porta Ovile e l’antiporta in-tersezione Vallerozzi.

Via Domenico Beccafumi: doppio senso di circolazione.

via di Vallerozzi tra via dell’Abbadia e piazza d’Ovile: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana

per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati; divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

(ordinanza Polizia Locale n. 836/2026)

Giovedì 3 settembre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

per lavori in quota

vicolo della Fortuna tratto di accesso alla Sinagoga Ebraica tra i civici 7 e 9: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli e su entrambi i lati ad eccezione del veicolo addetto ai lavori

(ordinanza Polizia Locale n. 810/2026)

Dalle ore 18.00 di giovedì 3 alle 2.00 di venerdì 4 settembre 2026

per festeggiamenti vittoria Palio Nobile Contrada dell’Aquila

Piazza di Postierla

parte interna: divieto di fermata come da segnaletica verticale, divieto di transito ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione;

perimetro esterno: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli compresi motocicli, ciclomotori e lo spazio riservato a contrassegno CUDE, spostamento provvisorio dello stallo riservato a titolari di CUDE nell’area ido-nea più vicina.

Via del Capitano: divieto di transito ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, divieto di transito pedonale nell’area delimitata.

Via del Castoro tra via di Città e via del Poggio:

senso unico con direzione verso via di Città e obbligo di svolta a destra all’immissione in via di Città;

consentito ai veicoli della Polizia di Stato il transito in entrambi i sensi di marcia;

divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore ai 3,5 t e di lunghezza superiore a 4,5 m.

Via del Fosso di Sant’Ansano all’intersezione con piazzetta delle Due Porte: divieto di transito ai veicoli di massa superiore ai 3,5 t e di lunghezza superiore a 4,5 m, indicazione “via del Capitano chiusa”.

Durante lo svolgimento dell’evento dovrà essere garantito il transito veicolare nella direttrice via dei Fusari, piazza del Duomo, piazza Jacopo della Quercia, via del Castoro con uscita da via del Castoro (tratto Poggio verso Città) con percorsi seguenti consentiti.

(ordinanza Polizia Locale n. 840/2026)

Domenica 6 settembre, dalle ore 7.00 alle 14.00

per Ride for Children – associazione sportiva dilettantistica S.C. Pedale Senese 1952 con il patrocinio del Comune di Siena

Gara 2 – mountain bike (Parco Anna Frank)

via Fausto Coppi area parcheggio tra il primo e il secondo accesso: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli al seguito degli atleti o degli organizzatori che dovranno comunque garantire libero accesso ai mezzi di soccorso.

(ordinanza Polizia Locale n. 814/2026)

Fino alle ore 7.00 di lunedì 7 settembre 2026

per festeggiamenti vittoria Palio Nobile Contrada del Nicchio

Via dei Pispini tra piazzetta Mario Cioni e vicolo del Sasso, compresa via di Santa Chiara: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione.

Assicurato l’accesso e il passaggio, fino alla materiale chiusura attuata dalla Nobile Contrada del Nicchio, con ingresso e uscita da Porta Pispini ai veicoli:

di soccorso diretti esclusivamente e/o al servizio della struttura Asp Pio Asilo Butini Bourke;

dei residenti e titolari di autorimesse nel tratto compreso tra Porta Pispini e la materiale chiusura;

dei fornitori diretti alla Società La Pania della Nobile Contrada del Nicchio e alle attività presenti all’interno dell’area a restrizione veicolare, solo nelle fasce orarie previste per il carico/scarico delle merci;

di Sei Toscana in servizio per il ritiro dei rifiuti con la possibilità di effettuare, dove possibile, anche tratti in senso vietato solo con l’ausilio di moviere a terra.

Via dei Pispini tra via di Pantaneto e vicolo del Sasso: senso unico di marcia con direzione da via di Pantaneto verso vicolo del Sasso.

I veicoli al servizio della casa circondariale di Santo Spirito possono accedere solo da via di Pantaneto con uscita da vicolo del Sasso con percorsi seguenti consentiti.

I veicoli di Sei Toscana in servizio per il ritiro dei rifiuti possono circolare, dove possibile, anche tratti in senso vietato solo con l’ausilio di moviere a terra.

