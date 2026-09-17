Giornata del Cuore: screening gratuiti e Passeggiata il 26 e 27 settembre

Presentato oggi il programma delle attività istituzionali di Siena Cuore ODV:

“LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CUORE”

26-27 settembre 2026, ore 9,00 -18,00//8,30-13,30

In occasione della giornata internazionale di screening ECG, STICK e CONSULENZE gratuite per la popolazione

“LA CAMMINATA DEL CUORE”

27 settembre 2026 ore 8,30 – 12,30

Corsa/camminata non competitiva di sensibilizzazione alla prevenzione per le vie della città, partenza/arrivo P.zza Matteotti SIENA

BLSiaDi

16 ottobre 2026, ore 8,30 -13,00

Attività ludica delle manovre salvavita e incontro delle primarie con gli Angeli del Soccorso, Giardini dell’Oliveta Contrada della Chiocciola, Siena

PREMIO BLSD ANGEL 2026

17 ottobre 2026 ore 9,30 -13,00

Premiazione regionale dei soccorritori laici e menzioni speciali, Sala Pegaso, Palazzo della Regione, Piazza Duomo 10, Firenze

CONVEGNO “RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE: la formazione laica nelle scuole e il raccordo emergenza-urgenza, SEDE DA STABILIRE, SIENA

12 dicembre 2026 ore 8,30 – 13,30

Fare il punto della situazione a livello medico-scientifico e sanitario, normativo e del terzo Settore.

Rettorato, Università degli Studi di Siena

Si parte con la GIORNATA INTERNAZIONALE PER IL CUORE edizione a cura di Siena Cuore ODV in collaborazione con A.S.D. Sienarunners, Uisp Siena e Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia e il Comune di Siena che si terrà nei giorni 26 settembre dalle 9,00 alle 18,00 e il 27 settembre dalle ore 9,00 alle ore 12,30 in Piazza Giacomo Matteotti a Siena dove volontari e professionisti saranno a disposizione della cittadinanza per screening gratuiti con misurazioni gratuite ECG, stick e consulenze alla popolazione e dimostrazioni con relativo referto medico.

Il 27 settembre inoltre avrà luogo LA PASSEGGIATA DEL CUORE, corsa e camminata non professionistica di 7 km per il centro città organizzata da ASD Siena Runners e USIP Siena. Anche quest’anno associato alla celebrazione della giornata internazionale ci sarà la condivisione di parte del percorso e della sensibilizzazione alla cittadinanza alla prevenzione e salute, nonché conoscenza dei vari temi, con AIL Siena Grosseto.

Sarà un momento anche per sensibilizzare all’ambiente e ribadire, in termini di sicurezza e prevenzione, come anche la salute passi dalla sostenibilità e da buone pratiche. Infatti sia Siena Cuore ODV che ASD Sienarunners sono ambasciatori attivi dell’Alleanza Carbon Neutral di Siena.

“Come ogni anno aderiamo all’iniziativa internazionale – dichiara Juri Gorelli presidente di Siena Cuore ODV – perché riteniamo importante far comprendere la prevenzione e avvicinare la cittadinanza all’emergenza-urgenza. La doppia giornata permette a chi volesse venire a trovarci, un lasso di tempo maggiore. Inoltre riusciamo meglio a collaborare anche con altre realtà del territorio che come noi si adoperano per sensibilizzare alla prevenzione, alla conoscenza e consapevolezza di quanto di possa fare prima e bene in termini di salute con i vari addetti ai lavori. Al nostro fianco le istituzioni come sempre – che ringraziamo – la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia, ASD Siena Runners e Uisp Siena, Ail Siena Grosseto, Avis Siena.

“Le attività che l’Associazione porta avanti rappresentano un contributo essenziale alla sicurezza e alla salute delle nostre comunità – dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika – Per questo è importante sostenerla per contribuire a fare davvero la differenza su una tematica fondamentale. Diffondere la cultura della defibrillazione precoce significa investire in consapevolezza, responsabilità collettiva e capacità di intervento tempestivo. Il lavoro svolto ogni giorno dalle volontarie e dai volontari testimonia quanto la solidarietà possa tradursi in azioni concrete che salvano vite e rafforzano il tessuto sociale”.

