Sarteano saluta l’estate con Omar Pedrini al Castello

Si avvicina l’appuntamento con la musica al Castello di Sarteano: venerdì 18 settembre la fortezza che domina il centro storico ospiterà una serata organizzata dalla Pro Loco Sarteano e dal Gruppo Giovani Sarteano, con il sostegno del Comune di Sarteano e la collaborazione della Nuova Accademia degli Arrischianti e Giostra del Saracino. Un’iniziativa pensata come occasione di incontro e aggregazione per la comunità, attraverso una serata che unirà musica dal vivo e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio.

La serata prenderà il via alle ore 18 con l’aperitivo e il dj set di WillGroove, accompagnati da un servizio food & drink direttamente al Castello. Alle ore 20 sarà protagonista Omar Pedrini, storico fondatore, chitarrista e autore dei Timoria, che farà ritorno a Sarteano per esibirsi insieme ai Precious Time, cover band ufficiale dei Timoria. Il concerto permetterà di ripercorrere alcune delle pagine più significative della storia musicale della band e della carriera dell’artista.

Dalle ore 22 la serata proseguirà con i Bangcock, formazione nata a Chianciano Terme nel 2017, che nel corso della propria attività ha calcato diversi palchi italiani, conquistando anche il 32° Sanremo Rock. La band ha pubblicato due album, Cattive Compagnie e Felicità Rimasta, e sarà protagonista della seconda parte della serata.

L’appuntamento rappresenta anche una delle iniziative attraverso le quali l’Amministrazione comunale sostiene il protagonismo delle nuove generazioni. Il Comune ha infatti accompagnato la nascita e lo sviluppo del progetto promosso dal Gruppo Giovani Sarteano, riconoscendo il valore della partecipazione dei giovani alla vita della comunità e della collaborazione con le realtà associative locali.

“Siamo entusiasti di essere riusciti, ancora una volta, a valorizzare il nostro paese grazie alla collaborazione con la Giostra del Saracino e gli Arrischianti e al sostegno dell’Amministrazione comunale. Avere un paese vivo, partecipato e capace di fare squadra è uno dei nostri principali obiettivi. Con grande piacere, questo venerdì ospiteremo, nella splendida cornice del Castello di Sarteano, Omar Pedrini e i Bangcock. Sarà il modo migliore per chiudere il nostro calendario di eventi estivi e iniziare a prepararci alle iniziative della prossima stagione invernale.” è il commento della Pro Loco e del Gruppo Giovani di Sarteano, organizzatori dell’evento.

La scelta del Castello come sede della serata assume inoltre un significato particolare: la fortezza, che domina Sarteano e il paesaggio circostante, sarà per una sera lo spazio nel quale il patrimonio storico del paese incontrerà la musica contemporanea. Un contesto che consente di valorizzare il luogo anche attraverso una modalità diversa dalla sua consueta fruizione, mantenendone centrale il ruolo all’interno della vita culturale e sociale della comunità.

Considerato il periodo dell’anno e la collocazione dell’evento, si consiglia ai partecipanti di vestirsi adeguatamente e di portare con sé un abbigliamento pesante: al Castello, soprattutto nelle ore serali, le temperature possono essere sensibilmente più basse rispetto al centro abitato.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp ai numeri 340 8522890 e 347 7593716. L’appuntamento è per venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 18, al Castello di Sarteano, per festeggiare insieme la fine dell’estate.