La Scuola di Circo Badabam fa festa alla Fortezza Medicea

La Scuola di Circo Badabam festeggia dieci anni di attività sul territorio senese e invita la cittadinanza a celebrare questo traguardo speciale con un pomeriggio all’insegna del movimento e della creatività. Domenica 20 settembre, la Fortezza Medicea di Siena fa da cornice a un open day gratuito aperto a tutte le età. A partire dalle ore 16.30 si terranno laboratori a cielo aperto per scoprire le varie arti circensi: dalle 16.30 alle 18 lo spazio è dedicato bambine, bambini, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, mentre dalle 18 alle 19.30 l’appuntamento è rivolto a ragazze e adulti dai 14 anni in su.

Nei primi 10 anni di attività, la scuola è diventata un solido punto di riferimento arrivando a coinvolgere oltre 400 allievi l’anno. Le varie discipline – tra cui giocoleria, danza aerea, equilibrismo e palo cinese – rappresentano un’occasione di crescita che unisce espressione corporea, coordinazione, ascolto reciproco e lavoro di squadra.

L’evento permette anche di presentare la nuova stagione 2026/2027. Oltre alla ripartenza di percorsi tradizionali come la Circomotricità e il Family Circus, il programma si arricchisce con due novità per adulti: i corsi di Acrobalance e di Acrobatica. L’evento permette anche incontrare gli insegnanti per conoscere nel dettaglio le attività.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected], chiamare il 3664811081 o consultare il sito www.badabam.it.