Al via la seconda edizione del Festival dedicata a Ettore Bastianini

Prende il via venerdì 18 settembre, alle ore 18, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, la seconda edizione di “Viva Bastianini!” Festival, il progetto dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione della figura di Ettore Bastianini, una delle voci più importanti dell’opera del Novecento e personalità profondamente legata alla città di Siena. Il Festival è curato dal Comitato Viva Bastianini!, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Siena, il coordinamento di Amat e in sinergia con i Teatri di Siena, la Contrada della Pantera, l’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini” e il gruppo “I custodi della Memoria”.

Il primo appuntamento della nuova edizione sarà dedicato alla figura del grande baritono senese attraverso due linguaggi complementari, quello della ricerca biografica e quello della musica, con l’obiettivo di restituire al pubblico non soltanto il grande interprete, ma anche l’uomo e l’artista nella complessità della sua vicenda personale e professionale. L’incontro si aprirà con la presentazione del volume “Ettore Bastianini. La più bella voce al mondo”, di Luisella Franchini, Valerio Lopane e Maurizio Modugno, moderata da Guglielmo Pianigiani e Andrea Tiribocchi. Interverrà anche Alessandro Masi, presidente dell’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini”.

La pubblicazione propone una ricostruzione aggiornata della vita e della carriera di Bastianini, nata da un’ampia ricerca biografica e musicale condotta attraverso documenti, testimonianze, interviste e memorie di colleghi e appassionati. Il lavoro approfondisce inoltre le opere incise e documentate, i personaggi interpretati e ricostruisce integralmente, per la prima volta, la cronologia della carriera dell’artista. Ne emerge il ritratto di una personalità complessa, capace di unire alla straordinaria qualità della voce e alla grandezza dell’interprete una dimensione umana più intima: quella di un uomo signorile, originale e moderno, profondamente legato alla propria città e attraversato da sentimenti intensi e da una forte tensione verso la vita.

Alla presentazione del libro seguirà il concerto del baritono Valentino Salvini, accompagnato al pianoforte da Cristiano Paluan, con un programma dedicato ad arie da salotto e melodie celebri. Il concerto approfondirà in particolare un aspetto meno conosciuto della produzione di Bastianini, quello del repertorio cameristico. Salvini e Paluan proporranno pagine di gusto decadente e tardo ottocentesco accanto a composizioni appartenenti alla tradizione musicale napoletana, richiamando due sensibilità che caratterizzarono anche il percorso artistico del baritono senese.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 24 settembre alle ore 18 nella Chiesa del Carmine, dove sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di Ettore Bastianini, con la partecipazione dell’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini”, diretta da Claudio Mugnaini. Un momento di memoria che lega ancora una volta la figura dell’artista alla comunità e alla tradizione musicale senese.