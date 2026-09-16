Siena, nuovi autisti in arrivo: al via una classe con 11 aspiranti conducenti

Una nuova classe di Accademia che ha preso il via ieri, martedì 15 settembre, con 11 aspiranti nuovi conducenti; il reperimento di altri autisti già idonei alla guida attraverso un’attività di selezione costantemente aperta e il trasferimento temporaneo di 10 figure da altre sedi di at sul territorio regionale.

Sono queste le misure che, pianificate da mesi da at – autolinee toscane per fronteggiare la carenza di personale viaggiante nella sede operativa di Siena, stanno per concretizzarsi per gestire le attuali complessità, acuite dall’anticipo temporale dovuto a scelte individuali di alcuni lavoratori a cui si sono aggiunti alcuni autisti risultati temporaneamente inidonei alla guida per casi di infortunio o malattia.

Per questo, at sta completando l’inserimento nell’organico di Siena di 10 autisti trasferiti temporaneamente da altri sedi operative della Toscana (Pisa, Pontedera e Lucca): 9 di loro sono arrivati in questi giorni, il 10^ arriverà nei prossimi. Tra questi ci sono 3 donne.

A questi numeri, si aggiungono altri autisti individuati tramite le selezioni che l’azienda tiene costantemente aperte, tutto l’anno, proprio per gestire al meglio il turn over. Si tratta in particolare di 4 autisti per la sede di Siena, ma anche di 3 per quella di Grosseto e 2 per quella di Arezzo. Saranno operativi entro ottobre mentre le selezioni vanno avanti.

“La carenza di autisti non riguarda solo Siena o la Toscana, ma è un problema strutturale che tocca tutto il settore del trasporto pubblico in Italia e in Europa. Basta vedere anche le cronache nazionali. Provenendo da altre esperienze professionali fuori dalla Toscana posso sicuramente confermarlo – spiega il nuovo Direttore Operativo di at – autolinee toscane, Giuseppe Ferraro in servizio da pochi giorni -. Per questo siamo quotidianamente al lavoro per fronteggiare le criticità che registriamo in questa fase a Siena e sono convinto che solo una realtà su scala regionale come autolinee toscane, con alle spalle un gruppo internazionale come RATP, possa fronteggiare la carenza di personale in modo coordinato, attingendo dalle altre sedi operative regionali, anche in forma temporanea come può avvenire per momenti stagionali a seconda dei territori. Crediamo sia questa una risposta molto concreta ad un tema delicato anche di natura sociale e sul quale il nostro auspicio è che anche le istituzioni preposte pianifichino azioni efficaci per uscire dall’emergenza che interessa il settore”.

Nuova Accademia al via: 11 candidati in aula

Alle due misure nell’immediato, si aggiunge una terza azione con un orizzonte temporale più ampio ma altrettanto importante. E’ infatti iniziata ieri, martedì 15 settembre, la VI^ classe di Accademia del Dipartimento Sud: si tratta del progetto di autolinee toscane per formare in casa gli autisti di domani che finora ha coinvolto 800 persone in tutta la regione. Per questa nuova classe sono in aula 11 aspiranti conducenti (9 uomini e 2 donne).

La prima fase prevede la parte teorica che li porterà a conseguire le patenti necessarie per guidare un autobus di Tpl con l’obiettivo di essere operativi alla guida entro un massimo di 6 mesi. Non solo: a breve è prevista l’attivazione di una ulteriore nuova classe di Accademia, per la quale è già attiva la possibilità di candidarsi con inizio entro la fine dell’anno.

I numeri

Da novembre 2021 a giugno 2026 per la sede operativa di Siena, at ha assunto 210 nuovi dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato, di cu 187 uomini e 23 donne. In particolare, si tratta di 199 conducenti, 5 amministrativi, 6 addetti manutenzione e officina.

Per quanto riguarda il progetto Accademia, prima della classe al via la settimana prossima, a Siena sono stati formati 80 conducenti, di cui 12 donne e 68 uomini. A fronte di 27 persone che hanno poi compiuto scelte professionali diverse, sono in forza 53 figure, di cui 10 donne e 43 uomini.

Ovviamente, chi è già in possesso dei titoli può presentare la propria candidatura ad autolinee toscane, indipendentemente dal percorso di Accademia. Il canale di selezione del personale tradizionale resta infatti sempre attivo. La campagna di at per reclutare nuovi conducenti non si ferma. Per le modalità di invio delle candidature è attivo il portale online creato appositamente per il reclutamento: https://careers.at-bus.it/it/annonces