Dal nido a costo contenuto al pre e post scuola, passando per la mensa biologica, i progetti musicali, le attività motorie e i centri estivi: l’amministrazione comunale di Piancastagnaio mette in campo una rete di servizi per accompagnare bambini e famiglie durante tutto l’anno. L’assessore Claudia Vagnoli: «Un impegno importante, anche economico, per garantire opportunità e servizi di qualità a tutta la comunità».

Garantire servizi accessibili, sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra gli impegni lavorativi e la vita familiare. Sono questi gli obiettivi che guidano l’impegno del Comune di Piancastagnaio a favore dell’infanzia e del mondo della scuola, attraverso una rete di interventi che accompagna i bambini dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado.

Un’attenzione particolarmente importante in un territorio montano come quello di Piancastagnaio, dove la presenza di servizi dedicati alle famiglie rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita e per rispondere alle difficoltà legate alla gestione quotidiana dei tempi e degli spostamenti.

Tra i servizi garantiti dall’amministrazione c’è innanzitutto l’asilo nido, per il quale il Comune sostiene i costi di gestione attraverso una gara d’appalto, mantenendo per le famiglie una retta contenuta. Un investimento che consente di rendere il servizio accessibile e di offrire ai genitori un supporto concreto durante le ore di lavoro.

Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono inoltre attivi i servizi di pre e post scuola. L’ingresso anticipato è previsto già dalle 6.45, mentre il servizio pomeridiano permette di prolungare la permanenza dei bambini fino alle 17.30. Un’organizzazione pensata per rispondere alle esigenze delle famiglie, considerando che l’orario scolastico ordinario va dalle 8 alle 16. Complessivamente, tra scuola dell’infanzia e primaria, i servizi coinvolgono circa 80 bambini. A questi si aggiunge il servizio di scuolabus, garantito agli alunni delle scuole del territorio.

Alimentazione e benessere: dalla colazione alla mensa biologica

Particolare attenzione viene riservata anche all’alimentazione dei più piccoli. Da alcuni anni anni il Comune ha introdotto il progetto “Merenda insieme”, rivolto ai bambini del nido e della scuola dell’infanzia (qui il progetto è arrivato due anni fa). Per i piccoli del nido sono previste sia la colazione sia la merenda, mentre per la scuola dell’infanzia il servizio riguarda la colazione. Vengono proposti prodotti da forno freschi, frutta e yogurt, con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari sane e momenti di condivisione.

A questo si affianca il servizio di mensa scolastica, che risponde ai requisiti previsti per le mense biologiche. Il Comune rientra infatti pienamente nel sistema delle mense biologiche, nel rispetto dei relativi criteri, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti e all’educazione alimentare.

Musica, sport e nuovi progetti educativi

Accanto ai servizi quotidiani, l’amministrazione investe anche nelle attività educative e nella formazione dei bambini. È attivo il progetto “Crescere sulla musica”, realizzato attraverso una convenzione tra Comune, istituzione scolastica e Filarmonica. L’iniziativa prevede la presenza di insegnanti messi a disposizione dalla Filarmonica, mentre i costi delle ore di insegnamento e degli strumenti musicali sono sostenuti dall’amministrazione comunale.

Quest’anno il progetto si amplia ulteriormente, coinvolgendo per la prima volta anche la scuola dell’infanzia. Qui sarà avviato anche un progetto pilota di mindfulness, realizzato da professioniste iscritte all’albo di riferimento. L’iniziativa punta a sostenere lo sviluppo dell’attenzione, della consapevolezza emotiva e delle prime capacità di autoregolazione dei bambini, favorendo il loro benessere emotivo, mentale e fisico e contribuendo alla creazione di un clima scolastico sereno e positivo.

Tra le iniziative dedicate alla crescita e alla socializzazione c’è anche “Il bambino sceglie lo sport”, un progetto di attività motoria rivolto ai bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia, proposto e gestito dal CONI (l’evento finale è gestito dall’amministrazione con tutte le associazioni sportive). Un’occasione per avvicinare i più piccoli al movimento e alla pratica sportiva, favorendo fin dall’età prescolare lo sviluppo delle capacità motorie e la conoscenza delle diverse discipline.

I percorsi di educazione musicale e mindfulness saranno inoltre estesi al nido comunale. Le attività saranno curate dalle educatrici e dalle coordinatrici pedagogiche comunali, con il supporto delle professioniste incaricate per quanto riguarda il progetto di mindfulness.

Centri estivi, servizi anche durante la pausa scolastica

L’offerta comunale non si ferma al calendario scolastico. Durante il periodo estivo vengono organizzati i centri estivi, con una copertura complessiva di circa dieci settimane: le attività iniziano intorno al 20 giugno, proseguono fino alla prima settimana di agosto e riprendono nelle due settimane che precedono l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre.

Un’organizzazione che permette alle famiglie di contare su un riferimento anche nei mesi in cui le scuole sono chiuse, garantendo ai bambini occasioni di socializzazione e attività educative durante tutta l’estate.

“Quello che stiamo portando avanti è un investimento sulla comunità e sul futuro di Piancastagnaio – dichiara Claudia Vagnoli, assessore comunale –. Dietro ogni servizio c’è un lavoro organizzativo ed economico importante, che richiede risorse, programmazione e collaborazione con le realtà del territorio. L’amministrazione ritiene fondamentale continuare a investire nell’infanzia, perché sostenere i bambini e le loro famiglie significa contribuire concretamente alla qualità della vita dell’intera comunità».

“Il nostro impegno – prosegue Vagnoli – è quello di mantenere e rafforzare una rete di opportunità che non si limiti a rispondere alle necessità quotidiane, ma che accompagni i bambini nel loro percorso di crescita, offrendo occasioni di formazione, benessere e socializzazione. In questa direzione contribuiamo anche al mantenimento di servizi terzi, confermando la volontà del Comune di sostenere e valorizzare le attività a disposizione del territorio”.