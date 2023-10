Offerte di lavoro zona Valdichiana – Montepulciano

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego zona Valdichiana – Montepulciano.

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

SI- 202540

AIUTO CUOCA/O. Hotel ristorante di Montepulciano cerca figura di aiuto e supporto al cuoco per tutte le preparazioni del servizio. Richiesta esperienza nella mansione. Contratto a t. determinato PART TIME 24/30 ORE SETTIMANALI. DISPONIBILITA’ DA PARTE DELL’AZIENDA AD OFFRIRE ALLOGGIO.

MONTEPULCIANO

SI- 202535

GASTRONOMA/O. Piccolo negozio di alimentari cerca personale per il banco della gastronomia e per il rifornimento della scaffalatura.

Preferibile con esperienza, possesso HACCP e conoscenza di base delle lingue straniere.

Offre contratto minimo di 3 mesi con possibilità di trasformazione. Orario Full Time spezzato.

CETONA

SI- 202419

CAMERIERA/E AI PIANI. Azienda di pulizie cerca personale per le pulizie delle camere di albergo.

Preferibile esperienza nella mansione. CONTRATTO T. DETERMINATO 30 ORE SETTIMANALI

DISPONIBILITA’ A LAVORARE NEI FESTIVI

Contratto stagionale di 3 mesi con possibilità di rinnovo

CHIANCIANO TERME

SI- 202415

ADDETTA/O AL FRONT OFFICE E BACK OFFICE. piccolo agriturismo (6 camere) cerca persona addetta al Front Office e Back Office per gestione booking, check-in e check-out, capacità di utilizzo del PC, conoscenza pacchetto Office, e software PMS e gestione sito web in back office e pagine Social.

Richiesta esperienza e capacità di relazionarsi con gli ospiti per assisterli durante il soggiorno consigliando itinerari e attività disponibili nel territorio.

PREFERIBILE DOMICILIO LIMITROFO AL LUOGO DI LAVORO

(Comune di Montepulciano – frazione di Cervognano). Conoscenza fluida almeno della lingua inglese parlata. Patente B, automunita/o.

Offre contratto stagionale di minimo 8 mesi all’anno.

MONTEPULCIANO

SI- 202343

AIUTO CUCINA. Hotel ristorante di Montepulciano cerca personale per come aiuto cucina. Mansioni di: preparazione antipasti, lavapiatti.

Preferibile esperienza nella mansione. Contratto a t. determinato PART TIME 24 ORE SETTIMANALI. PREFERIBILE DOMICILIO LIMITROFO AL LUOGO DI LAVORO.

MONTEPULCIANO

SI- 202338

MURATORE. Impresa Edile di Pienza cerca personale con esperienza da inserire sin da subito nel proprio organico.

Capacità di lavorare in autonomia.

PIENZA

SI- 202179

CAMERIERA AI PIANI. Hotel di Montepulciano Stazione cerca risorsa con esperienza per la pulizia delle camere.

Offre contratto a tempo pieno e indeterminato.

MONTEPULCIANO

SI- 202176

RECEPTIONIST. Hotel di Montepulciano Stazione cerca risorsa con esperienza per l’accoglienza dei clienti.

MONTEPULCIANO

SI- 202175

SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA. Concessionaria di auto cerca personale con esperienza per la creazione e gestione di contenuti su diverse piattaforme e canali di comunicazione. L’obiettivo è garantire che il messaggio dell’azienda sia coerente e ottimizzato per ogni canale, al fine di raggiungere il pubblico target in modo efficace.

Richiesto Diploma di scuola superiore o corso di specializzazione in ambito Comunicazione.

COLLABORAZIONE CON LE FIGURE DI RIFERIMENTO (DIRETTORE COMMERCIALE).

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE I COLLOQUI DI SELEZIONE CON IL REFERENTE AZIENDALE DIRETTAMENTE AL CENTRO IMPIEGO

MEDIANTE RECRUITING DAY. Pertanto, le/i candidate/i verranno contattate/i per la data e l’orario nel quale presentarsi al colloquio motivazionale.

