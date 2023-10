Siena, bollettino della viabilità

Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.) nel comune di Siena.

Le ordinanze sono consultabili al Comando di Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3) e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it

ULTIMI AGGIORNAMENTI VIABILITA’ DI SIENA

Giovedì 5 ottobre 2023, dalle ore 5.00 alle 8.00

per transito mezzi speciali e autocarri utili al servizio del complesso Museale Santa Maria della Scala

via di San Pietro, via del Capitano (lato sinistro direzione piazza di Postierla-piazza del Duomo), via dei Fusari, piazza di San Giovanni, via Franciosa, piazzetta della Selva (stalli autovetture via Franciosa e via del Fosso di Sant’Ansano), via del Fosso di Sant’Ansano (lato sinistro direzione piazzetta della Selva- piano dei Mantellini tra piazzetta della Selva e l’ingresso all’area di cantiere); divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli.

Per il tempo strettamente necessario al transito dei mezzi speciali, breve e temporanea interruzione della circolazione nella direttrice Porta Tufi, via Pier Andrea Mattioli, Prato di Sant’Agostino, via di San Pietro, via del Capitano, piazza del Duomo, via dei Fusari, piazza di San Giovanni, via Franciosa, piazzetta della Selva, via del Fosso di Sant’Ansano fino all’area di cantiere e percorso inverso.

Spostamento, provvisorio, degli stalli riservati a titolari di CUDE nell’area idonea più vicina.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1073/2023)

Giovedì 5 ottobre 2023, dalle ore 8.30 alle 17.30

per taglio stagionale erba e verde pubblico

strada del Mandorlo, strada del Cipresso: divieto di transito ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale, veicoli di pronto intervento in urgenza, veicoli di residenti o diretti ad autorimesse autorizzate; divieto di sosta con rimozione nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1074/2023)

Per Walking Francigena Ultra Marathon 2023

Le disposizioni potrebbero subire modifiche e integrazioni.

Sabato 7 ottobre 2023, dalle ore 7.00 alle 13.00

strada dei Tufi (nell’intera area esterna e prospiciente Porta Tufi): divieto di sosta con rimozione.

Domenica 8 ottobre 2023, dalle ore 6.00 alle 20.00

viale Cesare Maccari tra viale Venticinque Aprile e La Lizza: divieto di sosta con rimozione.

Spostamento area stazionamento bus da viale Cesare Maccari in viale dei Mille (lato destro direzione verso piazza San Domenico) e nell’area di viale Venticinque Aprile fronte statua di Santa Caterina.

Domenica 8 ottobre 2023, dalle ore 6.00 a fine esigenze

Il Campo tra via Giovanni Duprè e via Rinaldini, via Rinaldini, via di Salicotto tra vicolo della Manna e Il Campo, via del Porrione tra Il Campo e Logge del Papa: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei mezzi interessati nell’evento.

Consentito fino alle ore 8.00 il transito nel Campo (anello superiore della piazza) e in via Rinaldini ai veicoli trasporto merci per carico/scarico e veicoli di SEI Toscana per raccolta rifiuti con uscita obbligatoria da via Duprè.

Via di San Vigilio intersezione con Banchi di Sotto: divieto di transito verso via Rinaldini per tutti i veicoli.

Temporanee interruzioni o deviazioni della circolazione prima dell’arrivo degli atleti e durante il passaggio.

Via Roma tutto il lato sinistro, direzione Pantaneto-Porta Romana, tra il civico 77 e la scalinata di collegamento (vicino al civico 81) con strada di Certosa: divieto di sosta con rimozione.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1078/2023)

ALTRE MODIFICHE

Mercoledì 4 ottobre 2023, dalle ore 16.00 alle 22.00

per celebrazione Santa Messa nella solennità di San Francesco di Assisi

piazza di San Francesco: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione degli stalli riservati ai veicoli della Caserma CC di Siena Centro e degli stalli autovetture/ motocicli/ciclomotori tra i civici 3 e 4. Consentito il transito veicolare dall’arco di ingresso/uscita della piazza verso via di Sinitraia e verso le abitazioni e accesso area ex garage Bardini.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1068/2023)

Per festeggiamenti vittoria Palio Nobile Contrada dell’Oca

Dalle ore 8.00 di giovedì 5 alle 8.00 di lunedì 9 ottobre 2023

via Santa Caterina tra via della Galluzza e via delle Terme, via dei Pittori, Costa di Sant’Antonio, vicolo del Tiratoio, via della Galluzza, vicolo del Forcone, vicolo della Macina: divieto di transito.