Via dell’Oliviera

tra via di Fiera Nuova altezza civico 33 e via dei Pispini: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione, garantito l’accesso a via di Fiera Nuova;

tra vicolo del Sasso e via di Fiera Nuova: doppio senso di circolazione per i veicoli autorizzati fino alla materiale chiusura della via.

Via di Fiera Vecchia all’intersezione con via dell’Oliviera e via di Fiera Nuova all’intersezione con via dell’Oliviera: obbligo di svolta a sinistra verso via Roma ad eccezione dei veicoli diretti in via di Fiera Nuova.

(ordinanza Polizia Locale n. 827/2026)

Per attività aggregativa estiva – Contrada della Pantera

Fino alle ore 8.00 di lunedì 7 settembre

Via di San Quirico

tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio compresa la piazzetta davanti ai civici 32 e 32/A: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti negli orari programmati, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico verso piano dei Mantellini, all’intersezione con piano dei Mantellini obbligo di arresto (stop) e di accordare la precedenza ai veicoli già in transito;

area di sosta tra l’ingresso della chiesa di Santa Teresa e il civico 38 ed entrambi i lati nel tratto tra via Tom-maso Pendola e piano dei Mantellini: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Rimozione delle colonnine a chiusura di via di San Quirico altezza civico 40.

(ordinanza Polizia Locale n. 804/2026)

Fino a mercoledì 9 settembre 2026, dalle ore 20.00 alle 24.00

Le disposizioni potrebbero essere sospese o non attuate nel periodo dei Palii o in riferimento lavori urgenti a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico.

via di San Quirico

tra via Tommaso Pendola e via di Castelvecchio: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione secondo effettive esigenze della Contrada;

tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico in direzione Pendola-Mantellini;

all’intersezione con piano dei Mantellini: obbligo di arresto (stop) e dare precedenza ai veicoli già in transito;

spazio di sosta tra l’ingresso della Chiesa di Santa Teresa e il civico 38 ed entrambi i lati tra via Tommaso Pen-dola e piano dei Mantellini: divieto di sosta con rimozione.

Rimozione delle colonnine a chiusura di via di San Quirico altezza civico 40.

Consentito il transito in uscita dei veicoli che alle 20.00 sono in sosta.

(ordinanza Polizia Locale n. 568/2026)

Fino a giovedì 10 settembre 2026, dalle ore 10.30 alle 15.30

per lavori edili

via di Diacceto

tra via di Beccheria e piazza Indipendenza: divieto di transito ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori;

tra i civici 2 e 6: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori per il tempo strettamente necessario al carico/scarico di materiale per il cantiere.

In caso di lavori urgenti, lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, concessioni OSP, manifestazioni, celebrazioni, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade e i Palii, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

(ordinanza Polizia Locale n. 504/2026)

Fino a domenica 13 settembre 2026, dalle ore 20.00 alle 1.00 del giorno successivo

per attività aggregative e ricreative – Contrada della Torre

via di Salicotto tra vicolo del Contradino e via dei Malcontenti: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli della Contrada addetti all’organizzazione.

(ordinanza Polizia Locale n. 583/2026)

Per lavori strada

Fino alle ore 17.00 venerdì 18 settembre 2026

Via Ugolino di Vieri tra il civico 4 e viale dell’Artigianato lato civico 2: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori.

Strada di Busseto – tratto 1 – tra strada del Villino e via dell’Artigianato: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori.

Strada di Busseto – tratto 2 dopo il termine dei lavori nel tratto 1 – tra strada del Villino e via Baldassarre Peruzzi: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori.

Via Jacopo Cozzarelli tra via Baldassarre Peruzzi e strada del Villino: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori.

Via Baldassarre Peruzzi tra via Jacopo Cozzarelli e via Aretina: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori.

Fino a venerdì 18 settembre 2026, dalle ore 8.00 alle 17.00

Via Ugolino di Vieri tra il civico 4 e viale dell’Artigianato lato civico 2: restringimento della carreggiata, traffico regolato a senso unico alternato secondo esigenze di cantiere.

Strada di Busseto – tratto 1 – tra strada del Villino e via dell’Artigianato: divieto di transito veicolare (e pedonale secondo l’andamento dei lavori) ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori; consentito ai veicoli dei residenti o titolari di autorimesse l’ingresso e l’uscita solo con l’autorizzazione e l’assistenza del direttore dei lavori e/o del direttore operativo o del personale in cantiere.