CITTA’ DELLA PIEVE

SI- 201731

LAVAPIATTI. Ristorante di Monticchiello (Pienza) cerca persona con esperienza nel settore della ristorazione e ottima attitudine al teamworking.

PIENZA

SI- 201727

CAMERIERA/E DI SALA – Ristorante di Monticchiello (Pienza) cerca 2 persone addette al servizio in sala con preferibile esperienza.

Richiesta ottima attitudine al team working, predisposizione al lavorare a contatto con il pubblico, ottime doti relazionali, buono standing, flessibilità e orientamento al cliente.

Richiesta OTTIMA conoscenza della lingua inglese.

Richiesta disponibilità a lavorare su turno spezzato per i servizi di pranzo e cena e residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro.

PIENZA

SI- 201723

MAÎTRE DI SALA – Ristorante di Monticchiello (Pienza) cerca persona con esperienza nella mansione, e nel coordinamento del personale di sala. Richiesta conoscenza degli standard di servizio, ottime doti relazionali, buono standing, flessibilità e orientamento al cliente.

Richiesta conoscenza abbinamenti cibo-vino e OTTIMA conoscenza della lingua inglese. Richiesta disponibilità a lavorare su turno spezzato per i servizi di pranzo e cena e residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro.

PIENZA

SI- 201704

ADDETTA/O AL FRANTOIO. Frantoio di Sarteano cerca persona addetta al processo di produzione dell’olio: raccolta e frangitura delle olive.

Richiesta disponibilità, voglia di imparare, propensione alla tecnologia e conoscenza del Pacchetto Office e della Posta Elettronica.

Richiesta ampia disponibilità oraria nei mesi della frangitura delle olive (ottobre-novembre). Offre contratto di 1 mese.

SARTEANO

SI- 201686

BADANTE H24. Famiglia di Chiusi cerca persona addetta all’assistenza di donna anziana autosufficiente, pulizie domestiche e aiuto nelle attività quotidiane.

Richiesta conoscenza della lingua italiana.

Non necessario mezzo di trasporto, la casa è raggiungibile con i mezzi pubblici.

Offre contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova.

CHIUSI

SI- 201529

ASSISTENTE SCUOLABUS. Cooperativa Sociale cerca personale addetto alla vigilanza sugli Scuolabus nel Comune di Chianciano Terme. Trattasi di: accoglienza e accompagnamento dei/lle bambini/e, salita e discesa. Consegna alle fermate. Vigilanza durante il tragitto. Rapporti e comunicazioni con genitori e personale scolastico. Eventuale assistenza a bambino con disabilità. Contratto T. determinato orario part time spezzato 12 ore settimanali.

Preferibile domicilio su Chianciano o limitrofo al luogo di lavoro. Assunzione dal 09/10/2023 fino a fine scuola.

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE I COLLOQUI DI SELEZIONE CON IL REFERENTE AZIENDALE DIRETTAMENTE AL CENTRO IMPIEGO

MEDIANTE RECRUITING DAY. Pertanto, le/i candidate/i saranno contattate/i per data e orario comunicati successivamente.

CHIANCIANO TERME

SI- 201527

PULIZIE. Azienda Agricola di Pienza cerca personale per la pulizia degli appartamenti e stiro della biancheria.

Preferibile esperienza nella mansione.

NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE LA STRUTTURA. RICHIESTO DOMICILIO LIMITROFO AL LUOGO DI LAVORO.

PIENZA

SI- 201479

SOCIAL MEDIA SPECIALIST. Concessionaria di auto cerca personale con esperienza nella gestione delle attività di comunicazione aziendale: prodotti/servizi sui canali social; marketing digitale. Padronanza tool Meta, Linkedin. Realizzazione di piani editoriali per creare community e visibilità. Creazione di contenuti multimediali (video/foto). Creazione, gestione, monitoraggio e reporting di campagne adv tramite Business Manager. Richiesto Diploma di scuola superiore o corso attinente alla mansione.

