Offerte di lavoro: zona Valdelsa – Poggibonsi

Offerte di lavoro Centro per l'Impiego zona Valdelsa – Poggibonsi.

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso

OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml cliccando su "registrati", oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi

SI-201872

OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO MOBILI con preferibile esperienza.

Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

POGGIBONSI

SI-201875

MAGAZZINIERE con preferibile esperienza.

Mansioni: Magazzino e consegne.

Richiesta patente B e auto propria.

Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.

POGGIBONSI

SI-201900

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI con esperienza.

Trattasi di contratto a tempo determinato, part time con orario 20:30 – 23:00 (dal lunedì al sabato, domenica lavorativa a turni). Richiesta patente B automunito.

POGGIBONSI

SI-201649

ADDETTO/A BUSTE PAGA con esperienza o APPRENDISTA/TIROCINANTE fino a 29 anni. Richiesta laurea in giurisprudenza o consulente del lavoro, buone conoscenze informatiche, patente B automunito. Trattasi di contratto a tempo determinato se con esperienza o apprendistato/tirocinio fi-no a 29 anni (senza esperienza), full time. Richieste disponibilità a trasferte sul territorio.

POGGIBONSI

SI-201701

EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE con esperienza.

Mansioni: accudimento bambini 0-3 anni, svolgimento attività ludico creative.

Richiesta laurea in Scienze dell’educazione e della formazione se conseguita dopo il 2018 o diploma magistrale se conseguito prima del 2018. Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, par time 23 ore settimanali.

CASOLE D’ELSA

SI-201454

CAMERIERE/A DI SALA

Richiesta conoscenza base della lingua inglese.

Patente B, auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

SAN GIMIGNANO

SI-201456

APPRENDISTA SALDATORE.

Trattasi di contratto di apprendistato professionalizzante, full time.

Richiesta patente B automunito.

(L’offerta di lavoro è rivolta a

POGGIBONSI

SI-201398

ADDETTO/A ALLE PULIZIE IN AGRITURISMO con esperienza.

Trattasi di contratto a tempo determinato (ottobre e novembre e poi da marzo a novembre), part time.

SAN GIMIGNANO

SI-201195

ADD. AMMINISTRATIVO/A CON PREFERIBILE ESPERIENZA

Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, buone conoscenze informatiche, patente B auto propria.

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-201012

COMMESSO/A DI VENDITA con preferibile esperienza.

Mansioni: vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e caffè, utilizzo dei social network, uso del gestionale e del registratore di cassa. Richiesto diploma di scuola superiore o laurea, buona conoscenza della lingua inglese, patente B automunito. Si richiede lo spostamento sui due punti vendita di Poggibonsi e Colle Val d’Elsa.

Trattasi di contratto a tempo indeterminato, par time 18 ore settimanali con possibilità di aumento orario.

COLLE DI VAL D’ELSA, POGGIBONSI

SI-201023

APPRENDISTA PER MONTAGGIO COMPONENTI MECCANICHE

Età compresa tra 18 e 29 anni per attivazione apprendistato.

Richiesta patente B auto propria.

Trattasi di tempo determinato full-time.

POGGIBONSI

SI-201075

PROGRAMMATORE

Mansioni: programmazione PHP/ASP/ASPNET/JAVA

Titolo di studio: Programmatore Età compresa tra 18 e 29 anni.

Richiesta patente B, auto propria.

Trattasi di apprendistato full-time o part-time

BARBERINO TAVARNELLE

SI-200822

ADD. PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA

Richiesta patente B auto propria

Luogo di lavoro: Barberino Val D’Elsa – San Gimignano

Trattasi di part-time da lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:30 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00

BARBERINO VAL D’ELSA

SI-200712

CONTABILE

TITOLO DI STUDIO RAGIONERIA

NECESSARIA CONOSCENZA INTERMEDIA DELLA LINGUA INGLESE. RICHIESTE CONOSCENZE DEL-LE SCRITTURE CONTABILI PER AZIENDE IN CONTABILITA’ ORDINARIA, SEMPLIFICATA E FORFETTARI.

TRATTASI DI TEMPO DETERMINATO PART-TIME PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA’

POGGIBONSI

SI-200561

ADDETTO/A AL BANCO GASTRONOMIA con preferibile esperienza.

Mansioni: servizio clienti al banco e riordino dei tavoli.

Richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza di base della lingua inglese, patente B automunito.

Trattasi di contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, orario par time dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15.

POGGIBONSI

SI-200566

COLF/BADANTE NON CONVIVENTE con preferibile esperienza. Mansioni: preparazione cibo, spesa, pulizie domestiche, lavaggio e stiraggio per anziano autosufficiente. Trattasi di contratto a tempo determinato di sei mesi par time 30 ore settimanali da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 (flessibile).

