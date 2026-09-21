Cardiomiopatie, a Campostaggia e Nottola visite gratuite dedicate alle donne

Anche quest’anno l’Asl Toscana sud est aderisce alla Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale del Cuore mettendo a disposizione, nelle strutture ospedaliere delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, visite gratuite e incontri divulgativi. Obiettivo dell’iniziativa, che si svolgerà dal 28 settembre al 4 ottobre, favorire la prevenzione, facilitare l’accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio.

I servizi disponibili sono consultabili sul sito di Fondazione Onda ETS attraverso il motore di ricerca dedicato, che consente di selezionare regione e provincia e visualizzare gli ospedali aderenti, le prestazioni offerte, le date e le modalità di accesso: https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca

L’attenzione di questa edizione dell'(H) Open Week sarà focalizzata sulle cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza; in alcuni casi, tuttavia, rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o in seguito a un evento cardiovascolare. Molte cardiomiopatie hanno, inoltre, una componente genetica e possono interessare più persone all’interno della stessa famiglia. Per questo il percorso diagnostico non riguarda soltanto il singolo paziente, ma può rendere opportuni la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso alla consulenza e ai test genetici.

Le iniziative in provincia di Siena:

Ospedale di Campostaggia

Lunedì 28 settembre, alle ore 12 alle 13:45 – Elettrocardiogramma – Ambulatorio Cardiologia piano 1.

Obbligatoria la prenotazione ai numeri 0577 994902 o 0577 994712, contattabili dalle ore 11 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì.

Mercoledì 30 settembre, dalle ore 9 alle 12 – Visita cardiologica, ECG ed ecocardiogramma – poliambulatorio Campostaggia – Gli slots sono già tutti prenotati

Ospedale di Nottola