“La prevenzione e la tutela della salute rappresentano elementi centrali per la qualità della vita delle nostre comunità – dichiara la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti – Iniziative come la Giornata e la Passeggiata del Cuore dimostrano la straordinaria capacità del nostro territorio di fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini. Promuovere sani stili di vita, buone pratiche ambientali e la cultura del primo soccorso significa prendersi cura attivamente del benessere di tutti. Un sentito ringraziamento va a Siena Cuore ODV e a tutte le realtà coinvolte per la costante dedizione e l’impegno profuso ogni giorno per la nostra collettività”.

“Il Comune di Siena – dichiara Giuseppe Giordano, Assessore alla Sanità e Diritto alla Salute, Servizi Informatici e Sviluppo Digitale, Giustizia Paliesca, Cooperazione e Relazioni Internazionali -è ben felice di patrocinare anche quest’anno le importanti iniziative di Siena Cuore ODV e ne è ulteriore dimostrazione la recente ammissione della Associazione al protocollo CardioSI (Siena Cardioprotetta) con il riconoscimento di poter contribuire insieme ad altri enti alla formazione gratuita BLSD dedicata a chi desidera acquisire competenze necessarie per intervenire prontamente in caso di arresto cardiocircolatorio'”.

Dichiara Stefano Dami, Dirigente Medico Dipartimento Emergenza Urgenza Azienda Usl Toscana Sudest: “Il Dipartimento Emergenza-Urgenza e Servizio 118 ritiene fondamentale garantire il supporto a tutte le iniziative promosse da Siena Cuore ODV per il 2026. L’efficacia della catena della sopravvivenza in caso di arresto cardiaco si fonda sulla tempestività del primo anello, rappresentato dai cittadini formati, informati e in grado di intervenire con prontezza. Un impegno che si sviluppa attraverso un programma ampio e diversificato: dai momenti di prevenzione e screening della Giornata e della Passeggiata del Cuore, ai percorsi ludico-formativi con le scuole come le BLSiadi, fino al riconoscimento dei soccorritori laici con il Premio BLSD Angel e al confronto medico-scientifico del convegno di fine anno. La partecipazione diretta dei nostri Medici ed Infermieri a queste attività testimonia una collaborazione consolidata e un impegno condiviso con il territorio. La disponibilità e le competenze del personale sanitario devono essere messe al servizio della comunità per diffondere in modo sempre più capillare la cultura del BLSD, della prevenzione e della cardio-protezione. Un doveroso ringraziamento va a Siena Cuore ODV per il costante e proficuo lavoro di rete svolto negli anni a beneficio della collettività.”

“Rivolgiamo i nostri migliori auguri – dichiara Katya Ranzato, Presidente IRC Italian Resuscitation Council – per l’attività dell’associazione Siena Cuore. Siamo legati da una lunga collaborazione e dall’obiettivo condiviso di salvare la vita di chi va in arresto cardiaco attraverso l’intervento di chi è presente in quel momento, chiunque sia: un familiare, un collega, un compagno di squadra, un passante. L’attività di formazione e l’impegno di Siena Cuore hanno contribuito e contribuiscono a rendere tutto questo più probabile. In vista della 14ª edizione di “Viva! La settimana della Rianimazione cardiopolmonare” sosteniamo gli amici e i volontari di ogni Siena, lavorando con loro per vincere il palio più bello: una vita salvata”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Siena Cuore ODV e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione delle iniziative in programma- dichiara Mattia Bongini Presidente della Consulta Provinciale del Volontariato di Siena. “La Giornata del Cuore e la Passeggiata del Cuore sono due appuntamenti immancabili per il nostro territorio, che fanno toccare con mano come il volontariato sappia generare valore, promuovendo la cultura della prevenzione, della solidarietà e della responsabilità verso gli altri. La Consulta Provinciale del Volontariato ha concesso con convinzione il proprio patrocinio a queste iniziative, che rappresentano uno splendido esempio di collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, e che coltivano la cultura del prendersi cura degli altri, uno dei valori che contraddistinguono la nostra comunità. L’auspicio è che siano in tanti a partecipare, non solo per curiosità o per vivere una giornata insieme, ma anche per avvicinarsi ai temi della salute e del primo soccorso. Spesso è proprio da occasioni come questa che nasce una maggiore consapevolezza e, talvolta, la scelta di entrare a far parte del mondo del volontariato”.

