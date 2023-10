Contrada del Nicchio, notizie e prossimi appuntamenti

HALLOWEEN – Martedì 31 ottobre

Cena e discoteca, serata aperta ai soli nicchiaioli.

Segnarsi nel cartello in società entro mercoledì 25 ottobre.

Le tessere saranno in vendita presso gli economi giovedì 26 e venerdì 27 ottobre dalle 21.30 alle 23.30.

GLITTER NIGHT (serata over 25) – Sabato 18 novembre

Cena e dopocena con Grace Poggetti. Segnarsi nel cartello entro lunedì 13 novembre.

Le tessere saranno in vendita presso gli economi martedì 14 e mercoledì 15 novembre dalle 21.30 alle 23.30. Per soci e famiglia

GARA CULINARIA – In giro per il mondo

Torna la gara più sentita dell’inverno! Le squadre potranno essere composte da un minimo di 15 persone a un massimo di 30: verrà premiata la varietà di età e di genere.

La nazione e l’ordine di gara verranno estratti in seguito. Segnarsi entro il 16 ottobre.