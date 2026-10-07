Giornate FAI d’Autunno, apre al pubblico Badia a Coltibuono

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, la Delegazione FAI di Siena propone un’apertura d’eccezione a Badia a Coltibuono, nel territorio di Gaiole in Chianti, uno dei luoghi più significativi della storia agricola e vitivinicola del Chianti Classico.

Fondata nel 1051 dai monaci vallombrosani, Badia a Coltibuono è da quasi mille anni profondamente legata alla storia del territorio. Il complesso monastico divenne infatti un importante centro di produzione agricola e di valorizzazione delle risorse della terra, con particolare attenzione alla vite e all’olivo. Dopo la soppressione napoleonica, nel 1846 l’antica abbazia e i suoi poderi furono acquistati da Michele Giuntini, antenato degli attuali proprietari. Da allora sei generazioni della famiglia hanno continuato a custodire e sviluppare la vocazione agricola, vitivinicola e culturale di Badia a Coltibuono.

Le Giornate FAI offriranno l’opportunità di conoscere più da vicino questo straordinario complesso, normalmente non accessibile nella sua interezza, attraverso un percorso che permette di coglierne la stratificazione storica e il rapporto inscindibile tra architettura, paesaggio e attività agricola.

Tra gli spazi più significativi della visita vi sono la cantina storica, ancora oggi legata alla produzione e all’invecchiamento dei vini di Badia a Coltibuono, l’antico refettorio affrescato, il chiostro e il monumentale giardino all’italiana, elementi che restituiscono la complessità e la ricchezza dell’antico complesso monastico.

L’apertura rappresenta inoltre un’occasione per raccontare una storia imprenditoriale e familiare profondamente intrecciata con quella del Chianti Classico. Nel Novecento Piero Stucchi Prinetti contribuì in modo determinante all’affermazione internazionale dei vini di Badia a Coltibuono, mentre Lorenza de’ Medici, sua moglie, diede vita a una delle prime scuole di cucina della Toscana, contribuendo a diffondere nel mondo la cultura gastronomica regionale. La famiglia Stucchi Prinetti prosegue ancora oggi questa lunga tradizione di tutela e valorizzazione del territorio.

La visita potrà essere anche l’occasione per trascorrere più tempo a Badia a Coltibuono e vivere il luogo attraverso le sue tradizioni gastronomiche.

Per chi desiderasse fermarsi a pranzo, sarà possibile accedere al ristorante Badia a Coltibuono, ospitato nelle antiche scuderie dell’abbazia. In alternativa, a circa un chilometro prima della Badia, sarà possibile fermarsi presso L’Avamposto di Coltibuono, dove saranno disponibili schiacciate e taglieri.

Per entrambe le possibilità è consigliata la prenotazione, considerato l’afflusso previsto durante le Giornate FAI.

ORARI DELLE VISITE

Sabato 10 ottobre

10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30

Domenica 11 ottobre

10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30

Ultimo ingresso: ore 17.00.



BADIA A COLTIBUONO

Località Badia a Coltibuono – Gaiole in Chianti (SI)

Per informazioni e aggiornamenti: www.fondoambiente.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La visita è accessibile esclusivamente con prenotazione obbligatoria. La prenotazione può essere effettuata direttamente a questo link: Prenota la visita a Badia a Coltibuono

Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito fondoambiente.it e seguire il percorso Il FAI → Grandi campagne → Giornate FAI d’Autunno → I luoghi aperti. Cercare quindi “Badia a Coltibuono” nella sezione dedicata ai luoghi aperti