Montalcino, Premio Casato Prime Donne 2026 alla scienziata Sandra Misale

A Montalcino sabato 19 settembre, il Premio Casato Prime Donne organizzato dalla prima cantina con un organico interamente femminile, premierà una delle scienziate di punta della ricerca sul cancro: Sandra Misale. Nata a Palmi in Calabria è oggi alla guida di un laboratorio con il suo nome alla Johns Hopkins University di Baltimora. Accanto a lei saranno premiati due giornalisti che si sono distinti nella divulgazione di Montalcino e dei suoi vini con la partecipazione attiva del Consorzio del Brunello: Francesca Ciancio e Andrea Cuomo.

Il Premio Casato Prime Donne comprende anche un incubatore di talenti giovanili, nato subito dopo il covid con lo scopo di dare una “spinta” verso l’affermazione professionale e valorizzare chi può crescere facendo da stimolo ad altri.

Sono 4 studenti del Liceo Linguistico Lambruschini e dell’Istituto Agrario Ricasoli di Montalcino, una pittrice del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena, 4 orafe del LAO Le Arti Orafe Jewellery School di Firenze, la pasticcera della Scuola di Alta Formazione Tessieri e 3 allievi nati e residenti in Toscana, che hanno frequentato i corsi 2026 del Chigiana-Mozarteum Baroque Program.

Giovani che svolgono la loro formazione in centri molto diversi fra loro anche se ugualmente orientati sull’eccellenza. Mostrano come la crescita personale passi sempre attraverso la passione e il sacrificio personale in un continuo tentativo di migliorare se stessi.

La cerimonia di premiazione si terrà alle 10,30 al teatro degli Astrusi a Montalcino (Si)

PROFILI DEI 13 GIOVANI TALENTI

Il loro rapporto tra sogno e realtà

Oltre ai 4 studenti del Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino conosciamo i giovani talenti

TAISIIA MAKOHON: IL SOGNO CHE INCONTRA LA REALTÀ DEL LICEO DUCCIO DI BUONINSEGNA

Taisiia Makohon è nata nel 2006 a Kyiv da una famiglia di artisti e ora vive a San Quirico d’Orcia frequenta il Liceo Duccio di Buoninsegna di Siena ed ha realizzato l’opera “Un escamotage” , un condensato del sentimento di un’intera generazione, di chi ha visto la guerra da vicino e ha dovuto lasciare la giovinezza alle spalle. Si è ispirata alla celebre tela di Eugène Delacroix La Liberté guidant le peuple e spiega il sogno come fuga da una realtà che Il cervello non accetta: la guerra.

MARIA TORTELLI, GIULIA SERIO, AMEDEO SCORCELLETTI ALLIEVI CHIGIANI

L’Accademia Musicale Chigiana è uno dei 10 centri di alta formazione musicale più importanti del mondo ed ha la direzione artistica del Maestro Nicola Sani. Le borse di studio del Premio Casato Prime Donne sono state assegnati a 3 allievi nati e residenti in Toscana, che hanno frequentato i corsi 2026 del Chigiana-Mozarteum Baroque Program. Maria Tortorelli soprano e linguista di Massa Carrara, ha partecipato a concorsi e selezioni nazionali e si è già esibita come solista. All’accademia Chigiana era allieva del corso di canto barocco tenuto dal Maestro Lisandro Abadie. Giulia Serio flautista, di Montecatini Terme al Chigiana-Mozarteum Baroque Program era allieva del corso di traversiere tenuto dal Maestro Marcello Gatti. Amedeo Scorcelletti violinista barocco specializzato nel repertorio dei secoli XVI–XVIII, con esperienza orchestrale nazionale e internazionale, attivo in ensemble professionali e in progetti discografici. Nel corso all’Accademia Chigiana è stato allievo di violino barocco nel corso della Maestra Elisa Citterio.

ALESSANDRA PINTO DALLA SCUOLA TESSIERI DI ALTA FORMAZIONE

Alessandra Pinto 20 anni di Bagno A Ripoli è allieva del corso di pasticceria della Scuola Tessieri che ha realizzato la torta dedicata alla vincitrice Sandra Misale sotto la direzione dei docenti Francesca Benedettelli e Fabio Centoni. La torta è stata battezzata “Dalle origini al sogno” ed è ispirata al percorso di vita e di carriera della vincitrice Sandra Misale negli ingredienti e nell’estetica. La scelta degli ingredienti ripercorre il viaggio di Sandra: agrumi e mandorle dal Sud Italia, croccantino di nocciola che richiama Torino, poi New York, con la mousse esterna di cheesecake. L’estetica della monoporzione che compone la torta richiama il tema del sogno, nel colore bianco e nella forma. Il sogno era infatti il tema 2026 del Premio Casato Prime Donne. La scuola in cui studia Alessandra Pinto è stata fondata da Alessio Tessieri, uno dei massimi esperti di cioccolato, attivo nel mondo del cacao dal 1997 come coltivatore e produttore di uno tra i migliori cioccolati del mondo Noalya.

