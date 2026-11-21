Dopo una breve tregua dal maltempo è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla Toscana a partire dalla giornata di domani, domenica 22 novembre.

In particolare, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte alle 6 di domenica per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sul nord ovest della regione: Lunigiana, Versilia, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima. L’intensificarsi delle precipitazioni fa sì che nelle stesse zone l’allerta passi al colore arancione dalle 6 di domenica fino alle 18. Nel resto del nord della Toscana, al confine con l’Emilia-Romagna, Mugello, bacino del Bisenzio e Ombrone pistoiese, l’allerta emessa per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è di colore giallo per tutta la giornata di domenica.

Sferzata da raffiche di vento il resto della regione con allerta gialla diffusa. In particolare la costa centrale e le isole saranno interessate da allerta arancio dalle 15 di domenica fino alla mezzanotte ,cui si aggiunge il rischio mareggiate dalle 18 con lo stesso livello di criticità.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in caso di maltempo, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.