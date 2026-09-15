Il cinema fa tappa a Poggibonsi con il Sentiero Film Factory

Il cinema sceglie Poggibonsi che continua a lavorare per diventare sempre più un vero e proprio hub delle professioni cinematografiche grazie alla presenza di registi, sceneggiatori, produttori e professionisti diversi che lavorano nella “film industry”.

La città valdelsana si prepara ad ospitare l’anteprima ufficiale della sesta edizione del Sentiero Film Factory, festival cinematografico dedicato ai giovani talenti, ai cortometraggi, documentari e lungometraggi d’esordio, tra opere prime e seconde.

Il 17 e il 18 settembre, grazie alla collaborazione con la casa di produzione cinematografica poggibonsese Kahuna Film e con Fondazione Elsa, il prestigioso festival firmato da Sentiero Film e patrocinato anche dal Comune ‘esce’ per la prima volta da Firenze con un doppio appuntamento poggibonsese: il teatro Politeama ospiterà proiezioni gratuite e incontri mentre l’Accabì sarà sede di un laboratorio di sceneggiatura tenuto da Francesco Trento, scrittore e sceneggiatore romano, autore di film, libri, documentari, e Adriano Giotti, regista e sceneggiatore poggibonsese impegnato nel mondo del cinema e della narrativa.

“Una bella iniziativa che guarda ancora più lontano. Nella nostra città è cresciuta nel tempo una sensibilità e un fermento molto forte intorno al cinema, grazie ad un mix di iniziative sia pubbliche che private con la gestione di sale d’eccellenza e tanto altro – dice la sindaca Susanna Cenni – Accanto alla programmazione, sempre di primo piano, è cresciuto il settore della produzione cinematografica con poggibonsesi che lavorano nei diversi reparti che compongono la “film industry” conquistando anche importanti risultati. Per noi è una potenzialità da sviluppare per fare della nostra città un punto di riferimento per le professioni cinematografiche e su questo stiamo lavorando e continueremo a lavorare”.

A dimostrazione di questa visione, che può contare su altre progettualità in corso di concretizzazione, arrivano le due giornate valdelsane del Sentiero Film Factory che porteranno a Poggibonsi professionisti del settore, registi e autori emergenti facendo diventare la città una vera e propria officina di formazione e produzione.

Mentre il laboratorio di scrittura creativa, realizzato in collaborazione con il Comune, si svolgerà all’Accabì ed è destinato a dodici studenti e studentesse individuate nell’ambito del Sentiero Film LAB, le proiezioni saranno al Politeama con tre appuntamenti, tre film e soprattutto la possibilità di incontrare chi il cinema lo pensa, lo scrive e lo realizza.

“Una iniziativa prestigiosa che abbiamo voluto accompagnare nell’ambito di un percorso che guarda avanti e in cui crediamo – prosegue l’assessora alla cultura Elisa Tozzetti – Poggibonsi hub del cinema e delle professioni cinematografiche è un obiettivo che ci consente di valorizzare una vocazione che negli anni abbiamo sviluppato e di costruire opportunità di crescita per il territorio e per tanti giovani che vogliono lavorare nel cinema. Intanto grazie agli organizzatori del Festival e ai professionisti poggibonsesi coinvolti nelle due giornate poggibonsesi”.

Questo il calendario delle proiezioni

Giovedì 17 – ore 21:15- IGOR – L’eroe romantico del calcio di Luca Dal Canto

A seguire talk con il regista.

Venerdì 18 – ore 18:30 GENERAZIONE FUMETTO di Omar Rashid

A seguire talk.

Venerdì 18 – ore 21:30 THE MADMEN COACH di Carlo Liberatore

A seguire talk con il regista.

Gli eventi al Politeama sono gratuiti e aperti al pubblico.

Dopo le date inaugurali di Poggibonsi, il festival si sposterà a Firenze dal 19 al 26 settembre nel quartiere di San Frediano, presso la Sala Ex Leopoldine.