ALESSANDRA DI NATALE, ARIANNA BELMONTE, ELENA BASTANZIO, MATILDE TAMBOSI- LAO LE ARTI ORAFE JEWELLERY SCHOOL DI FIRENZE

LAO di Firenze si rifà alla tradizione di apprendistato d’arte ma in forma moderna e con allievi di tutto il mondo. Fondata a Firenze nel 1985 da Giò Carbone, è la prima scuola italiana dedicata all’oreficeria tradizionale e contemporanea. Alessandra Di Natale, fiorentina, dopo la maturità classica ha svoltato verso l’oreficeria e si è specializzata nelle tecniche tradizionali di lavorazione dei metalli preziosi. La sua opera è intitolata “L’ingombro della realtà” e rappresenta la frustrazione che scaturisce dalla distanza tra il desiderio ed il possibile. Al centro di una gabbia rigida, che simboleggia la realtà, ﬂuttua l’elemento organico: un minerale, simbolo dell’inconscio e del desiderio. Arianna Belmonte viene da Riccione dove ha frequentato il liceo artistico “Federico Fellini”. Ha un passato di lavoretti e poi ha deciso di diventare orafa. La sua spilla dà forma al concetto di “Sognare ad occhi aperti” attraverso la figura di un occhio. Alla base, due stelle comunicanti simboleggiano il sogno, mentre al centro un castone tondo racchiude un agata sfaccettata, evocando il cosmo e l’iride. Elena Bastanzio fiorentina ha un diploma di Liceo linguistico ma è abile anche ai fornelli. Il gioiello si intitolato “Caducità” e rappresenta la sensazione di cadere nel sogno. La fantasia finisce e il corpo viene “trafitto” e risvegliato con il ritorno alla realtà. Arriva da Rovereto e da studi sociosanitari Matilde Tambosi che poi ha deciso di formarsi sull’oreficeria prima a Milano e poi a Firenze. La sua spilla “Il sogno e la realtà” vuole essere una riflessione sui sogni. Con il mondo immaginario ci divide un confine sottile che tramite l’introspezione possiamo comprendere per rendere ognuno di noi artefice, non spettatore, della propria realtà.

IL PREMIO CASATO PRIME DONNE

Il Premio Casato Prime Donne nasce nel 1999 grazie alla giornalista RAI Ilda Bartoloni che ridisegnò il Premio Barbi Colombini creato 18 anni prima da Francesca Colombini. Il cuore della nuova iniziativa è la scelta di una “Prime Donna”, una personalità capace di essere di esempio e di stimolo all’universo femminile nel suo cammino verso la parità di genere. Nei suoi primi 25 anni di vita il Premio Casato Prime Donne ha contribuito alla fama di Montalcino valorizzando i migliori articoli, servizi radiotelevisivi e scatti fotografici sul territorio, le persone e soprattutto il Brunello. Dopo l’interruzione causata dal Covid, il Premio ha inaugurato un incubatore di talenti giovanili finalizzato a stimolare studenti di grandi capacità affinché siano di stimolo alla comunità in cui vivono e operano. Il Premio fa parte di un progetto più articolato che comprende la cantina Casato Prime Donne, prima in Italia con un organico interamente femminile, il Brunello Prime Donne scelto da un panel di 4 degustatrici internazionali e dedicato alle wine lover donne. Infine il percorso delle Prime Donne nei vigneti e nella cantina del Casato Prime Donne. Si tratta di un itinerario meditativo lungo il quale ci sono le dediche delle vincitrici affiancate da installazioni artistiche.

LE “PRIME DONNE” VINCITRICI 2020-2025

2025 Darya Majidi – Imprenditrice tecnologica, Presidente di UN Women Italy

2024 Maria Canabal – Parabere Forum

2022 Elena Testi – Inviata

2019 Alessandra Paola Ghisleri – Sondaggista e politologa

2018 Sara Gama – Calciatrice

2017 Federica Bertocchini – Biologa molecolare

2016 Chaimaa Fatihi – Attivista per la pace

2015 Giuseppina Maria Nicolini – Sindaco di Lampedusa e Linosa

2014 Sandra Savaglio – Astrofisica

2013 Linda Laura Sabbadini – Direttore del dipartimento di statistiche sociali e ambientali dell’ISTAT

2012 Maria Carmela Lanzetta- Sindaco di Monasterace

2011 Carla Fendi- Stilista di moda e mecenate della cultura

2010 Samantha Cristoforetti – Astronauta

2009 Ilaria Capua – Virologa

2008 Josefa Idem – Atleta

2007 Frances Mayes – Scrittrice

2006 Volontarie del Telefono Rosa

2005 Congregazione delle Missionarie del S. Cuore di Gesù

2004 Kerry Kennedy – Attivista dei diritti umani

2003 Carla Fracci – Étoile della danza

2002 Marta Morazzoni – Scrittrice

2001 Paola Capriolo – Scrittrice

2000 Francesca Sanvitale – Scrittrice