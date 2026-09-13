Siena, il 17 settembre riapre il Cinema Nuovo Pendola

Siamo lieti di comunicare alla cittadinanza che il Cinema Nuovo Pendola riaprirà i battenti dopo la pausa succeduta alla rassegna estiva allo stadio.

Giovedì 17 settembre, alle 18.30, si terrà il primo spettacolo della stagione 2026/27 con Serpenti, il film drammatico di Roberto De Paolis con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino e Daniele Parisi.

Il calendario e gli orari

Per la nuova stagione abbiamo deciso di definire con più precisione il calendario settimanale del Cinema Nuovo Pendola.

Il giovedì, il venerdì e il martedì si terrano due proiezioni, alle ore 18.30 e 20.30. Il sabato e la domenica abbiamo aggiunto una proiezione nel primo pomeriggio, alle ore 16.30. Il lunedì è il giorno dedicato all’essai, con rassegne dedicate, anniversari, pellicole restaurate, dibattiti. Il mercoledì è invece dedicato alla versione del film in lingua originale, sempre alle ore 18.30 e 20.30. Il calendario e gli orari possono chiaramente subire delle variazioni.

Biglietti e abbonamenti

L’ingresso al cinema è di 8 €. Il ridotto, destinato a persone under 12, over 65, al personale Agis, al personale militare e ai possessori della tessera Unicoop Carta Toscana al Cinema, è di 6 €. È possibile sottoscrivere un abbonamento per 5 spettacoli a 30 €, valido per tutta la stagione. Il martedì lo spettacolo è per tutti a prezzo ridotto.