Rapolano Terme, i 50 anni del Gruppo Podistico Riccardo Valenti

Cinquant’anni di sport, amicizia e memoria per il Gruppo Podistico Riccardo Valenti, che sabato 19 settembre ha festeggiato questo importante anniversario con un evento al Teatro del Popolo di Rapolano Terme a cui ha partecipato anche il sindaco Alessandro Starnini.

La storia dell’associazione ebbe inizio grazie a dodici atleti che, riuniti attorno a un tavolo da biliardo e trascinati dall’entusiasmo di Bruno Amerini e Luciano Chellini della Linea Maschile, decisero di dare vita a un gruppo podistico e scelsero di intitolarlo a Riccardo Valenti, carissimo coetaneo scomparso prematuramente.

Da quell’evento doloroso nacque così un’associazione capace di mantenere vivo il ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto. Il nome di Riccardo ha accompagnato in questi cinquant’anni i successi sportivi, le iniziative e i valori di amicizia e condivisione portati avanti dal gruppo.

Nel corso degli anni l’associazione è cresciuta notevolmente e si è affermata anche grazie all’organizzazione dell’Ultramaratona delle Crete Senesi, manifestazione ormai conosciuta a livello internazionale. Oggi il Gruppo Podistico Riccardo Valenti è guidato con grande impegno e competenza dal presidente Alberto Pulcinelli e dal suo staff.

La serata al Teatro del Popolo è stata condotta da Antonio Tasso e Claudio Farnetani e ha visto la partecipazione straordinaria di Max Paiella e del Trio Folk. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione per ripercorrere mezzo secolo di storia, ricordare i protagonisti del passato e celebrare tutte le persone che, con passione e dedizione, hanno contribuito alla crescita negli anni del Gruppo Podistico Riccardo Valenti. Una bella realtà ben rappresentata dal suo motto: “Se vuoi essere veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno”.