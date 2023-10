Offerte di lavoro zona Valdichiana – Sinalunga

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego zona Valdichiana – Sinalunga.

SI-201950

ADD. A LAVORI DI GIARDINAGGIO

MANSIONI: ADDETTO ALLA PULIZIA E MANTENIMENTO AREE VERDI, CURA OLIVETO, FIORI E PIANTE.

RICHIEDE: PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE

OFFRE: TEMPO DETERMINATO DA MARZO 2024 AD OTTOBRE 2024.

ORARIO PART TIME 21 ORE SETTIMANALI CON ORARIO DA CONCORDARE

SI-201949

SEGRETARIO/A AMM.VO/A

MANSIONI: gestire le attività amministrative e di segreteria commerciale: chiamate telefoniche e comunicazioni via email con clienti e fornitori, Mantenere e aggiornare l’archivio documentale dell’azienda. Coordinare incontri e appuntamenti per il team. Assistere nell’elaborazione di documenti e report. Collaborare con il team per garantire un flusso di lavoro efficiente. Supportare le attività amministrative generali.

RICHIEDE: Esperienza pregressa in ruoli di segreteria o amministrazione. Diploma in ragioneria o similari. Conoscenza di Microsoft Office e software di gestione documentale.

OFFRE: CONTRATTO DI 3 MESI CON POSSIBILITA’ DI PROLUNGAMENTO. ORARIO DI LAVORO PART TIME (15-20 ORE SETTIMANALI) lunedì – venerdì in orario mattutino o pomeridiano.

SINALUNGA

SI-201902

GEOMETRA

MANSIONI: attività concernenti la pianificazione urbanistica, la gestione della documentazione relativa ai cantieri e la contabilità per l’esecuzione dei lavori.

RICHIEDE: CONOSCENZA CAD E PIATTAFORME PER REALIZZARE ED ELABORARE PREVENTIVI. CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI OFFICE E PRIMUS.

OFFRE: TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO ALL’INDETERMINATO, ORARIO FULL TIME DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 08.30-12.00 /14.30-19.00.

TORRITA DI SIENA

SI-201883

AIUTO CUOCO

MANSIONI: SUPPORTO ALLA CUOCA NELLA PREPARAZIONE DI SUGHI, PRIMI PIATTI E SECONDI (CUCINA TIPICA TOSCANA).

RICHIEDE: ESPERIENZA NEL SETTORE – L’AZIENDA VALUTA ANCHE PROFILI SENZA ESPERIENZA MA IN QUESTO CASO CON DIPLOMA NEL SETT. ALBERGHIERO ED ETA’ SOTTO I 30 ANNI. RICHIESTA DISPONIBILITA’ NEI FESTIVI

OFFRE: CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO. ORARIO DI LAVORO FULL TIME (CIRCA 6 ORE AL GIORNO SIA A PRANZO CHE A CENA) GIORNO DI CHIUSURA: MARTEDI’

SINALUNGA

SI-201642

TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA

MANSIONI: ANIMATORE/TRICE SOCIALE PER MINORI E COLLABORATORE/TRICE DEGLI/DELLE EDUCATORI/TRICI DELLA CASA FAMIGLIA.

RICHIEDE: PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO.

OFFRE: CONTRATTO A T. DETERMINATO 6 MESI. ORARIO PART TIME DI CIRCA 32 ORE SETTIMANALI SU TURNI (COMPRESO SABATO E FESTIVI).

TREQUANDA

SI-201634

OPERATORE SERVIZI FUNEBRI, CUSTODE CIMITERO E NECROFORO

MANSIONI: disbrigo pratiche, affissione necrologi, operazioni di trasporto e sepoltura, servizi cimiteriali ecc. Previsto corso di formazione interno all’azienda.

RICHIEDE: NON RICHIESTA ESPERIENZA SPECIFICA ma molto gradita familiarità con le pratiche paramediche

OFFRE: TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A T. INDET. ORARIO FULL TIME CIRCA 39 ORE SETTIMANALI CON ORARIO INDICATIVO SU TURNI DALLE 7 ALLE 13:30 e 12:30-19.

SINALUNGA

SI-201347

RAGIONIERE CONTABILE

MANSIONI: Il ruolo prevede l’inserimento nell’Ufficio Amministrazione che si occupa della contabilità generale seguendo tutto il ciclo gestionale dalla fatturazione attiva e passiva alla stesura del bilancio di esercizio e della reportistica extra-contabile, nonché alla gestione del personale.