Problem solving, puntualità e precisione, proattività a rapportarsi con le figure di riferimento aziendale.

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE I COLLOQUI DI SELEZIONE CON IL REFERENTE AZIENDALE DIRETTAMENTE AL CENTRO IMPIEGO

MEDIANTE RECRUITING DAY. Pertanto, le/i candidate/i verranno contattate/i per la data e l’orario nel quale presentarsi al colloquio motivazionale.

CITTA’ DELLA PIEVE

SI- 201377

CAMERIERA/E BAR. Hotel di Montepulciano con 15 camere cerca personale per il bar dell’Hotel.

Preferibile esperienza nelle mansioni. Conoscenza inglese livello base. Contratto Part time 25 ore settimanali – durata 8-10 mesi.

MONTEPULCIANO, PIENZA

SI- 201376

CAMERIERA/E. Hotel di Montepulciano con 15 camere cerca personale con mansioni di: allestimento del buffet colazioni, servizio caffetteria per i clienti, pulizia dei locali al termine del servizio.

A fine servizio colazioni affiancamento alla responsabile dei piani per la pulizia delle camere e delle aree comuni.

Preferibile esperienza nelle mansioni. Conoscenza inglese livello base. Contratto Part time 25 ore settimanali – durata 8-10 mesi.

MONTEPULCIANO, PIENZA

SI- 201375

ADDETTA/O ALLE PULIZIE. Azienda di pulizie cerca persona addetta alle pulizie di uffici e locali commerciali (centri benessere, capannoni, pasticcerie).

Richiesto possesso patente B.

Offre contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova con orario spezzato di 32 ore settimanali, richiesta disponibilità a lavorare nei festivi.

Preferibile con esperienza ma non fondamentale.

CHIANCIANO TERME

SI- 201147

MANOVALE EDILE. Azienda edile di Città della Pieve (PG) sta ricercando personale da inserire nel proprio organico.

Preferibile esperienza pregressa nella mansione ma si valutano profili anche alla prima esperienza.

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Offre iniziale tempo determinato di tre mesi con possibilità di proroga ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato.

CITTA’ DELLA PIEVE

SI- 200642

TIROCINANTI. Supermercato di Montepulciano cerca n. 2 tirocinanti con mansioni di allestimento merce nelle scaffalature.

L’azienda offre un rimborso forfettario mensile.

MONTEPULCIANO

SI- 200523

AIUTO COMMESSO/A. La figura ricercata si dovrà occupare dell’accoglienza della clientela, della vendita degli articoli del negozio. Gli articoli sono tutti realizzati a mano, quindi si richiede anche supporto nella realizzazione degli oggetti. Gradite conoscenze informatiche relative alla grafica e all’E-Commerce (aggiornamento del sito internet, vendita on line).

RICHIESTO DOMICILIO LIMITROFO AL LUOGO DI LAVORO DISPONIBILITA’ A LAVORARE NEI FESTIVI IN OCCASIONE DELL’ALLESTIMENTO DEGLI EVENTI (SABATO E DOMENICA).

La selezione verrà svolta all’interno del Centro Impiego di MONTEPULCIANO, pertanto le/i candidate/i verranno contattate/i per la data e l’orario nel quale presentarsi al colloquio motivazionale.

MONTEPULCIANO

SI- 200511

IDRAULICO. Azienda idraulica di Montepulciano cerca personale per lavoro in impiantistica di cantiere, riparazioni e manutenzioni. Patente B, automunito. Preferibile domicilio limitrofo al luogo di lavoro. Contratto di apprendistato.

Preferibile titolo di studio attinente alle mansioni.

MONTEPULCIANO

SI- 200508

CAMERIERA/E AI PIANI. Struttura Ricettiva di Chiusi ricerca personale addetto alla pulizia delle camere e somministrazione prima colazione.

NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO

Conoscenza minima della lingua inglese

CHIUSI

SI- 200505

AIUTO PASTICCERE/A. Pasticceria di Chianciano T. cerca personale per aiuto nella preparazione base dei prodotti. Pulizia e manutenzione ordinaria degli strumenti di lavoro. Orario di lavoro da concordare.

Preferibile esperienza nella mansione.

CHIANCIANO TERME

SI- 200438

COLF. Famiglia privata di Abbadia di Montepulciano cerca persona addetta alle pulizie domestiche e stiro.

Offre contratto di lavoro di 12 ore settimanali, preferibilmente con orario mattutino suddiviso in 3/4 giorni settimanali dal lunedì al venerdì e comunque da concordare insieme al lavoratore.

Preferibile automunita e con conoscenza della lingua italiana.

MONTEPULCIANO

SI- 200376

LAVAPIATTI. Resort di Montepulciano cerca personale con mansioni di Lavapiatti. Preferibile esperienza nella mansione. Conoscenza dell’inglese di base.

Necessario mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. La selezione verrà svolta all’interno del Centro Impiego di MONTEPULCIANO, pertanto le/i candidate/i verranno contattate/i per la data e l’orario nel quale presentarsi al colloquio motivazionale.

MONTEPUL CIANO

SI- 200300

COLF/BABY SITTER. Famiglia di Chiusi ricerca COLF/BABY SITTER con mansioni di: pulizia della casa, stiratura, preparazione pasti. Baby sitter 2 bambini ed accompagnamento in zona varie attività. Gradita esperienza nella mansione. NECESSARIA PATENTE E MEZZO PROPRIO. Orario Part time da definire, 10/15 ore settimanali su 4/5 giorni. LIBERO IL FINE SETTIMANA ED I FESTIVI.

CHIUSI

SI- 200222

COMMESSA/O DI BANCO. Azienda commercio ambulante cerca personale per aiuto al banco per vendita prodotti tipici della Regione Sicilia in occasione di Fiere. Preferibile esperienza nella mansione. CONTRATTO INTERMITTENTE – NECESSARIA ETA’ MINORE DI 25 ANNI O MAGGIORE DI 55 ANNI

ORARIO PART TIME (dalle 16 alle 32 ore)

DISPONIBILITA’ AL LAVORO NEI FESTIVI E ALLE TRASFERTE – PERNOTTAMENTO A CARICO DELL’AZIENDA

CHIUSI

SI- 200213

OPERAIA/O AGRICOLA/O. Per Azienda Agricola e zootecnica (circa 25 ha di vigneto, 60 ha di seminato e allevamento di suini da cinta senese DOP) situata nel Comune di Chiusi ricerchiamo la seguente figura:

La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni: Utilizzo di trattori cingolati e gommati, manutenzione dei terreni e vigneti, utilizzo attrezzi agricoli vari, manutenzione allevamento suini.

NECESSARIO POSSESSO PATENTINO TRATTORE. Orario di lavoro: full time 39 h settimanali.

CCNL Agricoltura Operai – Il livello di inquadramento sarà commisurato all’esperienza del lavoratore.

CHIUSI

SI- 199971

AUTISTA RACCOLTA RIFIUTI. Cooperativa cerca personale per la guida di automezzi per la raccolta differenziata urbana. Richiesta esperienza nella mansione.

NECESSARIO POSSESSO PATENTE C+CQC MERCI

La selezione verrà svolta all’interno del Centro Impiego di MONTEPULCIANO, pertanto le/i candidate/i verranno contattate/i per la data e l’orario nel quale presentarsi al colloquio motivazionale.

CHIUSI

SI- 199801

ASSISTENTE ALLA PERSONA. Famiglia di Montepulciano cerca assistente a persona disabile con mansioni di accompagnamento della persona in uscite esterne, cura della persona (aiuto nel vestirsi), igiene personale. La casa è in campagna: NECESSARIO POSSESSO DELLA PATENTE B E AUTOPROPRIA. ORARIO FULL TIME SPEZZATO – DOMICILIO LIMITROFO AL LUOGO DI LAVORO. Tempo determinato con periodo di prova.

