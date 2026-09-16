A Castelnuovo Berardenga in scena il musical “Ma Chérie”

Il Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga (Siena) propone un divertente appuntamento con il musical. Domenica 19 settembre alle ore 21.00 va in scena “Ma Chérie”, commedia in atto unico, scritta e diretta da Clara Cosci.

Grazie alla collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Castelnuovo Berardenga, l’Associazione Accademia di Canto Moderno di Siena torna a proporre un lavoro originale che trascina il pubblico in una storia divertente e coinvolgente ambientata nella New York degli anni ’20 del Novecento.

Qui, si snodano le vicende di due famiglie di immigrati italiani, che dopo aver conosciuto una grande fortuna si trovano a dover affrontare una severa crisi economica che li porta a “tramare” un diabolico piano per entrare in possesso della corposa eredità della vecchia zia Gioia, vezzeggiata da tutti con il nomignolo “Ma Chérie”. Tra colpi di scena e rivelazioni inaspettate, la conclusione sorprenderà tutti, offrendo al pubblico molteplici spunti di riflessione.

Un cast di oltre trenta cantanti-attori dà vita ad uno spettacolo curato fin nei minimi dettagli, che avrà come colonna sonora alcuni dei brani più amati del repertorio swing all’italiana dagli anni ’30 ai ’50.

“Ma Chérie”, è il diciottesimo lavoro teatrale inedito dell’Accademia di Canto Moderno, associazione culturale senese priva di scopo di lucro, che nasce nel 2006 nella volontà di diffondere la cultura musicale, in particolar modo la disciplina del canto, e le arti dello spettacolo.

L’ingresso è libero. I posti sono riservati. Per prenotazioni e informazioni www.accademiadicantomoderno.it; Tel. 388.6519272