Via dell’Artigianato all’intersezione con strada di Busseto: direzione obbligatoria a sinistra ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori; consentito ai veicoli dei residenti o titolari di autorimesse l’ingresso e l’uscita solo con l’autorizzazione e l’assistenza del direttore dei lavori e/o del direttore operativo o del personale in cantiere.

Strada di Busseto – tratto 2 dopo il termine dei lavori nel tratto 1 –

tra strada del Villino e via Baldassarre Peruzzi: divieto di transito veicolare (e pedonale secondo l’andamento dei lavori) ad eccezione dei veicoli addetti ai lavori; consentito ai veicoli dei residenti o titolari di autorimesse l’ingresso e l’uscita solo con l’autorizzazione e l’assistenza del direttore dei lavori e/o del direttore operativo o del personale in cantiere;

tra strada del Villino e via dell’Artigianato: senso unico discendente con direzione da strada del Villino verso via dell’Artigianato.

Viale dell’Artigianato all’intersezione con strada di Busseto: divieto di transito nella direzione ascendente verso strada del Villino- via Peruzzi, direzione obbligatoria a sinistra verso viale Toselli.

Strada del Villino all’intersezione strada di Busseto: obbligo di svolta a destra nel senso discendente della strada verso via dell’Artigianato.

Via Jacopo Cozzarelli, strada del Villino: divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 2,2 t e lunghezza superiore a m 4,5.

Via Jacopo Cozzarelli tra via Baldassarre Peruzzi e strada del Villino: divieto di transito; i veicoli in sosta nella parte non interessata dai lavori possono circolare in direzione verso via del Villino secondo il senso di marcia consentito, in direzione verso via Baldassarre Peruzzi a senso unico alternato fino alla materiale chiusura della strada, con ingresso e uscita dal lato intersezione con via Baldassarre Peruzzi.

Fino a venerdì 18 settembre 2026, dalle ore 19.00 alle 3.00

via Baldassarre Peruzzi tra via Jacopo Cozzarelli e via Aretina: divieto di transito.

Temporanee interruzioni della circolazione attuate per allestimento/dismissione di aree di cantiere, spostamento di mezzi e particolari lavori che restringono ulteriormente la carreggiata, solo al di fuori degli orari di maggior presenza di veicoli in transito sulla strada (fasce orarie 7.30-9.00, 12.30-14.00, 16.00-18.00)

Spostamento provvisorio degli spazi di sosta riservati a CUDE nelle aree idonee più vicine.

Secondo l’avanzamento dei lavori saranno disponibili gli stalli di parcheggio nelle aree dove sono terminati i lavori.

(ordinanza Polizia Locale n. 820/2026)

Fino a domenica 20 settembre 2026, tutti i giorni dalle ore 19.00 alle 1.00

per concessione suolo pubblico iniziative di sostegno alle attività produttive

via del Rialto: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione nella porzione di strada interessata dall’occupazione di suolo pubblico.

I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile tra il civico 8 e vicolo dell’Oro, transitano a senso unico alternato con ingresso e uscita da vicolo dell’Oro e con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.

In caso di lavori urgenti, lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, concessioni OSP, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

(ordinanza Polizia Locale n. 532/2026)

Per concessione suolo pubblico iniziative di sostegno alle attività produttive

Fino a mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 19.00 alle 1.00 tutti i giorni della settimana

Piazza Calabria

semicarreggiata tra i civici 19 e 22: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati;

semicarreggiata tra i civici 3 e 15: senso unico con direzione dal civico 3 al civico 15.

Fino a lunedì 12 ottobre 2026 dalle ore 8.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana

Piazza Calabria

semicarreggiata tra i civici 22 e 25/A: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati;

semicarreggiata tra i civici 3 e 15: senso unico con direzione dal civico 3 al civico 15.

Le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni in caso di lavori urgenti, lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, concessioni OSP,

(ordinanza Polizia Locale n. 627/2026)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 2 ottobre 2026

per lavori edili

Via del Giglio tra il civico 38 e via delle Vergini: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli addetti all’allestimento dell’area di cantiere, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Via delle Vergini tra via del Giglio e vicolo di Provenzano: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli.