L’Università di Siena sostiene la Giornata del Cuore, organizzata da Siena Cuore ODV il 26 e 27 settembre 2026″. Gli screening e le consulenze gratuite, insieme alla Passeggiata del Cuore, offriranno alla cittadinanza occasioni per conoscere meglio la prevenzione cardiovascolare e l’importanza del primo soccorso. Il sostegno dell’Ateneo si inserisce in una collaborazione consolidata con l’associazione. Grazie a una convenzione attiva dal 2024, Siena Cuore ODV organizza corsi BLSD gratuiti per la comunità studentesca dell’Università di Siena. Finora hanno ricevuto questa formazione oltre 300 studenti e studentesse. “Saper riconoscere un arresto cardiaco, chiamare i soccorsi, iniziare le manovre di rianimazione e utilizzare un defibrillatore sono capacità che possono servire in qualsiasi momento, in università come a casa, per strada o sul luogo di lavoro – dichiara Stefania Lamponi, Delegata del Rettore ai Servizi agli Studenti. “Offrire questa formazione significa dare ai nostri studenti e alle nostre studentesse strumenti che vanno oltre le competenze accademiche e li accompagnano nella vita di tutti i giorni. Le iniziative di Siena Cuore ODV aiutano a diffondere questa consapevolezza in tutta la comunità”. L’Università di Siena ringrazia Siena Cuore ODV e tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione delle due giornate.

L’Università per Stranieri di Siena “partecipa con grande apprezzamento alle attività di Siena Cuore ODV, convinta che mai come in questo momento, accanto alla necessità davvero vitale dei supporti d’emergenza che vengono messi a disposizione, sia importante sottolineare ogni iniziativa volta a tutelare le vite di tutte e tutti, indipendentemente dalla loro identità. In un defibrillatore messo a disposizione di chiunque ne abbia bisogno sono contenute tutte le ragioni di quella sacralità di ogni vita umana che invece guerre e genocidi negano, dicendoci in continuazione che ci sono vite di serie A e vite di serie B. Non è così, e ci sono molti modi per ricordarcelo”.

“Anche quest’anno aderiamo alla giornata internazionale del cuore – dichiara Roberto Amaddii, Presidente dell’A.S.D. Siena Runners– e bello poter anche condividere e unire le forze con altre associazioni per riempire la città, sempre accogliente e disponibile a questi temi. Siamo giunti alla terza edizione della “Passeggiata del Cuore” e per noi, e a fianco dell’UISP, è importante aiutare a diffondere una corretta conoscenza della prevenzione e del tema del pronto intervento, in rete con tutti gli attori preposti per stare in salute, fare sport in modo adeguato, fare prevenzione e fare formazione alle manovre salvavita. Sarà bello vedere le strade del centro risplendere dei colori – rosso per Siena Cuore ODV e blu per AIL Siena-Grosseto – di messaggi così importanti per tutti. I percorsi saranno alla portata di tutte le età”.

“La Passeggiata del Cuore – dichiara Lorella Bernini, Presidente UISP Siena APS – è un’iniziativa che interpreta perfettamente il nostro modo di intendere lo sport: un’attività alla portata di tutti, capace di promuovere benessere, prevenzione e socialità. Camminare insieme diventa anche un modo semplice e concreto per ricordare quanto sia importante prenderci cura della nostra salute ogni giorno. UISP Siena è felice di sostenere questo progetto e di contribuire a diffondere sul territorio una cultura del movimento e di sani stili di vita”.

“È un onore per il Coni – dichiara il Delegato Provinciale di Siena Paolo Ridolfi – essere a fianco di Siena Cuore ODV. È anche importante diffondere il legame indissolubile che unisce il movimento alla salute. Ormai è assodato che movimento è salute. Le vostre numerose iniziative sono un importante punto di riferimento nel nostro territorio. Il Coni rimane a completa disposizione per collaborare nell’ambito delle proprie competenze a tutte le iniziative che l’Associazione vorrà mettere in campo”.

Dichiara Piero Franceschini, presidente di AIL Siena Grosseto: “Siamo felici che Siena Grosseto sia tra le 45 sezioni partecipanti all’iniziativa nazionale FITWALKING FOR AIL”, giunta alla sua 10ma edizione. Speriamo nella clemenza del tempo e siamo certi che i nostri sostenitori non ci faranno mancare la partecipazione a questo evento a cui teniamo molto. Il nostro impegno nel sostenere la lotta alle malattie del sangue a Siena e a Grosseto resta alto e si rivolge sempre all’UOC Ematologia del’ AOU Senese e ai pazienti ematologici ¢ alle loro famiglie. E’ un impegno che vogliamo condividere con quanti sentono di poter dare il loro contributo affinché le malattie del sangue siano sempre più curabili. Importante inoltre poter condividere gli obiettivi di sensibilizzazione, benessere e prevenzione con altre realtà di volontariato come Siena Cuore ODV, ormai per il secondo anno, con cui condividiamo già altri percorsi istituzionali per un lavoro di rete tra realtà del Terzo Settore”.