RICHIEDE: Esperienza significativa in ruolo analogo con pratica su sistemi gestionali aziendali effettuata in aziende o studi professionali, Microsoft Word, Computer e periferiche

OFFRE: CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASF. A T. INDETERMINATO

SINALUNGA

SI-200947

2 OPERAI EDILI

MANSIONI: 1 MURATORE ed 1 MANOVALE EDILE con mansioni di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, in cantieri della provincia di Arezzo e Siena.

RICHIEDE: RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE

OFFRE: CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASF. A T. INDETERMINATO

SINALUNGA

SI-200519

2 ADDETTI AL BAR E GELATERIA

MANSIONI: 1 ADD. LA BANCO GELATERIA E CAFFETTERIA PER LA VENDITA AL CLIENTE E 1 ADD. ALLA PREPARAZIONE DI GELATI E PASTICCERIA FREDDA IN LABORATORIO. MANSIONI: VENDITA AL CLIENTE E PREPARAZIONE DI GELATI E PASTICCERIA FREDDA IN LABORATORIO.

RICHIEDE: MOLTO GRADITO HACCP E INGLESE. PREFERIBILE ETA’ MASSIMA 40 ANNI

OFFRE: CONTRATTO A T. DETERMINATO DELLA DURATA DI 6 MESI CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZ. A T. INDET. ORARIO DI LAVORO SU TURNI INDICATIVAMENTE 3 GG. IN ORARIO MATTUTINO 7.30-13.30 E 3 GG. IN ORARIO POMERIDIANO 15.30-20-30, DAL LUN. AL SAB. PREVISTA FORMAZIONE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

SINALUNGA

SI-200416

2 CONDUTTORI MACCHINARI PER PRODUZ. PLASTICA

MANSIONI: ADD. ALLA CONDUZIONE DI UNA O PIU’ MACCHINE DELLO STESSO TIPO PER LA LAVORAZIONE DI SERIE DI MATERIE PLASTICHE

RICHIEDE: SE OVER 30 ESPERIENZA, SE SENZA ESPERIENZA L’AZIENDA VALUTA ANCHE PROFILI UNDER 30 DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

OFFRE: SE UNDER 30 CONTRATTO DI APPRENDISTATO, SE OVER 30 A T. INDETERMINATO

SINALUNGA

SI-199443

FARMACISTA

MANSIONI: COLLABORATORE DI FARMACIA ADDETTO AL BANCO CON CONOSCENZA PROGRAMMI CUP E WINFARM.

RICHIEDE: PREFERIBILE ESPERIENZA, BUONE DOTI RELAZIONALI, DI ASCOLTO ED ACCOGLIENZA. BUONE CONOSCENZA DIGITALI, IN PARTICOLARI DEI PROGRAMMI AD USO CUP E WINFARM. LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E’ GRADITA.

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ

MARCIANO DELLA CHIANA

SI-199420

RESPONSABILE COMMERCIALE ESTERO , GESTIONE RAPPORTI CON I CLIENTI, TRATTATIVE E VENDITA DI MACCHINARI INDUSTRIALI.

RICHIEDE: ESPERIENZA NELLA MANSIONE, INTRAPRENDENZA E OTTIME CAPACITA’ DI TEAM WORKING. CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE LIVELLO C1, GRADITA ANCHE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA LA FIGURA RICERCATA DOVRA’ A VISITARE I CLIENTI , QUINDI DOVRÀ ESSERE DISPONIBILE ALLE TRASFERTE SIA ITALIA CHE ALL’ESTERO

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 3 MESI CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE IN INDETERMINATO, FULL TIME CON ORARIO 08.30-13.00 E 14.30-18.00.

SINALUNGA

SI-199411

ADD. ALLA PROGRAMMAZIONE PLC in linguaggio strutturato e ladder. Sviluppo Sofware, Redazione documentazione manualistica tecnica e versioning del SW. Assistenza clienti. RICHIEDE: PREFERIBILE ESPERIENZA. OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE PLC – DIPLOMA O LAUREA IN SETTORE ELETTROTECNICO ELETTROMECCANICO O INFORMATICO, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LIVELLO B1. INTERESSE PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E INTRAPRENDENZA.

OFFRE: T. DETERMINATO 3 MESI CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE IN INDETERMINATO.

