Contrada della Torre, notizie e prossimi appuntamenti

Si comunica che domenica 5 novembre 2023 sarà effettuato il tradizionale Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo nei locali di Società Elefante.

Per motivi organizzativi dipendenti dalla conformazione e dislocazione delle sale, la vendita delle tessere, anche per gruppi di persone, verrà effettuata, senza prenotazioni, in maniera diretta con contestuale assegnazione dei posti presso l’appartamento in via di Salicotto n.78, nel giorno martedì 31 ottobre 2023 dalle 18.30 alle ore 23.00

Le eventuali tessere invendute, fino ad esaurimento dei posti, potranno essere acquistate, nei successivi giorni, rivolgendosi al custode Alessandro Pianigiani (Tel. 333 2459516).

Al momento dell’acquisto delle tessere dovranno essere segnalate eventuali intolleranze alimentari ed anche l’eventuale presenza di passeggini che verranno sistemati in appositi spazi destinati.