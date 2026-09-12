IKIGAI Talenti, ultimi giorni per candidarsi

Restano pochi giorni per iscriversi alla nuova edizione di IKIGAI Talenti, il programma promosso da Fondazione MPS che offre ai giovani di Siena, Arezzo e Grosseto un’importante opportunità per sviluppare competenze, rafforzare il proprio profilo professionale e costruire nuove prospettive di carriera. Partecipare è semplice: basta collegarsi al sito https://www.ikigaihub.it/talenti/, seguire la procedura online e partecipare al workshop online del prossimo 18 settembre.

Il programma mette a disposizione contributi individuali fino a 6.000 euro per finanziare progetti individuali di crescita e sviluppo professionale. Le risorse possono essere utilizzate per frequentare master, corsi di alta formazione e percorsi tecnici o professionalizzanti, ottenere certificazioni e realizzare esperienze di training on the job in collaborazione con aziende e professionisti.

IKIGAI Talenti si rivolge a giovani fino a 35 anni che vivono o studiano nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto, interessati a investire sulle proprie competenze. Al sostegno economico si affianca un percorso di orientamento e accompagnamento personalizzato, pensato per aiutare i partecipanti a definire con maggiore chiarezza i propri obiettivi e a trasformarli in un progetto concreto.

L’esperienza maturata nelle precedenti edizioni conferma il valore del programma: 16 bandi, 126 progetti approvati, oltre 700 ore di affiancamento e più di 300 attività finanziate raccontano un modello che negli anni ha sostenuto numerosi giovani nella costruzione del proprio percorso formativo e professionale.

Tutte le informazioni, il bando e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito https://www.ikigaihub.it/talenti/