Offerte di lavoro zona Amiata – Abbadia San Salvatore

SI-201791

Cooperativa di servizi di igiene ambientale ricerca: Operatore/conducente di mezzi per la raccolta e lo smistamento di rifiuti urbani: Mansioni: raccolta e trasporto rifiuti per i comuni di Abbadia san Salvatore e Piancastagnaio (SI). Richiede: Possesso patente C e abilitazione CQC merci, preferibile esperienza pregressa.

ABBADIA SAN SALVATORE

SI-199889

Azienda di produzione elementi in legno ricerca Verniciatore a spruzzo di elementi per cucine, sedie e tavoli

Richiede: preferibile esperienza nella mansione. Si valuta anche senza esperienza previo inserimento in tirocinio.

ABBADIA SAN SALVATORE