REGOLAMENTO GARA- 3ª PASSEGGIATA DEL CUORE – MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA DI KM. DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026

L’A.S.D. Sienarunners in collaborazione con Siena Cuore ODV, Pubblica assistenza Taverne d’Arbia, UISP Siena organizza per il giorno 27/09/2026 presso il Piazza Matteotti una manifestazione sportiva non competitiva denominata “3ª PASSEGGIATA DEL CUORE”.

La Manifestazione è aperta ai tesserati Uisp, e a tutti coloro in possesso del certificato medico per Atletica Leggera, in quanto la gara è coperta dalla polizza aggiuntiva della Marsch, per la camminata non occorre il certificato medico.

Iscrizione: Contributo minimo di € 5 che sarà devoluto per l’acquisto di nuovi dispositivi DAE da donare alla città tramite l’ASSOCIAZIONE SIENA CUORE ODV città tramite l’ASSOCIAZIONE SIENA CUORE ODV

Partecipazione: nati nel 2016 e precedenti, percorso di Km 7. La camminata è aperta anche ai minori di 14 anni se accompagnati da genitori.

Percorso: partenza da Piazza Matteotti, Via del Paradiso, Via della Sapienza, Via delle Terme, Via Diacceto, Piazza San Giovanni, Via dei Fusari, Piazza del Duomo, Via del Capitano, Via di Stalloreggi, Pian dei Mantellini, Via della Diana, Via San Marco, Via delle Sperandie, Via Tito Sarrocchi, Via San Pietro, Casato di Sopra, Il Campo, Via del Porrione, Via San Martino, Via San Girolamo, Via dei Servi, Via Valdimontone, Via di Pantaneto, Via di Follonica, Via Sallustio Bandini, Via del Moro, Via Provenzano Salvani, Vicolo di Provenzano, Via dei Baroncelli, Via dei Rossi, Via dell’Abbadia, Piazza Fabio Bargagli Petrucci, Via della Sufa Secca, Via Garibaldi, Via Camollia, Via Campansi,Via del Pignattello, Via Camollia, Via dei Gazzani, Via La Lizza, Piazza A. Gramsci, Via Malavolti. Arrivo: Piazza Matteotti .

Il ritrovo è fissato per le ore 8,00 presso Piazza Matteotti partenza ore 9,30.

Le Iscrizioni si accettano entro il giorno 25/09/2026 solamente via e mail a: [email protected]

oppure la mattina della gara entro le ore 9,00. Piccolo ristoro finale per tutti i partecipanti.

Essendo una manifestazione non competitiva non ci sarà alcuna classifica né premiazione individuale o per Società ma la consapevolezza di aver contribuito a diffondere la conoscenza del primo soccorso nella cittadinanza per un territorio sempre più cardio-protetto. La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica. È fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il codice della strada. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del regolamento Provinciale e Nazionale Uisp. L’Organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero accadere a concorrenti, terze persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Il servizio lungo il percorso cesserà alle ore 12.00.

Le iniziative di Siena Cuore ODV sono patrocinate e con uso marchio dalla Regione Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Provincia di Siena, Comune di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Azienda Usl Sudest, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Consulta provinciale del Volontariato di Siena, IRCOMUNITA’ A.P.S., Progetto Vita, IRC- Italian Resuscitation Council, Cesvot di Siena, Alleanza Carbon neutrality di Siena, Uisp Siena, Coni Siena e in collaborazione con ASD Sienarunners, Pubblica Assistenza Taverne d’Arbia, Contrada della Chiocciola, Avis Siena.

Si ringraziano tutti gli enti, i partner e i volontari che collaborano a rendere l’evento possibile.

Siena Cuore ODV – Si è costituita nel 2014 per volontà di un gruppo di professionisti sanitari con esperienza pluriennale nella formazione rivolta ai sanitari; consta di volontari, medici ed infermieri afferenti ai servizi di emergenza dell’azienda ospedaliera universitaria senese. Obiettivi principali di Siena Cuore ODV sono la formazione del maggior numero di persone possibile, formare nelle scuole docenti istruttori, lavorare in rete sui territori per fare sistema e aiutare a raccogliere fondi per acquisto di dispositivi DAE in modo da diffondere la cultura della defibrillazione precoce e la conoscenza delle manovre salvavita (rianimazione cardiopolmonare).