Nei rimanenti periodi, indicati nelle disposizioni, garantito il transito veicolare all’interno del territorio della Contrada sui percorsi:

via dei Pittori, Costa di Sant’Antonio, via Santa Caterina (tratto Galluzza/Terme), via delle Terme;

via della Galluzza e vicoli afferenti, via Santa Caterina (tratto Galluzza/Terme), via delle Terme.

Dalle ore 7.00 di sabato 7 alle 4.00 di domenica 8 ottobre 2023

Zona delle Fonti di Fontebranda: divieto di transito pedonale; nei rimanenti periodi, indicati nelle disposizioni, garantito il passaggio pedonale all’interno dell’area “ex Siena Artefice” per collegamento da Porta Fontebranda verso il centro città e viceversa.

Via di Fontebranda e aree laterali, via Santa Caterina: divieto di transito pedonale ad eccezione degli addetti all’organizzazione e dei partecipanti alla Cena della Vittoria.

Per i pedoni in transito da via Esterna Fontebranda verso il centro città unico percorso disponibile dalla “Risalita Santa Caterina” verso via del Costone.

Fino alle ore 2.00 di lunedì 16 ottobre 2023

via Santa Caterina tra via della Galluzza e via di Fontebranda, via di Fontebranda tra il civico 58 e Porta Fontebranda (comprese le aree laterali): divieto di transito.

Consentita la sosta nel rimanente tratto di via di Fontebranda tra il civico 58 e l’incrocio con via di Città e nel vicolo del Costaccino.

Ai veicoli autorizzati alla sosta è consentito il doppio senso di circolazione con ingresso e uscita dall’incrocio Fontebranda/Città con diritto di precedenza per i veicoli in ingresso nel senso discendente.

Per i veicoli in uscita dalla via obbligo di accordare la precedenza al flusso veicolare in transito su via di Città.

Fino alle ore 8.00 di lunedì 16 ottobre 2023 nelle vie di volta in volta interessate

Via Santa Caterina, via dei Pittori, Costa di Sant’Antonio, vicolo del Tiratoio, via della Galluzza, vicolo del Forcone, vicolo della Macina; via di Fontebranda tratto prospiciente la scalinata che porta alle Fonti di Fontebranda; area “ex Siena Artefice”tra i civici 65 e 81; tra il civico 58 e Porta Fontebranda (comprese le aree laterali): divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati ad eccezione dei mezzi al servizio dell’organizzazione.

Scalinata di San Domenico tra il civico 37 (Hotel Alma Domus) e via di Fontebranda: divieto di transito pedonale ad eccezione dei residenti nel tratto della scalinata e dei clienti dell’Hotel Alma Domus.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1063/2023)

Per lavori edili

Fino a venerdì 6 ottobre 2023, dalle ore 1.00 alle 5.00

Via Bruno Bonci tra via Martiri di Scalvaia e viale Vittorio Veneto: divieto di transito; per i veicoli in transito da via Martiri di Scalvaia obbligo di svolta a sinistra in via Bruno Bonci con direzione via Ventiquattro Maggio/via Monticchiello.

Via Bruno Bonci tra via Martiri di Scalvaia e via Ventiquattro Maggio/via Monticchiello: senso unico ascendente con direzione da Martiri di Scalvaia verso via Ventiquattro Maggio/Monticchiello; ai veicoli in sosta, al momento della chiusura della strada è consentita l’uscita verso via Ventiquattro Maggio con l’obbligo di accordare la precedenza ai mezzi già in transito.

Fino alle ore 5.00 di venerdì 6 ottobre 2023

via Bruno Bonci tra i civici 15 e 17: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1069/2023)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 6 ottobre 2023

per lavori

via dei Rossi tra via del Refe Nero e Banchi di Sopra: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1067/2023)

Fino alle ore 17.00 di venerdì 13 ottobre 2023

per lavori strada

Via Bernardo Tolomei area incrocio con via Raimondo da Capua, tratto prospiciente la bretella di immissione da via Raimondo da Capua lato destro della via: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere; traffico momentaneamente regolato, durante i lavori, a senso unico alternato secondo esigenze di cantiere.

