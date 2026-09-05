Contrada della Tartuca: notizie e prossimi appuntamenti

Gita di Contrada a Pietrasanta e visita al nuovo Museo Mitoraj – Domenica 25 ottobre 2026

La Contrada della Tartuca organizza per domenica 25 ottobre 2026 una visita culturale a Pietrasanta e al nuovo Museo Mitoraj, recentemente inaugurato negli spazi riqualificati dell’ex Mercato Comunale. Avremo l’opportunità di visitare l’esposizione inaugurale “Mitoraj Present”, nata per l’apertura ufficiale del Museo Igor Mitoraj avvenuta il 6 giugno 2026, dove è esposta per la prima volta al pubblico la straordinaria donazione di circa 69 opere d’arte gestite dalla Fondazione Museo Igor Mitoraj.

Programma della giornata:

Ore 7:45: Partenza in bus dal parcheggio degli impianti sportivi dell’Acquacalda;

Ore 10:30: Ingresso alla mostra e visita guidata del complesso museale;

Ore 11:30: Tour libero nel centro storico della “Piccola Atene” della Versilia;

Ore 13:00: Pranzo. Per chi lo desidera, possiamo prenotare il pranzo presso la storica Trattoria Gatto Nero (Piazza Carducci 32), situata a circa 5 minuti a piedi dal Museo Mitoraj all’interno della suggestiva Rocca Arrighina.

Ore 16:00: Riprenderemo il bus per spostarci a Marina di Pietrasanta, in località Tonfano, per visitare l’allestimento di sculture contemporanee alla sua 4^ edizione “Omaggio agli Artigiani”. Si tratta di una mostra diffusa a ingresso gratuito che valorizza l’artigianato artistico, eccellenza di Pietrasanta, posizionata lungo via Versilia e lo splendido pontile cittadino;

Ore 17:00: Ritrovo al bus e partenza per il rientro a Siena.

SCADENZA PRENOTAZIONE DOMENICA 20 SETTEMBRE 2026.

Per informazioni e prenotazioni:

Claudia Soldatini 3473050150

Irene Ciotti 3474670915

Sandra Giannetti 3381600938