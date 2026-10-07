Contrada del Leocorno, notizie e prossimi appuntamenti

La Commissione Cultura organizza per sabato 24 ottobre alle ore 10:30 una visita guidata alla mostra “Abitare il Rinascimento. Arredi domestici a Siena dal XV secolo all’epoca della Maniera”, allestita nelle sale di Palazzo delle Papesse.
Tra le opere esposte alla mostra sono presenti anche i frammenti dell’antico pavimento della chiesa di San Giovanni Battista della Staffa.
I Contradaioli interessati possono partecipare contattando Giuliana Marchionni al 338 448 3010, entro e non oltre sabato 17 ottobre.
La Commissione Cultura organizza per sabato 24 ottobre alle ore 10:30 una visita guidata alla mostra “Abitare il Rinascimento. Arredi domestici a Siena dal XV secolo all’epoca della Maniera”, allestita nelle sale di Palazzo delle Papesse.