Via Raimondo da Capua area incrocio con via Bernardo Tolomei, bretella di immissione da via Raimondo da Capua lato destro della strada: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere.

Durante la temporanea chiusura della bretella lato destro, per la svolta verso la rotatoria via Dante Alighieri/via Giovanni Colombini, traffico veicolare dirottato sulla rimanente bretella di immissione su via Bernardo Tolomei.

Via Dante Alighieri porzione di strada prospiciente l’accesso al civico 7: divieto di sosta con rimozione; traffico momentaneamente regolato, durante i lavori, a senso unico alternato secondo esigenze di cantiere.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1058/2023)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 13 ottobre 2023

per lavori rete idrica e fognaria

Via dei Montanini

area prospiciente il civico 1, vicino all’incrocio con via Giuseppe Pianigiani: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere;

tra via Giuseppe Pianigiani e via dell’Arco dei Malavolti: doppio senso di circolazione a senso unico alternato per gli autorizzati e residenti del tratto, ingresso da via dell’Arco dei Malavolti e uscita da via Montanini verso via Garibaldi/Camollia.

Via dell’Arco dei Malavolti all’incrocio con via dei Montanini:

obbligo di accordare la precedenza ai veicoli provenienti da destra in transito su via dei Montanini dal lato senza sfondo; obbligo di svolta a sinistra verso via Garibaldi/Camollia ad eccezione dei veicoli autorizzati diretti nel tratto a divieto (tra via dell’Arco dei Malavolti e il civico 1 di via dei Montanini).

(ordinanza Polizia Municipale n. 1060/2023)

Fino a sabato 14 ottobre 2023

Anno scolastico 2023/2024 – temporanea e sperimentale prosecuzione degli orari stabiliti nella precedente ordinanza Polizia Municipale n. 1292/2022

Via Pier Andrea Mattioli tra prato di Sant’Agostino e via di Fontanella: doppio senso di circolazione e, per un tratto, senso unico alternato regolato da semaforo.

Nelle fasce orarie 7.55-8.15 e 13.50-14.10 dei giorni di frequenza scolastica: divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione del TPL scolastico; consentito il transito tra via di Fontanella e il civico 10/A per i veicoli in entrata/uscita dal civico 10/A.

Strada dei Tufi entrambi i lati tra il civico 3 e Porta Tufi, compreso lo slargo all’esterno di Porta Tufi: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

per i veicoli in manovra nello slargo obbligo di accordare la precedenza ai veicoli provenienti da via Pier Andrea Mattioli e da strada dei Tufi.

Nelle fasce orarie 7.55-8.15 e 13.50-14.10 dei giorni di frequenza scolastica

via delle Cerchia incrocio con via di San Pietro: obbligo di svolta a sinistra verso via di San Pietro;

via di Sant’Agata incrocio con via di San Pietro: obbligo di svolta a destra verso via di San Pietro e obbligo di accordare la precedenza all’incrocio con via delle Cerchia e via di San Pietro.

(ordinanza Polizia Municipale n. 980/2023)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 20 ottobre 2023

per lavori strada

• via Fiorentina altezza civico 145;

• rotatoria via Fiorentina- via delle Province-strada di Castellina in Chianti-strada regionale 2 Cassia Nord;

• strada di Castellina in Chianti altezza civico 2;

• strada regionale 2 Cassia Nord vicino al civico 8;

• via delle Province fino all’incrocio con via Napoli e area di parcheggio vicino al Centro Medico Casa della Salute ARCA di Fontebecci

divieto di sosta con rimozione, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e possibili brevi interruzioni della circolazione.