SINALUNGA

SI-199177

OPERATORE PER RILIEVI TERRENO

MANSIONI: trasporto ed utilizzo di strumentazioni tecniche per rilievi in cantieri di indagine geofisica, inclusa la stesura dei cavi, la preparazione degli allineamenti di misura e dei rilievi topografici.

RICHIEDE: Non è richiesta esperienza nella mansione, preferibile diploma Ist. Tecnico (perito, geoemetra) ma non indispensabile. TECNICHE DI USO DI SISTEMI CAD, Disegno digitale, EXCEL, WORD O ALTRI PRODOTTI DI VIDEOSCRITTURA. ADATTAMENTO AMBIENTALE RICHIESTA DISPONIBILITA’ AL LAVORO IN TRASFERTA ANCHE PER PERIODI DI OLTRE 1 MESE

OFFRE: Contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi rinnovabile con orario 9-13 e 15-19. CCNL STUDI PROFESSIONALI IV LIVELLO + TRASFERTE CON VITTO E ALLOGGIO

SINALUNGA

SI-199176

BABY SITTER

MANSIONI: per bambina di 1 anno CON MANSIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ASILO (ingresso ore 07.30) Nel week end, quando saranno presenti anche altri due figli di 4 e 13 anni, potrebbe essere necessaria la presenza di mezza giornata. La famiglia abita in una casa dove sono presenti animali .

RICHIEDE: PATENTE B E AUTO PROPRIA. RICHIESTA FLESSIBILITA’ DI ORARIO IN BASE AI TURNI LAVORATIVI DEI GENITORI

OFFRE: Contratto di lavoro CON UTILIZZO LIBRETTO FAMIGLIA CON INIZIO NEL Mese di Novembre/Dicembre 2023.

SINALUNGA

SI-198762

TRATTORISTA

MANSIONI: TRATTORISTA con mansioni di trattamenti vigneti, lavorazioni del suolo e piccole manutenzioni per azienda agricola situata tra Monte San Savino e Rapolano Terme

RICHIEDE: RICHIESTA CONOSCENZA STRUMENTI O MACCHINARI AGRICOLI, MOLTO GRADITO PATENTINO PER TRATTORE O ABILITAZIONI PER TRATTAMENTI FITOSANITARI RICHIESTA ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA

OFFRE: TEMPO DETERMINATO DI 3 MESI CON ORARIO FULL TIME CON POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO A T. INDETERMINATO

RAPOLANO TERME, MONTE SAN SAVINO

SI-186811

1 DISEGNATORE MECCANICO

MANSIONI: DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO/A per la messa in tavola di progetti meccanici e di gestione delle attività di ufficio. Aiuto nella redazione e controllo manuali tecnici, supporto alla produzione e alla gestione delle non conformità

RICHIEDE: RICHIESTA CONOSCENZA DEL DISEGNO MECCANICO SOLIDWORKS, E DELLA LINGUA INGLESE A LIVELLO INTERMEDIO (B1)

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 3 MESI CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE IN INDETERMINATO, FULL TIME CON ORARIO 08.30-13.00 E 14.30-18.00.

SINALUNGA

OFFERTE DI TIROCINIO

SI-200375

TIROCINANTE ADD.SEGRETERIA

MANSIONI: gestione del cliente, gestione degli ordini e relativa pianificazione delle scadenze. Contatto diretto con i clienti

RICHIEDE: DIPLOMA, TRATTANDOSI DI TIROCINIO OCCORRE NON AVERE AVUTO ESPERIENZA NEL SETTORE SEGRETERIA E/O AMMINISTRAZIONE

OFFRE: TIROCINIO DI 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI ALMENO 500 EURO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO

SINALUNGA

OFFERTE LEGGE 68/99

Le offerte della L.68/99 sono rivolte esclusivamente a DISABILI di cui all’art. 1 della Legge 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti) o all’art.18 (profughi, orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

SI-195795

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 1 L.68/99

MANSIONI: MONTAGGIO E MANUTENZIONE DEI TRASFORMATORI

RICHIEDE: Buone capacità manuali , Contatto con altri dipendenti, Lavoro in piedi, Lavoro di gruppo. GRADITE MA NON INDISPENSABILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE E POSSESSO PATENTE C

NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 1 L. 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti).

