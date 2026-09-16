Masgalano 2026, domenica la consegna alla Contrada della Torre

Eleganza, dignità di portamento e coordinamento durante la sfilata del Corteo Storico: per queste qualità, valutate dall’apposita Commissione, presieduta da Giovanni Sportoletti, la Contrada della Torre si è aggiudicata il Masgalano 2026.

La cerimonia ufficiale di consegna del prestigioso riconoscimento si terrà domenica 20 settembre, a partire dalle ore 17.30 in Piazza del Campo a Siena, alla presenza delle autorità cittadine, dei Priori e dei paggi delle diciassette Contrade. Durante l’evento è prevista anche la consegna dei “bandierini” ai proprietari dei cavalli vincitori dei Palii del 2026 (Diodoro a luglio e Anda e Bola ad agosto). La Contrada della Torre si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento che ogni anno va alla comparsa della Contrada che, più delle altre, si distingue, come detto, per eleganza, dignità di portamento e coordinamento durante la sfilata del Corteo Storico che precede le Carriere di luglio e di agosto.

L’opera del 2026 è stata realizzata da Antonio Benocci, artista e orafo senese, con il supporto di Berenice Arcamone, giovane artista formatasi alla scuola del Saltarello, e offerta dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Siena, per onorare e ricordare la memoria del dottor Enrico “Ghigo” Giannelli, storico e stimato presidente provinciale dell’associazione scomparso nel 2018. In caso di maltempo la cerimonia si terrà all’interno del Teatro dei Rinnovati.