Contrada dell’Aquila, notizie e prossimi appuntamenti

La Commissione elettorale per il rinnovo della carica di capitano per il biennio 2024/2025 comunica che le elezioni si svolgeranno in data 16 e 17 dicembre, con i seguenti orari:

– sabato 16 dicembre, il seggio aprirà dalle ore 16:30 alle ore 24:00;

– domenica 17 dicembre, il seggio aprirà dalle ore 9:30 alle ore 14:00.