ORARIO DA CONCORDARE

MONTEPULCIANO

SI- 199355

ADDETTA/O PULIZIE. Impresa di pulizie cerca personale per SERVIZIO

DI PULIZIA LOCALI SEDE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA

SUD di Chianciano T.

Il lavoro viene scolto una 1 volta a settimana per 1 ora e 40 minuti (richiesta disponibilità o dopo le 18.00 oppure nella giornata del mercoledì in qualsiasi fascia oraria visto che l’ufficio è chiuso).

CHIANCIANO TERME

SI- 199318

CAMERIERA/E DI SALA. Ristorante di Cetona cerca personale per servizio ai tavoli con esperienza. Lavoro su turni. Contratto iniziale a tempo determinato con l’obiettivo di assunzione a tempo indeterminato. NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO.

CETONA

SI- 199317

AIUTO CUOCA/O. Ristorante di Cetona cerca personale con esperienza nelle mansioni di preparazione linea di cucina, servizio cottura, impiattamento, pulizia

Lavoro su turni a tempo pieno, lavoro anche nel weekend. Contratto iniziale a tempo determinato con l’obiettivo di assunzione a tempo indeterminato.

NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO.

CETONA

SI- 198672

CANTINIERI. Società agricola di Cetona cerca personale per la Cantina con e senza esperienza. VINIFICAZIONE, TRAVASI, IMBOTTIGLIAMENTO, PULIZIE CISTERNE, BOTTI E CONFEZIONAMENTO.

Gradito possesso titolo di studio attinente al settore. Necessario mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro.

CETONA

SI- 198555

STALLIERE. Azienda agricola di Montepulciano cerca personale per lavorare presso stalla di bovini. Preferibile Esperienza.

Gradito possesso patentino trattore e carrello elevatore. Disponibilità a lavorare nei festivi con turnazione.

Offre contratto a tempo determinato con periodo di prova poi trasformazione con contratto annuale.

MONTEPULCIANO

SI- 198385

TERMOIDRAULICI. Azienda di Chiusi cerca personale addetto alla manutenzione di impianti di riscaldamento (caldaie) e condizionatori civili ed industriali. Preferibile esperienza nella mansione ma verranno valutati anche profili senza esperienza. Patente B.

Disponibilità ad effettuare trasferte.

CHIUSI

SI- 198379

AIUTO CUCINA/CUOCO. Ristorante di Montepulciano cerca personale con esperienza pregressa e consolidata in cucina. Autonomia nella gestione delle attività inserenti il servizio, pulizie e manutenzione strumenti. Contratto a tempo determinato. ORAIO FULL TIME O PART TIME DA CONCORDARE. Disponibilità a lavorare anche nei festivi. (L’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)

MONTEPULCIANO

SI- 198087

AIUTO CUOCA/O. Ristorante di Chiusi cerca aiuto cuoca/o per affiancamento al cuoco, preparazione di base e servizio. Richiesta conoscenza della cucina tipica toscana. PREFERIBILE CON ESPERIENZA.

Disponibilità a lavorare nei festivi.

NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO.

LOCALE APERTO TUTTO L’ANNO-OFFRE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DOPO PERIODO DI PROVA

CHIUSI

SI- 197881

ANIMATORE/TRICE. Cooperativa Sociale cerca personale per fare animazione ad ospiti anziani presso RSA di Chianciano.

Richiesto possesso di Partita Iva per sostituzione temporanea di personale – orario spezzato o a turnazione.

CHIANCIANO TERME

SI- 197508

MANOVALE EDILE. Azienda di costruzioni cerca persona addetta a lavori manuali nel settore edilizia e impianti e aiuto e supporto ai muratori e operai qualificati/specializzati.

Preferibile con esperienza ma si valutano anche profili senza esperienza.

Necessario possesso patente B.

