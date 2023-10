Offerte di lavoro zona Senese – Siena

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego zona Senese – Siena.

16 OTTOBRE – I GIOVANI INCONTRANO L’AZIENDA

OFFERTE DI LAVORO E DI TIROCINIO IN PRESELEZIONE

SI- 201661

GIARDINIERE CON GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O SE CON PIU’ DI 30 ANNI CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 1 ANNO

ORARIO FULL TIME (RIPOSO – DOMENICA)

ASCIANO

SI- 201663

TECNICO INDIRIZZO METALMECCANICO MANUTENZIONE: MANUTENZIONE CALDAIE E CLIMA DIPLOMA SUPERIORE

CONTRATTO A T.DETERMINATO O APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME

SIENA

SI- 201664

IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE. PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE. DIPLOMA/LAUREA

CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/23) e RIPOSO SAB E DOM

SIENA

SI- 201670

ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO PER PREPARAZIONE ORDINI, SCARICO MERCI, PULIZIA LOCALI DI LAVORO E ALTRE MANSIONI CORRELATE

IL LAVORO SI SVOLGE A TEMPERATURE BASSE PER LA CONSERVAZIONE

DEL CIBO – PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

SOVICILLE

SI- 201746

APPRENDISTA ADD. MANSIONI AMMINISTRATIVE CON ORARIO PART TIME MANSIONE: ASSISTENTE AMM.VO, GESTIONE EMAIL E SEGRETERIA, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

LAUREA NEL SETTORE. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE

(GOOGLEWORK, PACCHETTO OFFICE). PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO DAL LUN AL VEN 9/12.30 E 14.30/17.00

SIENA

SI- 201747

NECROFORO CON ESPERIENZE NEL SETTORE EDILE PREFERIBILE POSSESSO FREQUENZA CORSO SULLA SICUREZZA

PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/3/2024) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

SIENA

SI- 201503

IMPIEGATO TECNICO INFORMATICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. OTTIME/BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE DI PROGRAMMAZIONE

BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE – PAT.B ED AUTO E RICHIESTA

DISPONIBILITA’ A TRASFERTE

CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SIENA

SI- 201311

MURATORI EDILI CON ESPERIENZA. PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI GRADITA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA

CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

SIENA

SI- 201312

SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO CON ESPERIENZA

MANSIONE: RAPPORTO CLIENTI, GESTIONE APPUNTAMENTI, EMISSIONE RICEVUTE. DIPLOMA SUPERIORE

BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE

NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE PAT.B ED AUTO E DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZE E CONOSCENZE NEL SETTORE MARKETING. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE

TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO PART TIME DI CIRCA 12 ORE A SETTIMANA (ORE 13.30/15.00). RIPOSO: DOMENICA

ASCIANO

SI- 201313

APPRENDISTA O MURATORE IN QUOTA CON ESPERIENZA

GRADITO POSSESSO PATENTINO PLE PER LE PIATTAFORME AEREE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NEI LAVORI IN QUOTA SE CON PIU’ DI 30 ANNI. PAT.B ED AUTO

PREFERIBILE POSSESSO ATTESTAZIONE PLE PER LAVORI IN QUOTA CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI

SE CON PIU’ DI 30 ANNI ED ESPERIENZA – CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

SIENA

SI- 201314

BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE CAFFETTERIA E PREPARAZIONE PANINI (PREFERIBILE CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DELL’AFFETTATRICE). RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITE CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DELL’AFFETTATRICE CONOSCENZE DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE

CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 ANNO) CON POSSIBILITA’ DI PROROGA. ORARIO FULL TIME

SAN QUIRICO D’ORCIA

SI- 200962

APPRENDISTA O OPERAIO SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA MANSIONE: COSTRUZIONE MANUFATTI IN FERRO ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE

SE CON PIU’ DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CAPACITA’ DI SALDATURA A FILO. PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: BADESSE/MONTERIGGIONI. 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO; SE CON PIU’ DI 30 ANNI ED ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO

TRASFORMABILE A T. INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO: FULL TIME(TAGLIO/FORATURA/MOLATURA E SALDATURA)

MONTERIGG ONI

SI- 200967

ECONOMO – RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E UTENZE

MANSIONE: ACQUISTO MERCI, APPROVVIGIONAMENTI, PIANIFICAZIONE ACQUISTI FORNITORI, STOCCAGGIO MERCI. LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO O SIMILARI – DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE. CONOSCENZA DELLA LINGUA LINGUA ITALIANA. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA’). PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO CIRCA) CON ORARIO FULL TIME

SIENA

SI- 200981

COLLABORATRICE DOMESTICA PART TIME NON CONVIVENTE

MANSIONE: COMPAGNIA E AIUTO AD ANZIANA AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, AIUTO NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI

(PRANZO E CENA), AIUTO NELLA DEAMBULAZIONE NELLE PASSEGGIATE ALL’ARIA APERTA

RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ACCUDIMENTO E COMPAGNIA AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PER POTER FARE SPESA PER LA SIGNORA CHE ABITA SOLA

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/24 ORE SETTIMANALI

ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL SAB LA MATTINA (10.30/14.30 CIRCA) RIPOSO: DOMENICA

SIENA

SI- 200983

COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE PER UN ANZIANO AUTOSUFFICIENTE

MANSIONE: LAVORI DOMESTICI, PREPARAZIONE DEI PASTI, SPESA E COMMISSIONI, PULIZIE DEGLI AMBIENTI E COMPAGNIA

RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE PAT.B E AUTO

CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SIENA

SI- 200993

TIROCINANTE CONTABILE (TIROCINIO INTERCEPT)

MANSIONE: BILANCIO, ELABORAZIONE DI PRATICHE, COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’APIARIO, ATTIVITA’ LABORATORIALE CON ATTORI LOCALI

ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA ED ALLA GARANZIA GIOVANI

NECESSARIA ETA’ 25/30 ANNI (REQUISITO PER TIROCINIO INTERCEPT) LAUREA IN SCIENZE DELL’ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE, LAUREA IN SCIENZE AGRARIE/AMBIENTALI

CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO

SIENA

SI- 200744

RESPONSABILE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE.

PAT.B ED AUTO. CONOSCENZE DI LINGUE STRANIERE

CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA

SE CON PIU’ DI 30 ANNI – CONTRATTO A T.DETERMINATO A TURNAZIONE CON POSSIBILITÀ’ DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO

ORARIO FULL TIME

MONTERIGGIONI

SI- 200570

BADANTE CONVIVENTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ASSISTENZA A PERSONA AUTOSUFFICIENTE IPOVEDENTE, AIUTO NELL’IGIENE PERSONALE, CUCINARE, LAVARE E PULIZIE DELLA CASA

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE

PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E

CONVIVENTE

SIENA

SI- 200268

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIV/A CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DEI REGISTRI VITIVINICOLI E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AMM.VE CONTABILI

NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

PAT.B ED AUTO. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI GESTIONE DEI REGISTRI VITIVINICOLI E CONTABILI) CONTRATTO A T. DETERMINATO PART TIME (LA MATTINA) PER CIRCA 20 ORE

A SETTIMANA. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO ORARIO FINO AL FULL TIME

MONTALCINO

SI- 199623

ADDETTI ALLA SICUREZZA E PORTIERATO/VIGILANZA D’AZIENDA (NON ARMATA). PREFERIBILE ESPERIENZA

SIENA

OFFERTE LEGGE 68/99

Le offerte della L.68/99 sono rivolte esclusivamente a DISABILI di cui all’art. 1 della Legge 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti) o all’art.18 (profughi, orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)

SI- 196948

OPERAIO DI PRODUZIONE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TAGLIO DI LAMIERE DI ACCIAIO

CONDUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON COMPUTERIZZAZIONE, CARICO E SCARICO MERCI, MOVIMENTAZIONE MERCI CON L’USO DI CARROPONTE.

NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8

MONTERIGGIONI

SI- 197812

OPERAIO DI PRODUZIONE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TAGLIO DI LAMIERE DI ACCIAIO

MANSIONI: CONDUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON COMPUTERIZZAZIONE, CARICO E SCARICO MERCI, MOVIMENTAZIONE MERCI CON CARROPONTE

NECESSARIA L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART. 18

MONTERIGGIONI

SI- 202011

LAVAPIATTI

MANSIONI: LAVAGGIO PENTOLAME, STOVIGLIE E CUCINA IN GENERALE GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE. PATENTE B E AUTO MUNITO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. ORARIO PART TIME, 21 ORE SETT, ANCHE NEL WEEKEND.

NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8

RAPOLANO TERME

SI- 201917

MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO

GESTIONE DELLE FUNZIONI DI MAGAZZINO, DELLA LOGISTICA E DEL TRASPORTO MERCE TRA I VARI PUNTI VENDITA

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE

PATENTE B (PREVISTO USO DEL MEZZO AZIENDALE) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN 6 MESI) ORARIO PART TIME, 24 ORE SETT (COMPRESO IL SABATO)

NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8

SIENA

SI- 201387

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE; AFFIANCAMENTO IN MANSIONI BASE NELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8

SIENA

SI- 201215

AIUTO CUOCO

NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8

RAPOLANO TERME

SI- 201236

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE IN VIGNA E MANUTENZIONE DEL VERDE

NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8

CASTELLINA IN CHIANTI

SI- 200990

MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO

PREPARAZIONE MATERIALE DA CONSEGNARE, PREPARAZIONE BOLLE (SALTUARIAMENTE), CONSEGNA ED EVENTUALE RITIRO MATERIALE GRADITO TITOLO DI STUDIO

GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE E DELLA LINGUA INGLESE PATENTE B – USO DEL FURGONE AZIENDALE TAGLIA 20 QUINTALI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI)

ORARIO FULL TIME, SPEZZATO

NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) AI SENSI DELLA L.68/99 ART. 1 E 8

SIENA

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE

Per candidarsi alle offerte di lavoro dirette si prega di contattare direttamente l’azienda ai riferimenti pubblicati nell’annuncio

SI- 201808

AUTISTA CONSEGNATARIO PER PORTARE LE PASTE AI BAR NECESSARIA PAT.B

CONTRATTO A T.DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MALATTIA CON ORARIO PART TIME E NOTTURNO

CONTATTARE 0577349430 PANNAMONTATASRLS@GMAIL.COM

SOVICILLE

SI- 201662

OPERAIO ADD ALLA REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI, BIOPISCINE E GIARDINI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE – NECESSARIO

POSSESSO PAT.B. MANSIONE: rifinitura e impermeabilizzazione dell’invaso, costruzione camminamenti e muretti, messa dimora piante acquatiche e realizzazione aree verdi. CONTATTARE sabinamarchesi@biolaghi.com 334/1265352

CHIUSDINO

SI- 201748

Nims spa societa’ del Gruppo Lavazza cerca per la zona di Siena e provincia CONSULENTI COMMERCIALI anche prima esperienza per nuovo lavoro di personal shopper caffe’. L’interessato/a deve essere automunito patente B. Si offre corso di formazione gratuito possibilita’ di carriera e incentivi CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

(L’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006). CONTATTARE uffnimsarezzo@libero.it 0575984362 Sign.Giorgini

SIENA

SI- 201505

GOMMISTA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CAMBIO GOMME, PICCOLA MECCANICA

PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E ALCUNE COMPETENZE MECCANICHE. PAT.B ED AUTO

CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI PROROGA O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO

ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/12.30 E 15.00/19.00

CONTATTARE 348/2650689 topservice@inwind.it

SAN QUIRICO D’ORCIA

SI- 201508

OPERAIO ADD ALLA REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI, BIOPISCINE E GIARDINI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE – NECESSARIO POSSESSO

CHIUSDINO

PAT.B. MANSIONE: rifinitura e impermeabilizzazione dell’invaso, costruzione camminamenti e muretti, messa dimora piante acquatiche e realizzazione aree verdi. contattare sabinamarchesi@biolaghi.com

SI- 200955

APPRENDISTA TERMOIDRAULICO

RICHIESTA ETA’ DI APPRENDISTATO (18/30 ANNI) PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO

CONTATTARE Chiara Biagiotti 3351255025 amministrazione@fratellimilanesi.it

CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO BERARDENGA, RADDA IN CHIANTI, GAIOLE IN CHIANTI, SIENA, POGGIBONSI, CASOLE D’ELSA

SI- 200958

CONSULENTI DI AGENZIA ASSICURATIVA E FINANZIARIA

SI OFFRE: Formazione gratuita in aula; Esame finale IVASS ed iscrizione alla sezione E del RUI; Team work e affiancamento;

Fisso+ provvigioni;

Percorso di crescita professionale; Bonus e premi di produzione. LUOGO DI LAVORO: Agenzia Generale di Siena Via Frajese 5 CONTRATTO DI AGENZIA

CONTATTARE Luciana Forgione 057740181 reclutamento@generalisienaviafrajese.it

Ricerchiamo e selezioniamo risorse che: Siano orientate alla comunicazione e alla vendita; Forniscano consulenza assicurativa e finanziaria; Promuovano le nostre iniziative; Abbiano propensione al raggiungimento degli obiettivi e alla crescita professionale.

SIENA

SI- 200963

INGEGNERE EDILE/ARCHITETTO/GEOMETRA O PERITO EDILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE

MANSIONE: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, UTILIZZO DI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE (AUTOCAD) CON COMPETENZE IN RILIEVI ARCHITETTONICI

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE, ARCHITETTURA, PERITO INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN EDILIZIA, GEOMETRA

RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO

BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E AUTOCAD) CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SE IN POSSESSO DI PARTITA IVA: COLLABORAZIONE CON LO STUDIO

TECNICO. contattare studiotecnicoguerrini@hotmail.it 328/8399167

SIENA

SI- 200971

COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA

Mansioni: Manutenzione tuttofare + agricoltura e pulizie quotidiane (rifacimento dei letti, bagni, zone comuni) Preparazione tè 7h30 e colazione 10h30. PAT.B. RICHIESTA DISPONIBILITA’ TEMPORALE E FLESSIBILITÀ’ RICHIESTA ESPERIENZA IN AGRICOLTURA ED ESPERIENZA NELLE PULIZIE E NELLE PREPARAZIONE IN CUCINA. POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE

CONTATTARE 345/5526420 email ebbio.info@gmail.com

MONTERIGGIONI

SI- 200621

AIUTO CAMERIERE DI RISTORANTE CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

CONTATTARE 3496375356 Mali Al Bast ponterp@virgilio.it

BUONCONVENTO

SI- 200733

CAMERIERI/E AI PIANI – ADD. ALLE PULIZIE IN HOTEL CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE

MANSIONE: PULIZIE CAMERE, SERVIZI E SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI

CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON

ORARIO FULL TIME. CONTATTARE hotel.montaperti@precisehotels.com 0577/36741

ASCIANO

SI- 200747

MANUTENTORE D’ALBERGO CON NECESSARIA ESPERIENZA

MANSIONE: MANUTENZIONI ELETTRICHE, IDRAULICHE E MURATURA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

PREFERIBILE PAT.B ED AUTO

CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME

CONTATTARE 0577/36741 hotel.montaperti@precisehotels.com

ASCIANO

SI- 200247

MURATORE ESPERTO PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE. RICHIESTA ESPERIENZA

RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (L/V). LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA

CONTATTARE Tartaglione Christian 3391212136

SIENA

SI- 200249

TECNICO DI CANTIERE CON ESPERIENZA

MANSIONE: CONTABILITA’ DI CANTIERE, REDAZIONE DI COMPUTI METRICI E PREVENTIVI, REALIZZAZIONE ESECUTIVI DI CANTIERI, COLLABORAZIONE CON TECNICI PROGETTISTI, COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI CANTIERE, MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI

RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E AutoCAD Mechanical PAT.B ED AUTO

CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

SIENA

SI- 200250

ADD. ALLA TINTEGGIATURA CARTONGESSO E RIFINITURE IN GENERALE

NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO

CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

CONTATTARE TARTAGLIONE CHRISTIAN 3391212136 info@ecoebioedilizia.it

SIENA

SI- 200255

MANOVALE CON UN MINIMO DI ESPERIENZA, DISPONIBILE A LAVORARE IN GRUPPO

RICHIESTA UNA MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

CONTATTARE Tartaglione Christian 3391212136 info@ecoebioedilizia.it

SIENA

SI- 200257

OPERAIO COMUNE DA INSERIRE NELL’ORGANICO. LIVELLO RETRIBUTIVO ATTRIBUITO IN BASE ALL’ESPERIENZA MATURATA.

RICHIESTA SERIETA’ E PRECISIONE E GRADITA ESPERIENZA GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE.

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT B ED AUTOMUNITO

CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME

CONTATTARE LUISA info@edilbrick.it 057745948

BUONCONVE NTO

SI- 200271

TIROCINANTE CANTINIERE.

MANSIONE: OPERAZIONI IN VENDEMMIA E SVINATURA, CONFEZIONAMENTO VINO. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA. GRADITA ETA’ COMPRESA 18/30 ANNI

GRADITO TITOLO DI STUDIO ATTINENTE CONOSCENZE DI BASE INFORMATICHE GRADITE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE

TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI. CONTATTARE MONIA MONACI 0577/835534 INFO@COLLOSORBO.COM

MONTALCINO

SI- 200273

TIROCINANTE ADD. ACCOGLIENZA CLIENTI PER VISITE IN CANTINA E DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI

NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA

ETA’ COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE

TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO DI 30 ORE SETTIMANALI CONTATTARE MONIA MONACI 0577/835534 INFO@COLLOSORBO.COM

MONTALCINO

SI- 200118

OSS O ASSISTENTE DI BASE IN RESIDENZA PER ANZIANI NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO OSS O ASSISTENTE DI BASE PAT.B ED AUTO

CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 33 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA. CONTATTARE EMANUELA ADALBERTI 350/0495701

e.adalberti@idealcoop.com

GAIOLE IN CHIANTI

SI- 199622

CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA

MANSIONE: GESTISCE I TAVOLI SEGUENDO GLI STANDARD E LE ASPETTATIVE DEGLI OSPITI

DIPLOMA SUPERIORE

NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA CONOSCENZE INFORMATICHE

PAT.B E AUTO

CONTRATTO A T.DETERMINATO (AGOSTO/OTTOBRE 2023) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE

CONTATTARE VERONICA CUOCI – email veronica.cuoci@rosewoodhotels.com

MONTALCINO

SI-199462

EDUCATORI PROFESSIONALI PER NIDO D’INFANZIA

LAUREA. GRADITE QUALCHE ESPERIENZE NELLA MANSIONE

LUOGO DI LAVORO: CASTELNUOVO B.GA

CONTRATTO A T.DETERMINATO P.TIME A TURNAZIONE

CONTATTARE martina fusani 3356259871 risorse.umane@giocolare.net

CASTELNUOVO BERARDENGA