(ordinanza Polizia Municipale n. 996/2023)

Fino alle ore 18.00 di venerdì 20 ottobre 2023

per lavori

via Savina Petrilli

area di parcheggio tra i civici 1 e 11/B: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

tra via Bernardo Tolomei e l’accesso all’area di parcheggio indicata al punto precedente: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, se necessario in riferimento alla struttura del cantiere e alla movimentazione di materiale con mezzi ingombranti.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1048/2023)

Fino alle ore 9.00 di martedì 24 ottobre 2023

per temporanea e sperimentale modifica della circolazione

via delle Province

area di intersezione con via Violante di Baviera e via Luciano Banchi: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, istituzione di circolazione rotatoria con obbligo di accordare la precedenza ai veicoli già in transito all’interno della rotatoria;

area di intersezione con via Violante di Baviera, sulla direttrice di marcia discendente da via delle Province: obbligo di direzione a destra, verso Violante di Baviera, per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 t

e per gli autobus ad eccezione dei veicoli Sei Toscana in servizio di raccolta rifiuti e veicoli del trasporto pubblico locale.

(ordinanza Polizia Municipale n. 559/2023)

Per lavori strada

Fino alle ore 12.00 di sabato 28 ottobre 2023

piano dei Mantellini tra via di San Quirico e il civico 41: divieto di sosta con rimozione.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1005/2023)

Fino alle ore 12.00 di sabato 28 ottobre 2023

Via di San Quirico

tra via Tommaso Pendola (intersezione esclusa) e il civico 30: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere, divieto di transito pedonale ad eccezione dei residenti nel tratto;

tra il civico 30 e via di Castelvecchio fino all’inizio dei lavori: divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, fino alla materiale chiusura del cantiere in atto, ai quali è consentito il passaggio a senso unico alternato con precedenza per la direttrice normalmente consentita, con ingresso e uscita da intersezione con via di Castelvecchio;

tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico di marcia verso piano dei Mantellini;

area prospiciente il civico 38: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

rimozione delle colonnine di interdizione del transito veicolare, vicino al civico 40;

all’intersezione con piano dei Mantellini: obbligo di accordare la precedenza ai veicoli in transito su piano dei Mantellini.

Via di Castelvecchio tra via di San Quirico e via di Stalloreggi: doppio senso di circolazione a senso unico alternato.

Per i residenti o autorizzati a raggiungere via di Castelvecchio percorso da piazza di Postierla- via di Stalloreggi.

Fino alle ore 12.00 di sabato 18 novembre 2023

via di San Quirico

tra il civico 34 e via di Castelvecchio, intersezione esclusa: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere, divieto di transito pedonale ad eccezione dei residenti nel tratto;

tra via Tommaso Pendola (intersezione esclusa) e il civico 30 dal termine dei lavori: divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, fino alla materiale chiusura del cantiere in atto, ai quali è consentito il passaggio a senso unico alternato con precedenza per la direttrice normalmente consentita, con ingresso e uscita da intersezione con via Tommaso Pendola.

via di San Quirico

area prospiciente i civici 32 e 32/A (tutta la piazzetta) e via Tommaso Pendola area di intersezione con via di San Quirico- lato opposto al civico 36 di via San Quirico: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione;

tra i civici 36 e 38: divieto di sosta con rimozione; spostamento, provvisorio, dello stallo riservato a titolari di CUDE nell’area idonea più vicina.

(ordinanze Polizia Municipale n. 951 e n. 979/2023)

Fino alle ore 18.00 martedì 31 ottobre 2023

per modifica sperimentale della circolazione

via Baldassarre Peruzzi bretella di collegamento tra le intersezioni con piazzetta Don Armando Perucatti e via Pietro Formichi, tra l’accesso alla piazzetta Don Armando Perucatti e il civico 63: senso unico ascendente con direzione da piazzetta Don Armando Perucatti verso il civico 63; divieto di fermata sul lato sinistro (in riferimento al senso unico)

(ordinanza Polizia Municipale n. 854/2023)

Fino a giovedì 30 novembre 2023, giorni festivi esclusi, dalle ore 9.00 alle 11.30

per lavori edili

via Martiri Caserma Lamarmora area civico 5: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere. I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (interruzione al civico 5) a senso unico alternato, con scorta tecnica di movieri per la particolare conformazione planimetrica della strada.