Offre contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

CETONA

SI- 196466

MECCANICO. Officina meccanica di Chianciano cerca personale addetto a lavori di meccanica/elettronica da svolgere su vetture e veicoli commerciali.

Si valutano profili con o senza esperienza.

NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO.

ORARIO DAL LUNEDì AL VENERDì 8.30 – 12.30 14.00 – 18.00

CHIANCIAN O TERME

SI- 195829

CAMERIERA/E AI PIANI. Albergo di Chianciano terme ricerca per la stagione estiva addetta/o alle pulizie delle camere. Preferibile esperienza nella mansione.

CHIANCIANO TERME

SI- 195294

CAMERIERA/E DI SALA. Ristorante di Chiusi cerca persona addetta al servizio in sala.

Richiesta minima esperienza e conoscenza di base dell’inglese. Orario di lavoro su turni, disponibilità a lavorare nei festivi.

LOCALE APERTO TUTTO L’ANNO-OFFRE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DOPO PERIODO DI PROVA

CHIUSI

OFFERTE LEGGE 68/99

Le offerte della L.68/99 sono rivolte esclusivamente a DISABILI di cui all’art. 1 della Legge 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti) o all’art.18 (profughi, orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

SI- 201285

BRACCIANTE. Azienda agricola/vitivinicola di Montepulciano cerca personale addetto a vari lavori generici in campagna e in vigna.

Preferibile domicilio limitrofo al luogo di lavoro.

NCESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO.

Patente B e auto propria.

ORARIO FULL TIME – CONTRATTO T. DETERMINATO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART. 1

MONTEPULCIANO

SI- 197435

FACCHINO DI CUCINA. Albergo settore termale cerca personale per la pulizia delle stoviglie e della cucina a fine servizio, supporto al team di cucina oltre alla gestione della dispensa, riordino materiale in arrivo e controllo scadenze prodotti. Necessario mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME – LAVORO A TURNAZIONE

OFFERTA RISERVATA AGLI/LLE ISCRITTI/E ART. 1 E ART. 18 L.68/99

SAN CASCIANO DEI BAGNI

SI- 197359

OPERAIA/O AGRICOLA/O. Azienda agricola di San Casciano dei Bagni cerca personale per lavorazioni manuali in agricoltura. Gradito possesso patentino per conduzione mezzi agricoli.

Necessario mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ART 1 DELLA LEGGE 68/1999

SAN CASCIANO DEI BAGNI

SI- 197356

ADDETTI/E SEGRETERIA. Struttura turistica cerca personale per centralino, segreteria con mansioni anche amministrative di assistenza alla contabilità, ricevimento fornitori. Gradita esperienza nelle mansioni. Conoscenza di base della lingua inglese e del pacchetto office. Orario full time.

NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO.

OFFERTA RISERVATA AGLI/LLE ISCRITTI/E ART. 1 DELLA LEGGE 68/99

SARTEANO

SI- 193373

MAGAZZINIERE. Azienda produzione articoli in pelle cerca personale addetto al magazzino per preparazione di imballaggi e spedizione.

Necessaria Patente B.

Gradita esperienza nel settore.

OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART 18 (CATEGORIE PROTETTE)

CHIUSI

SI- 192468

OPERAIA/O. Azienda di Chiusi scalo cerca personale ADDETTO ALLA CATENA DI PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO.

ORARIO SU 3 TURNI: 04:30 – 12:30 / 13:30 – 21:30 / 19:00-03:00 OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI E ALLE ISCRITTE ART 1 E ART.18 (CATEGORIE PROTETTE) DELLA LEGGE 68/99

CHIUSI

SI- 191811

MAGAZZINIERE. Azienda vitivinicola cerca personale di magazzino con mansioni di: etichettamento, posizionamento bottiglie nei cestoni, preparazione bottiglie nei cartoni. Preferibili conoscenze informatiche di base.

PART TIME 25 ORE SETTIMANALI CON RIPOSO SABATO E DOMENICA.

NECESSARIO MEZZO PROPRIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO.

OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 1 (INVALIDI CIVILI).

SARTEANO

OFFERTE DI TIROCINIO

SI- 200642

TIROCINANTI. Supermercato di Montepulciano cerca n. 2 tirocinanti con mansioni di allestimento merce nelle scaffalature.

L’azienda offre un rimborso forfettario mensile.

MONTEPULCIANO

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

SI- 202285

EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE. Famiglia Fumi di Chiusi cerca figura di supporto per il figlio nel percorso di acquisizione autonomia e delle attività quotidiane. Preferibile esperienza nella mansione. Richiesto titolo di studio attinente (Scienze dell’educazione o psicologia). Richieste competenze informatiche per compilare progetti e moduli. PART TIME GIORNALIERO 10/12 ORE SETTIMANALI

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig.ra FALCIANI GIGLIOLA Telefono: 3381692217 Email: mariofumi@alice.it

CHIUSI

SI- 202169

AIUTO CUOCA/O. Ristorante Dopolavoro La Foce di Chianciano cerca personale di cucina con mansioni di supporto al cuoco.

Preferibile con esperienza e con conoscenza delle lingue straniere.

Offre contratto a tempo pieno e determinato.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig. Giacomo Vannuccini Telefono: 3405059724

Email: info@dopolavorolafoce.it

CHIANCIANO TERME

SI- 202166

CAMERIERA/E DI SALA. Ristorante Dopolavoro La Foce di Chianciano cerca personale addetto alla sala.

Preferibile esperienza e conoscenza lingue straniere. Offre contratto a tempo pieno e determinato.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig. Giacomo Vannuccini Telefono: 3405059724

Email: info@dopolavorolafoce.it

CHIANCIANO TERME

SI- 200994

BARISTA. BAR PASTICCERIA TENTAZIONI cerca personale con mansioni di preparazione caffetteria, servizio al bancone, utilizzo attrezzature professionali, capacità di lavorare in team.

Richiesta conoscenza base lingua inglese. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE.

ORARIO PART TIME 30 ORE SETTIMANALI CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente GIANI ALESSANDRO

MONTEPULCIANO

SI- 200989

OSS-ADB. Cooperativa sociale cerca personale con qualifica OSS o ADB per lavoro presso struttura residenziale per anziani. Preferibile esperienza nella mansione. ORARIO PART TIME – 30 ORE SETTIMANALI.

NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO DI QUALIFICA.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig.ra ROSSI SILVIA

Telefono: 3488815320 Fax: 0556504357 Email: s.rossi@divittorio.it

SARTEANO

SI- 200734

CARROZZIERE. Carrozzeria di Città della Pieve (PG) ricerca una figura di carrozziere/verniciatore con mansioni di lattoneria, preparazione, stuccatura e verniciatura.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente il Sig. Dario Brilli Telefono: 0578226777 – 3497176151 mail: info@revolution-car.it

CITTA’ DELLA PIEVE

SI- 200251

BARISTA. Bistrot Da Pulcinella di Montepulciano cerca personale addetto al bar, servizio ai tavoli, preparazione panini. Richiesta minima conoscenza della lingua inglese.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig. ra. Paola Telefono: 0575757055 – Cell: 3395023162

MONTEPULCIANO

SI- 200208

CAMERIERA/E SALA. Azienda servizi di pulizia cerca personale per servizio in sala presso strutture turistiche in gestione.

Richiesta esperienza minima. Possesso Diploma scuola superiore attinente alla mansione.

Conoscenza della lingua inglese di base.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente il Sig. Alessandro Santucci Telefono: 3791597823 mail: zerobatteriarezzo@gmail.com.

MONTEPULCIANO, PIENZA

SI- 199800

COLF/ASSISTENTE ANZIANI. Famiglia di Abbadia di Montepulciano cerca personale con mansioni di pulizia della casa e assistenza coppia anziani parzialmente autosufficienti. Tutte le mattine compreso il sabato 3 ore al giorno (orario 9.30 – 12.30).