POGGIBONSI

SI-200616

BADANTE PER ASSISTENZA PERSONA ANZIANA CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria Trattasi di part-time 23 ore pomeridiane da concordare, tempo indeterminato

POGGIBONSI

SI-200174

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA E GESTIONE CLIENTI con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore.

Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di proroga, part time (24 ore settimanali).

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-200232

APPRENDISTA MANOVALE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO (età 18-29 anni)

Trattasi di contratto di apprendistato, full time.

POGGIBONSI

SI-200236

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA con preferibile esperienza. Mansioni: gestione telefonate, fatturazione e pratiche amministrative.

Richiesto Diploma di scuola superiore

Trattasi di contratto a tempo determinato, part time (20 ore)

POGGIBONSI

SI-200240

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza.

Richiesto diploma di scuola superiore.

Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, part time (15/20 ore settimanali).

POGGIBONSI

SI-200159

CAMERIERE/A AI PIANI con esperienza.

Trattasi di tempo determinato orario part time 27 ore settimanali.

SAN GIMIGNANO

SI-199984

ADDETTO/A ALLE PULIZIE INDUSTRIALI con esperienza.

Trattasi di contratto a tempo determinato, part time con orario spezzato.

Richiesta patente B automunito.

BARBERINO TAVARNELLE

SI-199867

PARRUCCHIERE/A con esperienza.

Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

TAVARNELLE VAL DI PESA

SI-199810

EDUCATORE PROFESSIONALE, per lavorare in centro diurno per persone con disabilità. Lavoro su 3 giorni settimanali per un totale di 27 ore.

COLLE DI VAL D’ELSA, CASOLE D’ELSA, POGGIBONSI, SAN GIMIGNANO, RADICONDOLI

SI-199815

ADDETTO/A ALLE RIPARAZIONI IDRAULICHE con preferibile esperienza.

Mansioni: installazione e manutenzione degli impianti termoidraulici.

Preferibile diploma di scuola superiore, patente B automunito.

Trattasi di contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

SAN GIMIGNANO

OFFERTE DISABILI LEGGE 68/99

Le offerte della L.68/99 sono rivolte esclusivamente a DISABILI di cui all’art. 1 della Legge 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti) o all’art.18 (profughi, orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

SI-201648

ADDETTO/A ALLA DOCUMENTAZIONE – REPARTO POST-VENDITA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18

Richiesto Diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche (pacchetto office e navigazione internet) e buona conoscenza della lingua inglese.

Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

CASOLE D’ELSA

SI-200061

OPERAIO/A PER SELEZIONE RIFIUTI OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI L.68/99 ART.18

Richiesta patente B

Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

COLLE DI VAL D’ELSA

Offerte di Tirocinio

Codice Offerta

Descrizione estesa della qualifica

Sede di Lavoro

SI-201452

TIROCINANTE ADD. ALLO SVILUPPO DI STI WEB

Mansioni: sviluppo siti web, gestione social, assistenza clienti anche tramite contatti telefonici, cura delle presentazioni aziendali.

Trattasi di tirocinio con rimborso spese di 500 euro.

POGGIBONSI

SI-200328

TIROCINANTE ADDETTO/A ALL’INSERIMENTO DATI.

Mansioni: sviluppo ordini e assistenza clienti.

Richiesta laurea (anche triennale), buone conoscenze informatiche, patente B automunito.

Trattasi di tirocinio extracurriculare di sei mesi, full time con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-200105

TIROCINANTE SOCIAL MEDIA MANAGER.

Mansioni: gestione e-commerce e sponsorizzazioni.

Richiesto Diploma e buone conoscenze informatiche.

Trattasi di tirocinio extracurriculare di 6 mesi, part time.

POGGIBONSI

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Per candidarsi alle offerte di lavoro dirette si prega di contattare direttamente l'azienda ai riferimenti pubblicati nell'annuncio

SI-201879

B.F. CARBURANTI SAS ricerca n.1 ADDETTO/A AL DISTRIBUTORE CARBURANTI.

Mansioni: distributore carburanti, officina e lavaggio auto.

Richiesta patente B e auto propria.

Per candidarsi può telefonare al 3290065957 oppure inviare cv a bfcarburantisas@gmail.com . Trattasi di con-tratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time (da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 15-19, sab 8.30-12.30).

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-201834

A.B. COSTRUZIONI 2000 SRLS ricerca n.1 Muratore/trice e n.1 Escavatorista.

Per il profilo di escavatorista richiesta patente C e patentino guida escavatori.

Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Per candidarsi telefonare al 3462336577 (Angelo)

POGGIBONSI

SI-201846

TELEGROUP ricerca n.1 OPERAIO/A ADDETTO/A AD ASSEMBLAGGIO QUADRI ELETTRICI

Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Per candidarsi telefonare allo 055/8071267 oppure inviare cv a f.bagnoli@telegroup.it

BARBERINO TAVARNELLE

SI-201447

BINDI SRL ricerca n. 1 ADD. VENDITA

Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria.

Trattasi di apprendistato con orario spezzato, si lavora anche il fine settimana e festivi. Se interessati conatat-tare Bindi Srl tel. 0577/939998; e-mail euronics.bindi@gmail.com

POGGIBONSI

SI-201179

COOPERATIVA SOCIALE SENEX RICERCA: INFERMIERE/A CON ESPERIENZA

Mansioni: assistenza e cura della persona a domicilio

Richiesta Laurea Triennale in Infermieristica

Richiesta patente B auto propria

Trattasi di collaborazione, orario da concordare previsto anche su turni e notturno.

Luogo di lavoro: Casole D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.

Se interessati contattare Coop. Sociale Senex 0577556988; senexaltavaldelsa@gmail.com

POGGIBONSI

SI-201070

OPERAIO/A EDILE CON ESPERIENZA PREFERIBILMENTE NELLA BONIFICA AMIANTO, COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI, INSTALLAZIONE GUAINA E LINEE VITA.

Necessaria patente B auto propria.

(L’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)

Se interessati contattare Edilplastecologia 0571/665093; info@edilplastecologia.it

CERTALDO

SI-200896

ADDETTO/A ALLE CONSEGNE E MAGAZZINO con preferibile esperienza.

Mansioni: attività di magazzino e consegne con mezzi della ditta. Richiesta patente B automunito.

Trattasi di contratto a tempo determinato di un mese con possibilità di proroga, full time.

Per candidarsi chiamare al numero 0577563676 o inviare il CV a automotocarcolle@gmail.com.

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-200944

OPERAIO/A SPECIALIZZATO PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA CON ESPERIENZA.

Trattasi di contratto a tempo determinato, full time.

Per candidarsi chiamare al 3351255025 o inviare il CV a amministrazione@fratellimilanesi.it.

CASTELLINA IN CHIANTI, SIENA, COLLE DI VAL D’ELSA

SI-200549

15 ADDETTI/E ALL’ ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA A DOMICILIO (OSS, OSA, ADB, OPERA-TORI D’AIUTO) con esperienza. Richiesti corsi di formazioni specifici, patente B automunito.

Trattasi di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

La durata del contratto e l’impegno orario settimanale saranno definiti in fase di colloquio.

Per candidarsi chiamare al 0577556988 o inviare il CV a senexaltavaldelsa@gmail.com.

CASOLE D’ELSA, COLLE DI VAL D’ELSA, RADICONDOLI, POGGIBONSI, SAN GIMIGNANO

SI-200607

ELETTRICISTA con preferibile esperienza.

Richiesta patente B, auto propria.

Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare cv a info@eliowatt.com

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-200620

IDRAULICO con preferibile esperienza.

Mansioni: impiantista di impianti idrotermosanitari e risparmio energetico.

Richiesta patente B, auto propria.

Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time.

Per candidarsi telefonare allo 0577/958995 oppure inviare il cv a info@eliowatt.com

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-200624

N. 1 CUOCO/A CON ESPERIENZA

N.1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA

Richiesta patente B, auto propria.

Si lavora anche nel fine settimana e festivi. Trattasi di tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga.

Se interessati contattare il Sig. Mauro Francone 3355765623; fuoriluogosangi@gmail.com

SAN GIMIGNANO

SI-200289

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO con minima esperienza da inserire nel nostro organico.

Inizialmente svolgerà funzioni di ufficio e più precisamente di sviluppo ordini e assistenza al cliente.

Trattasi di contratto a tempo indeterminato, full time. Successivamente si potrà trasformare in contratto di agenzia.

Per candidarsi chiamare al 0577909042 o inviare il CV a elena.granducatoservice@gmail.com

COLLE DI VAL D’ELSA

SI-200180

CONSULENTE ASSICURATIVO/A con preferibile esperienza.

Richiesto diploma di scuola superiore.

Patente B, auto propria.

Trattasi di contratto di collaborazione con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato da parte della compagnia, full time.

Per candidarsi telefonare al 3357171230 oppure inviare il proprio cv a poggibonsi@generalisiena.it

POGGIBONSI

SI-198956

ADD. SALA PER CENTRO SCOMMESSE con preferibile esperienza.

Mansioni: attivazione dei terminali, assistenza alla clientela, effettuare e controllare le giocate e le vincite, esporre programmi, esiti, risultati. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore.

Trattasi di part-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candi-darsi inviare il CV a cleoni@greentube.com

POGGIBONSI

