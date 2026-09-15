Vico Alto, il serbatoio compie 100 anni

Il serbatoio di Vico Alto compie cento anni. Il Comune di Siena e Acquedotto del Fiora celebreranno, venerdì 25 settembre, il centenario della realizzazione di una delle infrastrutture idriche storicamente più rilevanti per il territorio senese, con una cerimonia commemorativa organizzata congiuntamente e dedicata alla valorizzazione della memoria e del patrimonio storico-scientifico cittadino. L’iniziativa approvata oggi, martedì 15 settembre, dalla Giunta comunale vuole ricordare il ruolo svolto dal serbatoio nel corso di un secolo di storia e, più in generale, il valore delle infrastrutture che hanno accompagnato lo sviluppo della città e garantito nel tempo un servizio essenziale alla comunità.

La cerimonia prenderà il via alle ore 10.30 con l’accoglienza delle autorità, degli ospiti e della stampa. Dopo una breve introduzione, alle ore 10.45 è previsto un intervento storico di Benedetto Bargagli Petrucci, seguito, alle ore 11, dagli interventi istituzionali, a partire da quello del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e del Presidente di Acquedotto del Fiora, Roberto Renai. Alle ore 11.30 sarà scoperta la targa commemorativa del centenario, realizzata congiuntamente da Comune di Siena e Acquedotto del Fiora, mentre alle 11.40 è previsto un momento dedicato alla stampa. Dalle ore 12 sarà possibile visitare l’interno dell’impianto attraverso un press tour, prima della conclusione dell’evento prevista per le 12.30.

La targa ricorderà il periodo 1926-2026 e il valore dell’opera come luogo di storia e memoria, sottolineando il legame tra la disponibilità dell’acqua, la crescita della città e il lavoro dell’uomo in armonia con la natura. Il testo richiama inoltre l’impegno a salvaguardare questa eredità per il benessere della comunità e del territorio, guardando al futuro e alle nuove generazioni. Nell’ambito dell’intervento sarà inoltre rinnovato il pannello informativo dedicato a Luciano Conti, oggi deteriorato e non più idoneo alla fruizione pubblica. Il nuovo pannello manterrà la stessa impostazione grafica e la presenza dei loghi istituzionali. La targa commemorativa e la sostituzione del pannello sono state offerte da Acquedotto del Fiora.