Gradita conoscenza della lingua italiana. PREFERIBILE DOMICILIO LIMITROFO AL LUOGO DI LAVORO.

Età massima 50 anni.

MONTEPULCIANO

SI- 199248

DOMESTICA FAMILIARE. Famiglia di Montepulciano-Acquaviva cerca persona addetta alle pulizie domestiche della casa.

Orario da concordare con la famiglia. Richiesta patente B e Automunita.

Preferibile con età compresa dai 25 e 40 anni.

MONTEPULCIANO

SI- 199237

ADDETTA/O ALL’ASSISTENZA PERSONALE. Famiglia di Montepulciano cerca persona per assistenza personale e preparazione pasti per coppia autosufficiente.

Necessaria conoscenza della lingua italiana e automunita per accompagnamento nelle commissioni e spesa.

Offre contratto part time e spezzato con orario indicativo dalle 10- 13 e 15-19 dal lunedi al sabato.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig. ra. Patrizia Giorgetti Telefono: 3480331529 Email: giorgettipatrizia@gmail.com

MONTEPULCIANO

SI- 197947

MACELLAIO. Supermercato Eurospin di Montepulciano cerca persona addetta al banco macelleria.

Preferibile con esperienza.

Offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig.ra Serena Rosadi

MONTEPULCIANO

SI- 197192

CAMERIERA/E DI SALA. Ristorante Romantico di Montepulciano cerca persona addetta al servizio in sala, con esperienza.

Richiesta buona conoscenza della lingua Inglese.

Offre contratto a tempo determinato su turno unico da concordare in fase di colloquio.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente il Sig. Daniele Chiarini Telefono: 3930360518 0578757406 Email: danichiarini@live.it

MONTEPULCIANO

SI- 197189

AIUTO CUCINA. Ristorante Romantico di Montepulciano cerca persona addetta a mansioni generiche di cucina, supporto al cuoco, preferibile con esperienza e automunito.

Offre contratto a tempo determinato su turno unico da concordare in fase di colloquio.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente il Sig. Daniele Chiarini Telefono: 3930360518 0578757406 Email: danichiarini@live.it

MONTEPULCIANO

SI- 196828

CAMERIERA/E SALA. Hotel Monica di Chianciano Terme cerca personale per il servizio in sala. LA STRUTTURA NON OFFRE ALLOGGIO.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig. ra. Maddalena Adinolfi Telefono: 057863105 Cell : 3495731600 Email:

hotelmonicabooking@gmail.com

CHIANCIANO TERME

SI- 196827

CAMERIERA/E AI PIANI. Hotel Monica di Chianciano Terme cerca personale per le pulizie delle camere e degli spazi comuni. LA STRUTTURA NON OFFRE ALLOGGIO.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig. ra. Maddalena Adinolfi Telefono: 057863105 Cell : 3495731600 Email:

hotelmonicabooking@gmail.com

CHIANCIANO TERME

SI- 196401

MURATORE. Impresa Edile BENICCHI SERGIO di Chianciano Terme cerca personale con esperienza da inserire sin da subito nel proprio organico.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente il Sig. Benicchi Sergio

CHIANCIANO TERME

SI- 195987

CAMERIERA/E SALA. Trattoria Porsenna di Chiusi cerca personale per la sala. Preferibile esperienza nel settore.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig.ra LEDA

Telefono: 3334032399

CHIUSI

SI- 195983

AIUTO CUOCA/O. Trattoria Porsenna di Chiusi cerca aiuto cuoca/o. Preferibile esperienza nel settore.

Per rispondere all’annuncio si prega di contattare direttamente la Sig.ra LEDA

Telefono: 3334032399

CHIUSI

SI- 195323

ELETTRICISTA. Azienda di Città della Pieve cerca ELETTRICISTA O APPRENDISTA ELETTRICISTA per

manutenzione e installazione piscine. Offre contratto a tempo pieno e indeterminato.

CITTA’ DELLA PIEVE

