Offerte di lavoro zona Senese – Siena

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego zona Senese – Siena.
In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso
16 OTTOBRE – I GIOVANI INCONTRANO L’AZIENDA
OFFERTE DI LAVORO E DI TIROCINIO IN PRESELEZIONE
Candidarsi online oppure inviare il curriculum tramite mail citando il riferimento dell’annuncio
SI- 201661
GIARDINIERE CON GRADITA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO O SE CON PIU’ DI 30 ANNI CONTRATTO A T.DETERMINATO DI 1 ANNO
ORARIO FULL TIME (RIPOSO – DOMENICA)
ASCIANO
SI- 201663
TECNICO INDIRIZZO METALMECCANICO MANUTENZIONE: MANUTENZIONE CALDAIE E CLIMA DIPLOMA SUPERIORE
CONTRATTO A T.DETERMINATO O APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME
SIENA
SI- 201664
IMPIEGATO/A COMMERCIALE CON ESPERIENZA DIPLOMA SUPERIORE. PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE. DIPLOMA/LAUREA
CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/12/23) e RIPOSO SAB E DOM
SIENA
SI- 201670
ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO PER PREPARAZIONE ORDINI, SCARICO MERCI, PULIZIA LOCALI DI LAVORO E ALTRE MANSIONI CORRELATE
IL LAVORO SI SVOLGE A TEMPERATURE BASSE PER LA CONSERVAZIONE
DEL CIBO – PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME
SOVICILLE
SI- 201746
APPRENDISTA ADD. MANSIONI AMMINISTRATIVE CON ORARIO PART TIME MANSIONE: ASSISTENTE AMM.VO, GESTIONE EMAIL E SEGRETERIA, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
LAUREA NEL SETTORE. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE
(GOOGLEWORK, PACCHETTO OFFICE). PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO DAL LUN AL VEN 9/12.30 E 14.30/17.00
SIENA
SI- 201747
NECROFORO CON ESPERIENZE NEL SETTORE EDILE PREFERIBILE POSSESSO FREQUENZA CORSO SULLA SICUREZZA
PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (FINO AL 31/3/2024) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
SIENA
SI- 201503
IMPIEGATO TECNICO INFORMATICO CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. OTTIME/BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE DI PROGRAMMAZIONE
BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE – PAT.B ED AUTO E RICHIESTA
DISPONIBILITA’ A TRASFERTE
CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
SIENA
SI- 201311
MURATORI EDILI CON ESPERIENZA. PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI GRADITA FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA
CONTRATTO A T.DETERMINATO PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO
SIENA
SI- 201312
SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO CON ESPERIENZA
MANSIONE: RAPPORTO CLIENTI, GESTIONE APPUNTAMENTI, EMISSIONE RICEVUTE. DIPLOMA SUPERIORE
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE
NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE PAT.B ED AUTO E DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZE E CONOSCENZE NEL SETTORE MARKETING. CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE
TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ED ORARIO PART TIME DI CIRCA 12 ORE A SETTIMANA (ORE 13.30/15.00). RIPOSO: DOMENICA
ASCIANO
SI- 201313
APPRENDISTA O MURATORE IN QUOTA CON ESPERIENZA
GRADITO POSSESSO PATENTINO PLE PER LE PIATTAFORME AEREE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE E NEI LAVORI IN QUOTA SE CON PIU’ DI 30 ANNI. PAT.B ED AUTO
PREFERIBILE POSSESSO ATTESTAZIONE PLE PER LAVORI IN QUOTA CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI
SE CON PIU’ DI 30 ANNI ED ESPERIENZA – CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO
SIENA
SI- 201314
BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: GESTIONE CAFFETTERIA E PREPARAZIONE PANINI (PREFERIBILE CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DELL’AFFETTATRICE). RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITE CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DELL’AFFETTATRICE CONOSCENZE DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE
CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 ANNO) CON POSSIBILITA’ DI PROROGA. ORARIO FULL TIME
SAN QUIRICO D’ORCIA
SI- 200962
APPRENDISTA O OPERAIO SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA MANSIONE: COSTRUZIONE MANUFATTI IN FERRO ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE
