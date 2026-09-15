Mps, al via il tavolo di coordinamento a Siena

Le recenti vicende che interessano Banca Monte dei Paschi di Siena e i loro possibili impatti sul tessuto economico e produttivo dell’area senese saranno al centro del primo Tavolo di Coordinamento convocato nell’ambito del recente “Accordo per il rilancio del territorio di Siena”.

Come preannunciato al momento della firma dell’intesa, l’Accordo prende avvio operativo focalizzandosi su uno dei temi più strategici e delicati per il futuro della comunità locale. Per questo motivo, la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, e il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, hanno trasmesso una convocazione congiunta a tutte le forze economiche e sociali della provincia.

L’incontro si terrà lunedì 21 settembre alle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Siena (Piazza Duomo, 9).

La convocazione del Tavolo è rivolta alle rappresentanze delle componenti del sistema economico, produttivo, sindacale, commerciale, artigianale, industriale, cooperativo e agricolo del territorio. L’obiettivo dell’incontro è promuovere una riflessione comune e un’analisi approfondita sulle prospettive e sugli effetti che le dinamiche legate al futuro di MPS potranno determinare sul sistema economico provinciale.