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ORARIO DI FULL-TIME

SINALUNGA

SI-189087

MECCANICO RIPARATORE ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 1 L.68/99

MANSIONI: Officina: interventi di diagnostica e meccanica su autoveicoli Carrozzeria: effettuare operazioni di riparazione della carrozzeria degli autoveicoli

RICHIEDE: Preferenziale ma non indispensabile esperienza nella mansione. Buone capacità manuali , Lavoro in piedi, spostamenti frequenti all’interno del luogo di lavoro

NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 1 L. 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti).

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. ORARIO DI LAVORO FULL-TIME

SINALUNGA

SI-182691

Addetto alle pulizie di uffici ed officina ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99

MANSIONI: pulizie di uffici ed officina

RICHIEDE: Gradita esperienza nella mansione.

NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 18 L. 68/99 (profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART – TIME DI 20/21 ORE SETTIMANALI DALLE 8 ALLE 12.

TORRITA DI SIENA

SI-182551

ASSEMBLATORE DI RETI DA LETTO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99

MANSIONI: ASSEMBLATORE RETI DA LETTO

RICHIEDE: Gradita esperienza nella mansione.

NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 18 L. 68/99 (profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART – TIME DI 20/21 ORE SETTIMANALI DALLE 8 ALLE 12.

TORRITA DI SIENA

SI-182536

2 OPERAI ELETTRICISTI O MECCANICI ISCRITTI ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99

MANSIONI: OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 ART. 18 (profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

RICHIEDE: Gradita esperienza nella mansione. Licenza media o diploma di scuola superiore, richieste minime conoscenze informatiche. PATENTE B e auto propria. NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 18 L. 68/99 (profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).

OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 7 MESI INIZIALI CON EVENTUALE PROROGA, orario di lavoro PART TIME GIORNALIERO 20/21 ORE SETTIMANALI indicativamente dalle ore 8 alle ore 12

TORRITA DI SIENA

SI-181392

ELETTROTECNICO/MECCATRONICO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99

MANSIONI: Montaggio meccanico di precisione guidato da disegni e documentazione tecnica (sia cartacea che digitale), saltuario cablaggio elettrico

RICHIEDE: NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 18 L. 68/99 (non invalidi civili ma profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

OFFRE: Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time con orario dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Saltuariamente possibilità di trasferte in Europa/America/Asia.

SINALUNGA

SI-181384

ELETTROTECNICO /MECCATRONICO ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 1 L.68/99

MANSIONI: Montaggio meccanico di precisione guidato da disegni e documentazione tecnica (sia cartacea che digitale), saltuario cablaggio elettrico

RICHIEDE: Capacità di lavorare in gruppo.

NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 1 L. 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti).

OFFRE: Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Full time con orario dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Saltuariamente possibilità di trasferte in Europa/America/Asia.

SINALUNGA

SI-180473

ADD. ALLE MACCHINE UTENSILI ISCRITTO/A ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99

MANSIONI: ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO: assemblare i componenti dei macchinari secondo gli schemi meccanici, pneumatici ed elettrici definiti e collaudare i macchinari secondo la check list predisposta

RICHIEDE: qualifica professionale o diploma di scuola superiore ad indirizzo industriale o meccanico, possesso patente B auto munito. NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 18 L. 68/99 (non invalidi civili ma profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

OFFRE: Contratto a TEMPO INDETERMINATO, orario di lavoro FULL-TIME SPEZZATO.

SINALUNGA

SI-177962

TIROCINANTE COMMESSO/A DI VENDITA ISCRITTO/A ALLE CATEGORIE PROTETTE ART. 18 L.68/99

MANSIONI: TIROCINANTE ADDETTO ALLA VENDITA ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99 ART. 18 (profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio) con mansioni di assistenza alla clientela, informazioni e supporto alle richieste dei clienti, sistemazione e rifornimento scaffali, rifornimento al banco ortofrutta.

RICHIEDE: Età massima 29 anni. Richiesta PATENTE B e auto propria. NECESSARIA ISCRIZIONE ART. 18 L. 68/99 (profughi, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

OFFRE: TIROCINIO o CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, orario di lavoro SU TURNI

SINALUNGA

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

SI-201080

1 IMPIEGATO/A ADDETTO ALLO SVILUPPO E GESTIONE DEI CANALI SOCIAL E MARKETING SE SENZA ESPERIENZA E CON ETA’ INFERIORE A 29 ANNI, POSSIBILITA’ DI CONTRATTO IN APPRENDISTATO.

