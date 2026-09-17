Sarteano, presentazione in Biblioteca del libro su San Francesco

La Biblioteca Comunale e Informagiovani di Sarteano ospita sabato 19 settembre alle ore 16, presso la Sala Mostre di Piazza Domenico Bargagli, la presentazione del volume Il Santo Francesco e i Francescani a Grosseto di Vera Giommoni, pubblicato da Innocenti Editore. L’incontro, patrocinato dal Comune di Sarteano, propone un momento di approfondimento dedicato alla figura di San Francesco e alla presenza e alla storia dei Francescani nel territorio grossetano.

L’appuntamento sarà aperto dai saluti dell’assessora Lucia Mancini, con deleghe a Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Pari opportunità e accessibilità. A seguire, l’autrice dialogherà con il Gruppo di lettura della Biblioteca Comunale, in un confronto dedicato ai contenuti e ai temi affrontati nel volume.

La presentazione sarà inoltre accompagnata dalla lettura del Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi, curata dal Gruppo di lettura della Biblioteca. La scelta di affiancare alla presentazione del libro la lettura del testo francescano contribuisce a inserire l’incontro in una più ampia riflessione sulla figura di Francesco d’Assisi e sull’eredità culturale e spirituale del francescanesimo.

“Con questa presentazione vogliamo ricordare e celebrare San Francesco, nell’ottocentesimo anniversario dalla sua morte, riflettendo sul particolare legame che il santo patrono d’Italia ha avuto col territorio e con la natura, legame che rappresenta un’unità profonda tra spiritualità, paesaggio e cura della terra.” è il commento dell’assessora Lucia Mancini.

L’iniziativa rientra nelle attività della Biblioteca Comunale e Informagiovani di Sarteano rivolte alla promozione della lettura e alla creazione di occasioni di incontro e confronto intorno ai libri e alla cultura. La presentazione di un volume dedicato alla storia dei Francescani a Grosseto offre inoltre l’opportunità di approfondire un tema legato alla storia religiosa e culturale della Toscana attraverso il dialogo diretto con l’autrice e la partecipazione del gruppo di lettura.