SE CON PIU’ DI 30 ANNI: NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CAPACITA’ DI SALDATURA A FILO. PAT.B ED AUTO. LUOGO DI LAVORO: BADESSE/MONTERIGGIONI. 18/30 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO; SE CON PIU’ DI 30 ANNI ED ESPERIENZA: CONTRATTO A T.DETERMINATO
TRASFORMABILE A T. INDETERMINATO. ORARIO DI LAVORO: FULL TIME(TAGLIO/FORATURA/MOLATURA E SALDATURA)
MONTERIGG ONI
SI- 200967
ECONOMO – RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E UTENZE
MANSIONE: ACQUISTO MERCI, APPROVVIGIONAMENTI, PIANIFICAZIONE ACQUISTI FORNITORI, STOCCAGGIO MERCI. LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO O SIMILARI – DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE. CONOSCENZA DELLA LINGUA LINGUA ITALIANA. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI DI CONTABILITA’). PREFERIBILE ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO. CONTRATTO A T.DETERMINATO (1 ANNO CIRCA) CON ORARIO FULL TIME
SIENA
SI- 200981
COLLABORATRICE DOMESTICA PART TIME NON CONVIVENTE
MANSIONE: COMPAGNIA E AIUTO AD ANZIANA AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, AIUTO NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI
(PRANZO E CENA), AIUTO NELLA DEAMBULAZIONE NELLE PASSEGGIATE ALL’ARIA APERTA
RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ACCUDIMENTO E COMPAGNIA AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
PREFERIBILE PAT.B ED AUTO PER POTER FARE SPESA PER LA SIGNORA CHE ABITA SOLA
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/24 ORE SETTIMANALI
ORARIO DI LAVORO: DAL LUN AL SAB LA MATTINA (10.30/14.30 CIRCA) RIPOSO: DOMENICA
SIENA
SI- 200983
COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE PER UN ANZIANO AUTOSUFFICIENTE
MANSIONE: LAVORI DOMESTICI, PREPARAZIONE DEI PASTI, SPESA E COMMISSIONI, PULIZIE DEGLI AMBIENTI E COMPAGNIA
RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE PAT.B E AUTO
CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
SIENA
SI- 200993
TIROCINANTE CONTABILE (TIROCINIO INTERCEPT)
MANSIONE: BILANCIO, ELABORAZIONE DI PRATICHE, COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’APIARIO, ATTIVITA’ LABORATORIALE CON ATTORI LOCALI
ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA ED ALLA GARANZIA GIOVANI
NECESSARIA ETA’ 25/30 ANNI (REQUISITO PER TIROCINIO INTERCEPT) LAUREA IN SCIENZE DELL’ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE, LAUREA IN SCIENZE AGRARIE/AMBIENTALI
CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO
SIENA
SI- 200744
RESPONSABILE DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE.
PAT.B ED AUTO. CONOSCENZE DI LINGUE STRANIERE
CONTRATTO DI APPRENDISTATO SE 18/30 ANNI E SENZA ESPERIENZA
SE CON PIU’ DI 30 ANNI – CONTRATTO A T.DETERMINATO A TURNAZIONE CON POSSIBILITÀ’ DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO
ORARIO FULL TIME
MONTERIGGIONI
SI- 200570
BADANTE CONVIVENTE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ASSISTENZA A PERSONA AUTOSUFFICIENTE IPOVEDENTE, AIUTO NELL’IGIENE PERSONALE, CUCINARE, LAVARE E PULIZIE DELLA CASA
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE
PREFERIBILE PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E
CONVIVENTE
SIENA
SI- 200268
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIV/A CONTABILE CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DEI REGISTRI VITIVINICOLI E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AMM.VE CONTABILI
NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
PAT.B ED AUTO. BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI GESTIONE DEI REGISTRI VITIVINICOLI E CONTABILI) CONTRATTO A T. DETERMINATO PART TIME (LA MATTINA) PER CIRCA 20 ORE
A SETTIMANA. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO ORARIO FINO AL FULL TIME
MONTALCINO
SI- 199623
ADDETTI ALLA SICUREZZA E PORTIERATO/VIGILANZA D’AZIENDA (NON ARMATA). PREFERIBILE ESPERIENZA
SIENA
OFFERTE LEGGE 68/99
Le offerte della L.68/99 sono rivolte esclusivamente a DISABILI di cui all’art. 1 della Legge 68/99 (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, non vedenti, sordomuti) o all’art.18 (profughi, orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio)
SI- 196948
OPERAIO DI PRODUZIONE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TAGLIO DI LAMIERE DI ACCIAIO
CONDUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON COMPUTERIZZAZIONE, CARICO E SCARICO MERCI, MOVIMENTAZIONE MERCI CON L’USO DI CARROPONTE.
NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8
MONTERIGGIONI
SI- 197812
OPERAIO DI PRODUZIONE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TAGLIO DI LAMIERE DI ACCIAIO
MANSIONI: CONDUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON COMPUTERIZZAZIONE, CARICO E SCARICO MERCI, MOVIMENTAZIONE MERCI CON CARROPONTE
NECESSARIA L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART. 18
MONTERIGGIONI
SI- 202011
LAVAPIATTI
MANSIONI: LAVAGGIO PENTOLAME, STOVIGLIE E CUCINA IN GENERALE GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE. PATENTE B E AUTO MUNITO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI) CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO. ORARIO PART TIME, 21 ORE SETT, ANCHE NEL WEEKEND.
NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8
RAPOLANO TERME
SI- 201917
MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO
GESTIONE DELLE FUNZIONI DI MAGAZZINO, DELLA LOGISTICA E DEL TRASPORTO MERCE TRA I VARI PUNTI VENDITA
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE
PATENTE B (PREVISTO USO DEL MEZZO AZIENDALE) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN 6 MESI) ORARIO PART TIME, 24 ORE SETT (COMPRESO IL SABATO)
NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8
SIENA
SI- 201387
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE; AFFIANCAMENTO IN MANSIONI BASE NELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8
SIENA
SI- 201215
AIUTO CUOCO
NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART. 1 E 8
RAPOLANO TERME
SI- 201236
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE IN VIGNA E MANUTENZIONE DEL VERDE
NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) DELLA L.68/99 ART.1 E 8
CASTELLINA IN CHIANTI
SI- 200990
MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO
PREPARAZIONE MATERIALE DA CONSEGNARE, PREPARAZIONE BOLLE (SALTUARIAMENTE), CONSEGNA ED EVENTUALE RITIRO MATERIALE GRADITO TITOLO DI STUDIO
GRADITE CONOSCENZE INFORMATICHE E DELLA LINGUA INGLESE PATENTE B – USO DEL FURGONE AZIENDALE TAGLIA 20 QUINTALI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (MIN. 6 MESI)
ORARIO FULL TIME, SPEZZATO
NECESSARIA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI PROVINCIALI (DISABILI) AI SENSI DELLA L.68/99 ART. 1 E 8
SIENA
OFFERTE DI LAVORO DIRETTE
Per candidarsi alle offerte di lavoro dirette si prega di contattare direttamente l’azienda ai riferimenti pubblicati nell’annuncio
SI- 201808
AUTISTA CONSEGNATARIO PER PORTARE LE PASTE AI BAR NECESSARIA PAT.B
CONTRATTO A T.DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MALATTIA CON ORARIO PART TIME E NOTTURNO
CONTATTARE 0577349430 PANNAMONTATASRLS@GMAIL.COM
SOVICILLE
SI- 201662
OPERAIO ADD ALLA REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI, BIOPISCINE E GIARDINI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE – NECESSARIO
POSSESSO PAT.B. MANSIONE: rifinitura e impermeabilizzazione dell’invaso, costruzione camminamenti e muretti, messa dimora piante acquatiche e realizzazione aree verdi. CONTATTARE sabinamarchesi@biolaghi.com 334/1265352
CHIUSDINO
SI- 201748
Nims spa societa’ del Gruppo Lavazza cerca per la zona di Siena e provincia CONSULENTI COMMERCIALI anche prima esperienza per nuovo lavoro di personal shopper caffe’. L’interessato/a deve essere automunito patente B. Si offre corso di formazione gratuito possibilita’ di carriera e incentivi CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
(L’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi del L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006). CONTATTARE uffnimsarezzo@libero.it 0575984362 Sign.Giorgini
SIENA
SI- 201505
GOMMISTA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CAMBIO GOMME, PICCOLA MECCANICA
PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E ALCUNE COMPETENZE MECCANICHE. PAT.B ED AUTO
CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI PROROGA O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO
ORARIO: DAL LUN AL VEN 8.30/12.30 E 15.00/19.00
CONTATTARE 348/2650689 topservice@inwind.it
SAN QUIRICO D’ORCIA
SI- 201508
OPERAIO ADD ALLA REALIZZAZIONE DI BIOLAGHI, BIOPISCINE E GIARDINI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE – NECESSARIO POSSESSO
CHIUSDINO
PAT.B. MANSIONE: rifinitura e impermeabilizzazione dell’invaso, costruzione camminamenti e muretti, messa dimora piante acquatiche e realizzazione aree verdi. contattare sabinamarchesi@biolaghi.com
SI- 200955
APPRENDISTA TERMOIDRAULICO
RICHIESTA ETA’ DI APPRENDISTATO (18/30 ANNI) PAT.B ED AUTO. CONTRATTO DI APPRENDISTATO
CONTATTARE Chiara Biagiotti 3351255025 amministrazione@fratellimilanesi.it
CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO BERARDENGA, RADDA IN CHIANTI, GAIOLE IN CHIANTI, SIENA, POGGIBONSI, CASOLE D’ELSA
SI- 200958
CONSULENTI DI AGENZIA ASSICURATIVA E FINANZIARIA
SI OFFRE: Formazione gratuita in aula; Esame finale IVASS ed iscrizione alla sezione E del RUI; Team work e affiancamento;
Fisso+ provvigioni;
Percorso di crescita professionale; Bonus e premi di produzione. LUOGO DI LAVORO: Agenzia Generale di Siena Via Frajese 5 CONTRATTO DI AGENZIA
CONTATTARE Luciana Forgione 057740181 reclutamento@generalisienaviafrajese.it
Ricerchiamo e selezioniamo risorse che: Siano orientate alla comunicazione e alla vendita; Forniscano consulenza assicurativa e finanziaria; Promuovano le nostre iniziative; Abbiano propensione al raggiungimento degli obiettivi e alla crescita professionale.
SIENA
SI- 200963
INGEGNERE EDILE/ARCHITETTO/GEOMETRA O PERITO EDILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE
MANSIONE: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, UTILIZZO DI PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE (AUTOCAD) CON COMPETENZE IN RILIEVI ARCHITETTONICI
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE, ARCHITETTURA, PERITO INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN EDILIZIA, GEOMETRA
RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E AUTOCAD) CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
SE IN POSSESSO DI PARTITA IVA: COLLABORAZIONE CON LO STUDIO
TECNICO. contattare studiotecnicoguerrini@hotmail.it 328/8399167
SIENA
SI- 200971
COPPIA DI CASIERI CON ESPERIENZA
Mansioni: Manutenzione tuttofare + agricoltura e pulizie quotidiane (rifacimento dei letti, bagni, zone comuni) Preparazione tè 7h30 e colazione 10h30. PAT.B. RICHIESTA DISPONIBILITA’ TEMPORALE E FLESSIBILITÀ’ RICHIESTA ESPERIENZA IN AGRICOLTURA ED ESPERIENZA NELLE PULIZIE E NELLE PREPARAZIONE IN CUCINA. POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE
CONTATTARE 345/5526420 email ebbio.info@gmail.com
MONTERIGGIONI
SI- 200621
AIUTO CAMERIERE DI RISTORANTE CON ESPERIENZA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE
CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
CONTATTARE 3496375356 Mali Al Bast ponterp@virgilio.it
BUONCONVENTO
SI- 200733
CAMERIERI/E AI PIANI – ADD. ALLE PULIZIE IN HOTEL CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE
MANSIONE: PULIZIE CAMERE, SERVIZI E SPAZI COMUNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI
CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON
ORARIO FULL TIME. CONTATTARE hotel.montaperti@precisehotels.com 0577/36741
ASCIANO
SI- 200747
MANUTENTORE D’ALBERGO CON NECESSARIA ESPERIENZA
MANSIONE: MANUTENZIONI ELETTRICHE, IDRAULICHE E MURATURA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE
PREFERIBILE PAT.B ED AUTO
CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIME
CONTATTARE 0577/36741 hotel.montaperti@precisehotels.com
ASCIANO
SI- 200247
MURATORE ESPERTO PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE. RICHIESTA ESPERIENZA
RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE
PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (L/V). LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA
CONTATTARE Tartaglione Christian 3391212136
SIENA
SI- 200249
TECNICO DI CANTIERE CON ESPERIENZA
MANSIONE: CONTABILITA’ DI CANTIERE, REDAZIONE DI COMPUTI METRICI E PREVENTIVI, REALIZZAZIONE ESECUTIVI DI CANTIERI, COLLABORAZIONE CON TECNICI PROGETTISTI, COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI CANTIERE, MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI
RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E AutoCAD Mechanical PAT.B ED AUTO
CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
SIENA
SI- 200250
ADD. ALLA TINTEGGIATURA CARTONGESSO E RIFINITURE IN GENERALE
NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO
CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
CONTATTARE TARTAGLIONE CHRISTIAN 3391212136 info@ecoebioedilizia.it
SIENA
SI- 200255
MANOVALE CON UN MINIMO DI ESPERIENZA, DISPONIBILE A LAVORARE IN GRUPPO
RICHIESTA UNA MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE
PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
CONTATTARE Tartaglione Christian 3391212136 info@ecoebioedilizia.it
SIENA
SI- 200257
OPERAIO COMUNE DA INSERIRE NELL’ORGANICO. LIVELLO RETRIBUTIVO ATTRIBUITO IN BASE ALL’ESPERIENZA MATURATA.
RICHIESTA SERIETA’ E PRECISIONE E GRADITA ESPERIENZA GRADITA ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE.
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT B ED AUTOMUNITO
CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME
CONTATTARE LUISA info@edilbrick.it 057745948
BUONCONVE NTO
SI- 200271
TIROCINANTE CANTINIERE.
MANSIONE: OPERAZIONI IN VENDEMMIA E SVINATURA, CONFEZIONAMENTO VINO. NECESSARIA ISCRIZIONE AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA. GRADITA ETA’ COMPRESA 18/30 ANNI
GRADITO TITOLO DI STUDIO ATTINENTE CONOSCENZE DI BASE INFORMATICHE GRADITE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE
TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI. CONTATTARE MONIA MONACI 0577/835534 INFO@COLLOSORBO.COM
MONTALCINO
SI- 200273
TIROCINANTE ADD. ACCOGLIENZA CLIENTI PER VISITE IN CANTINA E DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI
NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA
ETA’ COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI RICHIESTE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE
TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO DI 30 ORE SETTIMANALI CONTATTARE MONIA MONACI 0577/835534 INFO@COLLOSORBO.COM
MONTALCINO
SI- 200118
OSS O ASSISTENTE DI BASE IN RESIDENZA PER ANZIANI NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO OSS O ASSISTENTE DI BASE PAT.B ED AUTO
CONTRATTO A T.DETERMINATO TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 33 ORE SETTIMANALI A TURNAZIONE ANCHE NOTTURNA. CONTATTARE EMANUELA ADALBERTI 350/0495701
e.adalberti@idealcoop.com
GAIOLE IN CHIANTI
SI- 199622
CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA
MANSIONE: GESTISCE I TAVOLI SEGUENDO GLI STANDARD E LE ASPETTATIVE DEGLI OSPITI
DIPLOMA SUPERIORE
NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA CONOSCENZE INFORMATICHE
PAT.B E AUTO
CONTRATTO A T.DETERMINATO (AGOSTO/OTTOBRE 2023) PROROGABILE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE
CONTATTARE VERONICA CUOCI – email veronica.cuoci@rosewoodhotels.com
MONTALCINO
SI-199462
EDUCATORI PROFESSIONALI PER NIDO D’INFANZIA
LAUREA. GRADITE QUALCHE ESPERIENZE NELLA MANSIONE
LUOGO DI LAVORO: CASTELNUOVO B.GA
CONTRATTO A T.DETERMINATO P.TIME A TURNAZIONE
CONTATTARE martina fusani 3356259871 risorse.umane@giocolare.net
CASTELNUOVO BERARDENGA
ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
Centro per l’Impiego Zona Senese – Siena
via Fiorentina, 91 Siena – località Stellino
Tel. 055 19985151 – 055 19985388
Fax 055 19985486
ci.siena@arti.toscana.it
https://arti.toscana.it
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/