RICHIEDE: PREFERIBILE ESPERIENZA NEL WEB MARKETING E SOCIAL WEB. RICHIESTE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E CERTIFICAZIONE ECDL

OFFRE: TEMPO DETERMINATO ORARIO PART TIME

PER RISPONDERE A QUESTA OFFERTA CONTATTARE DIRETTAMENTE IL RESPONSABILE AZIENDALE SIG. MERLINI FABRIZIO Telefono: 3716121091 Email: mc2piscine@gmail.com

TORRITA DI SIENA

SI-201076

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE IDRAULICA e costruzione di PISCINE e CENTRI BENESSERE. SE SENZA ESPERIENZA E CON ETA’ INFERIORE A 29 ANNI, POSSIBILITA’ DI CONTRATTO IN APPRENDISTATO.

RICHIEDE: ESPERIENZA COME IDRAULICO OPPURE ATTESTATI DI CORSI PROFESSIONALIZZANTI. DISPONIBILITA’ A TRASFERTE IN TUTTA ITALIA

OFFRE: TEMPO INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

PER RISPONDERE A QUESTA OFFERTA CONTATTARE DIRETTAMENTE IL RESPONSABILE AZIENDALE SIG. MERLINI FABRIZIO Telefono: 3716121091 Email: mc2piscine@gmail.com

TORRITA DI SIENA

SI-200901

1 OPERAIO/A ADDETTO ALLO STIRO PER AZIENDA ARTIGIANA SPECIALIZZATA IN ABBIGLIAMENTO IN PELLE DI PREGIATA QUALITA’.

RICHIEDE: PREFERIBILE ESPERIENZA MA L’AZIENDA E’ DISPOSTA AD INSEGNARE LA MANSIONE A PERSONE CON PREDISPOSIZIONE PER QUESTO LAVORO, L’IMPORTANTE E’ AVERE BUONA VOLONTA’ E CAPACITA’ DI ADATTAMENTO.

OFFRE: TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE IN INDETERMINATO ORARIO FULL TIME DALLA 08 ALLE 13 E DALLE 14 ALLE 17.

CONTATTARE DIRETTAMENTE SANDRA BOTTICELLI Telefono: 0577630837 Email: bottic12@bottianto.191.it

SINALUNGA

SI-200166

3 OPERAI EDILI

MANSIONI: CERCASI PERSONALE PER CANTIERE : MURATURA IN GENERALE, MURATURA IN PIETRA, CARPENTERIA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI E MANOVALANZA DI CANTIERE

RICHIEDE: RICHIESTA ESPERIENZA E CORSI SULLA SICUREZZA

OFFRE: TEMPO DETERMINATO FULL TIME. VARI CANTIERI DI LAVORO: SINALUNGA, AREZZO, LUCIGNANO, ASCIANO, SIENA, FOIANO DELLA CHIANA, CASTELNUOVO BERARDENGA

CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AZIENDA AI SEGUENTI RECAPITI: SIG. AVISANO PELLEGRINI 0577685370 Email: info@edilpellegrini.com

TORRITA DI SIENA

SI-199548

1 ADDETTO ALLA PULIZIA E MANTENIMENTO AREE VERDI, GIARDINI, OLIVETO, FRUTTETO E CAMPO LAVANDE.

RICHIEDE: ESPERIENZA NELLA MANSIONE

OFFRE: TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/01/2024 CON POSSIBLITA’ DI TRASFORMAZIONE IN TEMPO INDETERMINATO. ORARIO FULL TIME DALLE 08 ALLE 12 E DALLE 13 ALLE 17.

CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AZIENDA AI SEGUENTI RECAPITI: SIG.RA ELISA MOZZINI 3332792117 Email: lachiusatuscany@gmail.com

TORRITA DI SIENA

SI-199072

OPERAIO VASAIO per lavori di calcatura a mano e lavorazione a modene. Attività di infornatura e sfornatura. Preferibile esperienza nella mansione e patentino per utilizzo carrello elevatore.

RICHIEDE: PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE

OFFRE: LAVORO A T. DETERMINATO CON LA POSSIBILITA’ DI RINNOVO ORARIO FULL TIME

CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AZIENDA AI SEGUENTI RECAPITI: SIG. CRESTI MORENO 0577/665011 – EMAIL: info@fatap.it

TREQUANDA

