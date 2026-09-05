Close Menu
ULTIME NOTIZIE
sabato, 5 Settembre 2026
MENU
NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA

Contrada dell’Aquila, notizie e prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti della Nobile Contrada dell'Aquila
1 Min Read

Dal 7 al 12 settembre si terrà la 49ª edizione della Settimana Gastrorostronomica.
Di seguito il programma:

LUNEDÌ 7

  • Negli Orti del Verchione: Rostrosteria
  • Allo standino: Panini Lordi
  • Musica: Michele Landi e i suoi vinili

MARTEDÌ 8

  • Negli Orti del Verchione: Rostrosteria
  • Allo standino: Las Taqueras
  • Musica: Grace Poggetti

MERCOLEDÌ 9

  • Negli Orti del Verchione: Discosteria
  • Allo standino: Panini con salsiccia e hot dog
  • Musica: Dj Eugenio Vedovini

GIOVEDÌ 10

  • Negli Orti del Verchione: Rostrosteria di pesce
  • Allo standino: Le cugine delle crepes
  • Musica: Dj Ettore Chiesi

VENERDÌ 11

  • Negli Orti del Verchione: Rostrosteria “special”
  • Ciambellini fritti
  • Allo standino: Fish & Gin
  • Musica: American Breakfast

SABATO 12

  • Negli Orti del Verchione: Discosteria Boomer – Over 40
  • Allo standino: Lampredotto e altra FratTaglia
  • Musica: Dj Boris Mucciarelli

TUTTE LE SERE
Stand gastronomici, braciere, stand dei vini, l’Ala del Gin e Palio dei Barberi.

Per maggiori dettagli, compresi i menù delle osterie, potete consultare il nostro sito https://www.contradadellaquila.com/news_eventi/49-settimana-gastrorostronomica/



RACCOMANDATI PER TE