Contrada dell’Aquila, notizie e prossimi appuntamenti

Dal 7 al 12 settembre si terrà la 49ª edizione della Settimana Gastrorostronomica.
Di seguito il programma:
LUNEDÌ 7
- Negli Orti del Verchione: Rostrosteria
- Allo standino: Panini Lordi
- Musica: Michele Landi e i suoi vinili
MARTEDÌ 8
- Negli Orti del Verchione: Rostrosteria
- Allo standino: Las Taqueras
- Musica: Grace Poggetti
MERCOLEDÌ 9
- Negli Orti del Verchione: Discosteria
- Allo standino: Panini con salsiccia e hot dog
- Musica: Dj Eugenio Vedovini
GIOVEDÌ 10
- Negli Orti del Verchione: Rostrosteria di pesce
- Allo standino: Le cugine delle crepes
- Musica: Dj Ettore Chiesi
VENERDÌ 11
- Negli Orti del Verchione: Rostrosteria “special”
- Ciambellini fritti
- Allo standino: Fish & Gin
- Musica: American Breakfast
SABATO 12
- Negli Orti del Verchione: Discosteria Boomer – Over 40
- Allo standino: Lampredotto e altra FratTaglia
- Musica: Dj Boris Mucciarelli
TUTTE LE SERE
Stand gastronomici, braciere, stand dei vini, l’Ala del Gin e Palio dei Barberi.
Per maggiori dettagli, compresi i menù delle osterie, potete consultare il nostro sito https://www.contradadellaquila.com/news_eventi/49-settimana-gastrorostronomica/