(ordinanza Polizia Municipale n. 912/2023)

Fino alle ore 8.00 di sabato 23 dicembre 2023

per lavori di adeguamento antisismico di edifici scolastici e trasferimento degli alunni dalle scuole di origine alle sedi provvisorie

Via Ambrogio Lorenzetti lato destro direzione via Francesco di Valdambrino-via Duccio di Boninsegna

tra il terzo lampione della pubblica illuminazione e l’intersezione con via Duccio di Boninsegna: sosta riservata scuolabus per salita/discesa degli alunni;

Via Ambrogio Lorenzetti lato sinistro tra il secondo parchimetro a colonna di colore verde (sul lato di via Francesco di Valdambrino) e l’intersezione con via Duccio di Boninsegna: divieto di fermata.

Sospeso il divieto di sosta per lo spazzamento (lunedì con orario 6.00-9.00) nel lato destro di via Duccio di Boninsegna tra via Ambrogio Lorenzetti e lo slargo di accesso al civico 70/a (area manovra e svolta autobus).

Strada parallela a viale Armando Diaz popolarmente denominata “parallela Diaz”

area incrocio con viale Vittorio Veneto, comprensiva dello spazio di sosta per motocicli e ciclomotori: divieto di sosta con rimozione; l’area di parcheggio dei mezzi a due ruote sarà rimodulata lungo l’edificio civici 53-55;

strada compresa tra viale Vittorio Veneto e la parte senza sfondo: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, limite di velocità 30 km/h, divieto di transito ad eccezione dei veicoli di residenti nella via e degli autorizzati.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1014/2023)

Fino alle ore 12.00 di domenica 31 dicembre 2023

per lavori strada

strada di Mociano tra il civico 9 in località Mociano e il civico 15 di strada di Casalvento: divieto di transito.

Consentito il transito prima e dopo il tratto interessato dai lavori, lato nord da località Pieve a Bozzone e lato sud da strada del Ruffolo-Ropole.

(ordinanza Polizia Municipale n. 1475/2022)

Fino al 31 dicembre 2023, tutti i giorni feriali, dalle ore 6.00 alle 13.00

per manutenzione segnaletica stradale

strade, piazze, banchine e marciapiedi di tutto il territorio comunale: obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare mediante installazione di segnaletica stradale temporanea (divieto di transito, sosta con rimozione, senso unico, senso unico alternato e restringimento carreggiata)

(ordinanza Polizia Municipale n.1494/2022)

Prorogate fino a domenica 31 dicembre 2023 le autorizzazioni straordinarie di occupazione del suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città

Fino a domenica 31 dicembre 2023

via di Pantaneto e aree limitrofe le disposizioni dell’ordinanza 15/D del 7 giugno 2016 sono in vigore anche dalle ore 12.00 alle 23.30 di tutti i giorni:

via di Pantaneto tra via di San Girolamo e Logge del Papa, via dei Pispini tra via di Pantaneto e piazza Santo Spirito, via Pagliaresi, vicolo dei Magalotti: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di soccorso in servizio di emergenza, veicoli di residenti e veicoli diretti ad autorimesse nel percorso Pantaneto – Follonica – Bandini fino a intersezione San Vigilio, veicoli con permesso Ztl Contrada del Leocorno, veicoli diretti alla farmacia Sapori se aperta per turno continuato o diurno festivo, taxi con luogo di destinazione situato nel percorso Pantaneto – Follonica – Bandini fino a intersezione San Vigilio.

In caso di lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00 di tutti i giorni

per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città

Via delle Campane: divieto di transito; previo accordo tra le parti interessate, deve essere garantito l’accesso al passo carrabile del garage o altra agevolazione al posteggio per il proprietario del garage.

Via Cecco Angiolieri:

tra vicolo al Vento e piazza Tolomei: divieto di transito;

tra via di San Vigilio e vicolo al Vento: divieto di transito agli autocarri.

Via dei Pellegrini

tra via di Città e via di Monna Agnese: divieto di transito;

tra via di Monna Agnese e piazza di San Giovanni: consentita la circolazione nel percorso via del Poggio-via di Monna Agnese- piazza di San Giovanni.

Vicolo del Rustichetto: divieto di transito.

Via dei Rossi tra via del Refe Nero e Banchi di Sopra: divieto di transito.