Vicolo di Provenzano

tra vicolo del Fontino civico 2 e via delle Vergini: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli;

tra via delle Vergini e via dei Baroncelli: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli.

Via di Provenzano Salvani lato opposto al tratto tra i civici 11 e 17: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli.

Via del Giglio, via delle Vergini e vicolo di Provenzano

I veicoli addetti ai lavori per trasporto cose, di massa superiore a 3,5 t, sono autorizzati a raggiungere l’area di cantiere per carico e scarico materiale, dovranno percorrere il tratto di via Provenzano Salvani, vicolo Proven-zano Salvani, in andata secondo il regolare senso di marcia, in deroga alla nuova segnaletica verticale, in uscita dalla zona, in senso contrario di marcia, esclusivamente con scorta di movieri.

Dal 10 al 20 agosto 2026, i lavori potrebbero subire limitazioni e anche la cessazione con lo smontaggio del cantiere, secondo le esigenze delle contrade e le disposizioni dell’ordinanza Palio di agosto.

(ordinanza Polizia Locale n. 792/2026)

Fino a sabato 31 ottobre 2026 per la Concessione 146/S/2026

e fino a giovedì 31 dicembre 2026 per la Concessione 126/S/2026,

tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 1.00 del giorno successivo

per concessione suolo pubblico iniziative di sostegno alle attività produttive

via dei Pellegrini

tra via di Città e via di Monna Agnese: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione nella porzione di strada interessata dall’occupazione di suolo pubblico;

tra via di Monna Agnese e piazza di San Giovanni: consentita ai veicoli con permesso Ztl residente e Ztl garage del settore la circolazione nel percorso via del Poggio-via di Monna Agnese-piazza di San Giovanni.

In caso di lavori urgenti, lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, concessioni OSP, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

(ordinanza Polizia Locale n. 464/2026)

Fino a domenica 1 novembre 2026 per la Concessione 178/S/2026

e fino a sabato 31 ottobre 2026 per la Concessione 173/S/2026,

tutti i giorni dalle ore 19.00 alle 1.00 del giorno successivo

e dalle ore 12.00 alle 15.00 di ogni domenica e giorno festivo

per concessione suolo pubblico iniziative di sostegno alle attività produttive

Via Camollia tra via Garibaldi e via Campansi/via dei Gazzani: divieto di transito ad eccezione di veicoli di soccorso in servizio di emergenza, taxi, titolari di contrassegno CUDE, residenti e veicoli diretti ad autorimesse con passo carrabile situate nel quartiere Camollia; divieto di sosta con rimozione nella porzione di strada interessata dall’occupazione di suolo pubblico.

Via Garibaldi tra via della Stufa Secca e via Camollia: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di soccorso in servizio di emergenza, taxi, titolari di contrassegno CUDE, residenti e veicoli diretti ad autorimesse con passo carrabile situate nel quartiere Camollia.

In caso di lavori urgenti, lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, concessioni OSP, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

(ordinanza Polizia Locale n. 465/2026)

Fino a martedì 3 novembre 2026, tutti i giorni della settimana, dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 1.00 del giorno successivo

per concessione suolo pubblico iniziative di sostegno alle attività produttive

Via dei Rossi tra via del Refe Nero e Banchi di Sopra: divieto di transito.

Consentito il passaggio:

nel tratto Refe Nero/Rossi ai veicoli di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine in servizio;

ai veicoli dei residenti del tratto tra via del Refe Nero e il civico 4, con ingresso e uscita dal lato di via del Refe Nero.

In caso di lavori urgenti, lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, concessioni OSP, manifestazioni, celebrazioni, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade e il Palio, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

(ordinanza Polizia Locale n. 816/2026)

Fino a giovedì 31 dicembre 2026

Nelle strade della zona “Y Storica” (ordinanze definitive Polizia Locale n. 22D/2017, n. 8D/2025, n.12D/2025) Mantenimento dell’orario di accesso ai veicoli in servizio di raccolta rifiuti fino alle ore 10.00 di tutti i giorni della settimana.

Via dei Pispini: consentito ai veicoli in servizio raccolta rifiuti l’accesso al centro storico anche dal varco di Porta Pispini dalle ore 6.30 alle 10.30 di tutti i giorni della settimana.

