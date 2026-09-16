Radicondoli, la scuola cresce: 74 studenti sui banchi

“Auguri davvero tanti di buon anno scolastico a tutti i bambini e i ragazzi che hanno iniziato a frequentare la scuola di Radicondoli così come a chi continua il suo percorso. La scuola è il luogo dove si cresce, dove si impara a conoscere se stessi e gli altri, dove si apprendono tanti concetti fondamentali per la propria vita e dove nasce anche la voglia di non smettere mai di imparare, di scoprire, di leggere cose nuove, nuovi luoghi, nuove realtà”.

E’ l’augurio che arriva dal sindaco di Radicondoli Francesco Guarguaglini, alla ripresa dell’attività scolastica. Che in questa realtà presenta importanti novità. Infatti, se nell’anno scolastico 2022-2023 a Radicondoli c’erano 59 bambini a scuola, nell’anno scolastico finito da poco invece ce ne erano 74, ovvero il 25% in più, e ora, a settembre, si conferma questo numero. Risultato della crescita demografica che WivoaRadicondoli ha portato al borgo.

“Sono orgoglioso di rilevare il numero degli iscritti ai tre livelli scolastici. Totale 74 bambini, il numero più alto da oltre 10 anni. Un aumento del 25% in 4 anni. Una grande risposta per la comunità e una importante iniezione di fiducia – fa notare Guarguaglini – A breve daremo incarico per il progetto esecutivo e direzione lavori della nuova scuola. Una nuova scuola per una comunità rigenerata, un nuovo edificio con grandi contenuti. Il futuro è d’ avanti a noi”.

“Durante lo scorso anno scolastico sono arrivati, a più riprese, 5 nuovi bambini. Sono stati inseriti nelle rispettive classi senza difficoltà grazie al lavoro prezioso e attento delle insegnanti. Accoglienza, integrazione e professionalità. In una parola: resilienza. Un grazie alla dirigente e a tutti gli insegnanti – aggiunge il primo cittadino – Grazie anche per la bellissima esperienza della Summer School di due settimane destinata ai nuovi bambini, alla quale hanno partecipato con entusiasmo buona parte degli altri bambini. Il mio grazie più grande va proprio ai bambini che ancora una volta ci hanno dimostrato che per loro l’accoglienza non è solo una parola”.

“Radicondoli non da ora investe sulla scuola con contributi diretti assegnati alla scuola per mettere in atto laboratori utili ai ragazzi – aggiunge il primo cittadino – che portano all’eccellenza l’offerta educativa su questo territorio, alla permanenza e non solo dell’istruzione pubblica, che cresce. Sono certo che anche quest’anno ci sarà tanto impegno e ci saranno anche risultati grazie ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti, alla dirigente. A tutti loro un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Noi crediamo che sia qui l’elemento che differenzia una comunità: la scuola, che è respiro verso il futuro”.

Riprendono anche i servizi per la scuola. La mensa sarà a disposizione da lunedì 21 settembre. E E arrivano, come tutti gli altri anni, gli incentivi per i ragazzi che studiano e vivono all’interno del Comune. E’ già possibile infatti partecipare al Bando “Studente WivoaRadicondoli 3.0” che è on line sul sito del Comune. Si tratta di un bando che assegna contributi economici utili alle famiglie con bambini che vanno scuola e ragazzi che seguono le superiori.