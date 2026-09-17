I Giochi del Centenario del Gruppo Sportivo Senio

A partire dalle ore 11, il Prato di Sant’Agostino ospiterà per l’intera giornata una vera e propria piccola olimpiade delle Contrade, con la partecipazione dei gruppi sportivi delle Società di Contrada. Calcio, basket e podismo saranno le tre discipline al centro della manifestazione, pensata per coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione e per creare un’occasione di incontro, socializzazione e partecipazione.

Il programma prenderà il via alle ore 11 con i tornei di calcio maschile e basket. Il calcio maschile proseguirà fino alle 18.30, con le finali in programma dalle 19 alle 21; il torneo di basket si concluderà invece con le finali previste tra le 17.20 e le 18. Il calcio femminile si svolgerà dalle 15 alle 18, con la finale alle 19.30. Alle 18.15 sarà inoltre il momento della staffetta podistica, che accompagnerà la manifestazione verso la fase conclusiva della giornata.

Non sarà soltanto lo sport a caratterizzare l’appuntamento. Per tutta la giornata saranno infatti attivi gli stand gastronomici e il bar, mentre l’intrattenimento musicale accompagnerà lo svolgimento della manifestazione, creando uno spazio aperto alla partecipazione e alla convivialità.

I “Giochi del Centenario” rappresentano così il primo appuntamento dei festeggiamenti per i cento anni del Gruppo Sportivo Senio, una ricorrenza che la Contrada della Tartuca ha scelto di celebrare attraverso iniziative capaci di unire sport, comunità e memoria. Il secondo appuntamento, lo spettacolo teatrale “GS Senio. Una storia senese”, andrà in scena il 14 novembre 2026 al Teatro dei Rozzi.

La Contrada della Tartuca invita cittadini, contradaioli e appassionati a partecipare numerosi a questa giornata di sport e comunità, per festeggiare insieme un secolo di storia sportiva senese.