Vicolo Beato Pier Pettinaio: divieto di transito.

In caso di lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle ore 18.00 alle 23.00 tutti i giorni, nei giorni festivi e prefestivi anche dalle 12.00 alle 15.00

per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città

via del Rialto: divieto di transito. I veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse con passo carrabile tra il civico 8 e vicolo dell’Oro, transitano a senso unico alternato con ingresso e uscita da vicolo dell’Oro e con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita.

In caso di lavori a tutela della pubblica incolumità o di interesse pubblico, eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle ore 18.00 alle 23.00 il venerdì e il sabato, dalle 12.00 alle 15.00 la domenica; le disposizioni sono sospese fino al termine dei lavori in corso

per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città

via di San Pietro tra Casato di Sopra e piazza di Postierla: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di soccorso in emergenza e dei titolari di autorimesse autorizzate lungo la via.

In caso di eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle ore 18.00 alle 23.30 di tutti i giorni

per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città

piazza Calabria

semicarreggiata tra i civici 19 e 22: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i lati;

semicarreggiata tra i civici 3 e 15: senso unico con direzione dal civico 3 al civico 15.

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle ore 19.00 alle 23.00 di tutti i giorni; la domenica anche dalle 12.00 alle 15.00

per concessione straordinaria suolo pubblico-iniziative ripresa economica della città

via Camollia tra via Garibaldi e via Campansi, via Garibaldi tra via della Stufa Secca e via Camollia: divieto di transito ad eccezione dei veicoli di soccorso in servizio di emergenza, taxi, veicoli in uscita da via dei Montanini (con uscita esclusivamente da via Garibaldi), titolari di contrassegno CUDE, residenti e veicoli diretti ad autorimesse con passo carrabile situate nei tratti sopra indicati.

In caso di eventi istituzionali o ricorrenti, compresi quelli delle storiche Contrade, le disposizioni potrebbero subire modifiche, integrazioni o sospensioni.

Fino alle ore 18.00 di venerdì 16 febbraio 2024

per criticità del manto stradale

strada Massetana

da circa 40 metri prima del civico 28 per circa 170 metri in direzione ascendente verso il civico 26/A: divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, senso unico alternato regolato da semaforo;

all’incrocio con Porta San Marco e piazzale Marcello Biringucci in uscita: autobus e veicoli di massa superiore a 3,5 t direzione obbligatoria discendente da strada Massetana verso strada di Pescaia; per i veicoli in uscita da Porta San Marco o in manovra su piazzale Marcello Biringucci direzione consigliata Piaggia del Giuggiolo e percorsi seguenti.

(ordinanza Polizia Municipale n. 166/2023)

Fino a giovedì 15 giugno 2024, dalle ore 8.00 alle 16.00, i giorni di lezione a scuola

per modifica sperimentale della circolazione

via Duccio di Boninsegna tra lo slargo di accesso al civico 70/a e via del Vecchietta: divieto di transito

(ordinanza Polizia Municipale n. 1016/2023)

Fino alle ore 15.00 di sabato 15 giugno 2024

per organizzazione del flusso scolastico

Via Duccio di Boninsegna tra via Giovanni Turini e lo slargo di accesso al civico 70/a (area manovra e svolta autobus): divieto di transito nelle fasce orarie 8.00-8.35 e 13.45-14.15 ad eccezione dei veicoli del trasporto pubblico locale, scuolabus, taxi, residenti o diretti a garage, veicoli con contrassegno CUDE con il titolare a bordo.

Per i veicoli diretti all’asilo nido Scarabocchio e alle scuole Enrico Pestalozzi e Pier Andrea Mattioli: percorso alternativo consentito via Giovanni Turini- via Taddeo di Bartolo- via del Vecchietta.

Via Duccio di Boninsegna margine destro senso discendente, tra il civico 70 e l’accesso al civico 70/A: divieto di fermata.

Sospeso il divieto di sosta per lo spazzamento (lunedì con orario 6.00-9.00) nel lato destro di via Duccio di Boninsegna tra via Ambrogio Lorenzetti e lo slargo di accesso al civico 70/a (area manovra e svolta autobus).

(ordinanza Polizia Municipale n. 1015/2023)

In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 – 292558.