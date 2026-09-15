Il Palio negli scatti di Augusto Mattioli

Da oggi, 15 settembre, al 25 ottobre 2026, negli spazi del Campansi, è possibile visitare la mostra fotografica di Augusto Mattioli, fotoreporter senese da sempre attento a documentare la vita, i volti e le tradizioni della città.

L’esposizione raccoglie circa sessanta fotografie, realizzate dagli anni Settanta a oggi, con uno sguardo particolare sul Palio di Siena e sulla sua dimensione più autentica e quotidiana. Il percorso si concentra soprattutto sul corteo storico, sulle monture storiche delle Contrade e sui momenti che precedono e accompagnano la Festa.

La mostra propone fotografie capaci di restituire il Palio attraverso i suoi dettagli e i suoi retroscena: i momenti della preparazione, situazioni inusuali, lontane dalla rappresentazione più comuni della Festa. Tra gli scatti sono presenti immagini di figuranti del Comune e delle Contrade, nei momenti che precedono il corteo storico e che mostrano il pathos dell’attesa prima che il Palio arrivi ai momenti clou.

Le fotografie, nei formati 30×40 e 20×30 centimetri, costruiscono un racconto visivo che attraversa più generazioni e restituisce il Palio come patrimonio di memoria, identità e appartenenza. L’obiettivo di Mattioli si sofferma sui volti, sui gesti e sulle relazioni, offrendo al visitatore un punto di vista insieme documentario e personale.

La mostra, a ingresso libero negli orari di apertura del Campansi (via Campansi 18, Siena), si inserisce nel rapporto tra la città, le sue tradizioni e gli spazi di Asp Città di Siena, proponendo un’occasione di incontro tra memoria collettiva, fotografia e cultura senese.