Siena, riparte il check-up delle linee elettriche con l’elicottero

Da terra e anche dal cielo, con la metà di settembre riprende in Toscana la nuova fase dei controlli periodici con elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico efficiente: in questi giorni, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) ha avviato il ‘Lotto 2’ del check-up aereo delle linee elettriche di media tensione di un’ampia area del territorio toscano. Si tratta della seconda sessione di voli del 2026, dopo quella svoltasi da fine aprile a luglio, per il monitoraggio e le ispezioni della rete elettrica aerea regionale.

E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di migliaia di chilometri di cavi aerei di media tensione, che distribuiscono energia elettrica sulle dorsali delle province di Firenze, Arezzo e Siena, nonché di numerosi sezionatori aerei di manovra, cabine elettriche, posti di trasformazione a palo e impianti elettrici. In particolar modo, in questa sessione di voli i controlli riguarderanno alcune porzioni delle tre città capoluogo, la Piana fiorentina, il Chianti fiorentino e senese, l’Empolese, il Mugello, la Valdisieve, il Valdarno fiorentino e aretino, il Casentino, la Valtiberina, la Val d’Orcia, la Val di Chiana, la Val d’Elsa, la Val di Merse.

La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell’ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante queste ispezioni viene posta particolare attenzione alla presenza di piante ad alto fusto nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e delle apparecchiature di linea.

Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela. Al controllo aereo fa seguito l’analisi di dettaglio dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici di E-Distribuzione che definiscono il successivo piano di interventi.

L’attività si svilupperà per step e sessioni di volo e si concluderà entro la fine dell’autunno, anche in base alle condizioni meteorologiche, dopodiché le “Unità Territoriali” di E-Distribuzione competenti per le aree interessate passeranno alla fase operativa con le operazioni sul campo, in virtù delle esigenze di intervento rilevate nel corso delle ispezioni eliportate.