(ordinanza Polizia Locale n. 3/2026)

Fino a giovedì 31 dicembre 2026 tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle 17.00 ad esclusione dei mercoledì nelle aree limitrofe al mercato delle merci

per lavori di manutenzione, taglio e messa in sicurezza del verde pubblico

nelle strade, piazze, banchine e marciapiedi di tutto il territorio comunale, obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare con installazione di segnaletica stradale temporanea: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione, senso unico, senso unico alternato e restringimento carreggiata

In fase di avanzamento dei lavori saranno di volta in volta disponibili gli stalli di parcheggio nelle aree dove sono terminati i lavori.

Spostamento, provvisorio, degli stalli riservati a titolari di contrassegno CUDE nelle aree idonee più vicine. (ordinanza Polizia Locale n. 1427/2025)

Fino a giovedì 31 dicembre 2026, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 6.00 del giorno successivo

per concessione suolo pubblico iniziative di sostegno alle attività produttive

via di Beccheria: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione nelle porzioni di strada interessate dall’occupazione di suolo pubblico.

In caso di lavori urgenti, lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, concessioni OSP, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

(ordinanza Polizia Locale n. 463/2026)



Fino alle ore 12.00 di giovedì 31 dicembre 2026

per misure a tutela della sicurezza pubblica

Via degli Archi: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Installazione colonnine di interdizione del transito veicolare all’intersezione con vicolo del Luparello e all’intersezione tra vicolo delle Scotte e via del Porrione.

Accesso consentito ai veicoli al servizio di titolari contrassegno CUDE residenti nella via, ai titolari di concessione di passo carrabile, ai mezzi di soccorso.

(ordinanza Polizia Locale n. 603/2026)

Fino alle ore 12.00 di giovedì 31 dicembre 2026 o eventuale data precedente secondo lo stato di avanzamento dei lavori

strada di Mociano tra il civico 9 in località Mociano e il civico 15 di strada di Casalvento: divieto di transito. Consentito il transito prima e dopo il tratto interessato dai lavori, lato nord da località Pieve a Bozzone e lato sud da strada del Ruffolo-Ropole.

(ordinanza Polizia Locale n. 1411/2025)



Fino alle ore 12.00 di giovedì 31 dicembre 2026 o anticipatamente secondo verifiche e lavori riaperta, in via sperimentale e con limitazioni

strada delle Coste

tra il ponte sul torrente Tressa, prima del sottopasso del viadotto della SS674 Tangenziale Ovest di Siena, e il civico 4: senso unico di marcia con direzione da strada di Casciano verso strada del Petriccio e Belriguardo; divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 t; limite di velocità a 20 Km/h come da segnaletica permanente;

nelle porzioni di strada a valle e a monte del tratto tra il ponte sul torrente Tressa (prima del sottopasso del viadotto della SS 674 Tangenziale Ovest di Siena) e il civico 4: doppio senso di circolazione;

all’intersezione con strada del Petriccio e Belriguardo: segnaletica di “strada senza sfondo”.

(ordinanza Polizia Locale n. 1422/2025)

Fino alle ore 23.59 di giovedì 31 dicembre 2026 per manutenzione ordinaria di marciapiedi e sedi stradali di tutto il territorio comunale, nei tratti interessati dai lavori, obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare con installazione di segnaletica stradale temporanea: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione, senso unico, senso unico alternato e restringimento carreggiata

(ordinanza Polizia Locale n. 656/2026)

Fino alle ore 24.00 di giovedì 31 dicembre 2026, tutti i giorni feriali della settimana

per manutenzione segnaletica stradale nelle strade, vie, vicoli e viali, piazze, banchine e marciapiedi di tutto il territorio comunale

obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare con installazione di segnaletica stradale temporanea:

divieto di transito, divieto di sosta con rimozione, senso unico, senso unico alternato e restringimento carreggiata durante i lavori

(ordinanza Polizia Locale n. 1455/2025)

In caso di necessità e urgenze contattare Centrale Operativa Polizia Locale al numero di telefono 0577 2922

Per ulteriori informazioni contattare il Comando di Polizia Locale 0577 292550 – 292558