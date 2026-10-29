Crastatone 2026, Piancastagnaio celebra la castagna dal 30 ottobre al 1° novembre

Il Comune di Piancastagnaio è lieto di presentare la 59ª edizione del Crastatone, la storica e più antica manifestazione dedicata alla castagna del Monte Amiata. Dal 30 ottobre al 1 novembre, il borgo si vestirà a festa per accogliere visitatori e concittadini in un’atmosfera unica di profumi, sapori e colori autunnali.

Durante i tre giorni dell’evento, le caratteristiche cantine delle Contrade – Borgo, Castello, Coro e Voltaia – apriranno i propri battenti sia a pranzo che a cena lungo un suggestivo percorso tutto da scoprire. Sarà possibile farsi prendere per la gola dai piatti tipici della tradizione amiatina e dalle imperdibili specialità a base di castagne, con assaggi di brodolose, monne, suggioli e vecchiarelle. Il centro storico sarà inoltre animato da un ricco palinsesto di spettacoli itineranti, mercatini artigianali, mostre, balli in piazza e tanta musica dal vivo.

“C’è un’ora, sull’Amiata, in cui la nebbia risale dalla valle e il paese sembra galleggiare sopra il mondo. Montale la conosceva bene, e proprio da quella stanza in cima alla montagna vide il maltempo trasformarsi in fuoco d’artificio e la sera riempirsi del murmure delle arnie: la prova che quassù anche il freddo si converte in calore, e il silenzio in vita. Prendete quell’atmosfera — l’aria che punge, la luce bassa d’autunno, il fuoco che si cerca e si trova — ed eccola diventare festa. È il Crastatone.

E’ in arrivo – spiega Pierluigi Piccini, assessore alla Cultura del comune di Piancastagnaio – la cinquantanovesima edizione della più antica festa della castagna amiatina, nata nel 1967. Il nome viene dal gesto di crastare, incidere la castagna perché il fuoco non la faccia scoppiare: un piccolo sapere contadino diventato rito di tutti. Per tre giorni le quattro contrade spalancano le cantine e riaccendono i vicoli, dalla Rocca Aldobrandesca per tutto il paese. Le crastate fumano nei grandi padelloni lungo le strade, il vino nuovo esce dalle cantine, si assaggiano suggioli, brodolose, castagnaccio; e poi musica, balli, spettacoli che vanno avanti finché la nebbia non si posa sui tetti. Le notizie dall’Amiata, questa volta, profumano di castagne. Vi aspettiamo” .

Per agevolare l’afflusso e garantire la massima sicurezza, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un servizio navetta gratuito attivo per l’intera durata della manifestazione, che collegherà le principali aree di sosta (inclusa la zona sosta camper) e i comuni limitrofi con il cuore del centro storico.

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI

VENERDÌ 30 OTTOBRE

Ore 18.30 – Vie del Centro Storico: Apertura 59ª Edizione del Crastatone. Ore 21.00 – Teatro Comunale Ricci Barbini: “Francesco Ottocento” – Spettacolo teatrale, danza e musica. Recitazione di Savio Nucciotti. Ore 21.00 – Contrada Voltaia (Piazza S. Caterina): DJ Nicola Erre. Ore 21.00 – Contrada Coro (Via del Coro): Musica live con Riccardo e Mauro Duo Folk. Ore 21.30 – Contrada Borgo (Piazza Belvedere): Musica live con The Landozzi, a seguire Ardj. Ore 20.30 – Contrada Castello (Piazza Castello): Musica in Piazza, a seguire DJ Set in Trio. Ore 23.00 – Contrada Coro (Sede di Contrada): DJ Set con JV.

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 15.30 – Vie del Centro Storico: I Cardellini del Fontanino – Spettacolo itinerante. Ore 16.30 – Vie del Centro Storico: Compagnia Mantica – Parata di Streghe e Fuochi (Spettacolo itinerante). Ore 16.30 – Contrada Borgo (Piazza Belvedere): Musica live con Giacomo Rossetti. Ore 17.00 – Contrada Castello (Piazza Castello): Musica live con Conte Max. Ore 17.00 – Contrada Coro (Largo del Coro): Musica live con Astrobrothers. Dalle ore 17.00 – Piazza dell’Orologio: Degustazione gratuita di ricette della tradizione pianese a base di castagne. Ore 21.00 – Contrada Voltaia (Piazza S. Caterina): Concerto Rock con gli IRA, a seguire (ore 22.30) DJ Fede Ponti. Ore 21.00 – Contrada Coro (Via del Coro): Musica live con The Loopers. Ore 21.30 – Contrada Borgo (Piazza Belvedere): Musica live con Argonauti, a seguire Gregorio Fani DJ. Ore 21.30 – Contrada Castello (Piazza Castello): Musica live con Duo Salvo Falcone e Sax, a seguire DJ Fullo e Curti Voice. Ore 23.00 – Contrada Coro (Sede di Contrada): Halloween Night con DJ Giulio Vichi.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Ore 9.00 – Ritrovo Boschetto Madonna di S. Pietro: Camminata del Crastatone (Quota iscrizione: € 2,50). Ore 11.00 – Vie del Centro Storico: Esibizione della Filarmonica E. Cavallucci. Ore 13.45 / 14.00 – Pranzo nelle Contrade. Ore 15.00 – Contrada Castello (Piazza Castello): Musica live con Motofolk (Stornelli e canti popolari). Ore 16.00 – Contrada Voltaia (Piazza S. Caterina): Piano Bar e Karaoke con Alex Marcucci. Ore 16.00 – Contrada Coro (Largo del Coro): Musica Live. Ore 17.00 – Contrada Borgo (Piazza Belvedere): Valletta Sound. Dalle ore 17.00 – Piazza dell’Orologio: Degustazione gratuita di ricette della tradizione pianese a base di castagne.

INFORMAZIONI UTILI E CONTATTI

Visite Guidate: Possibilità di partecipare tutti i giorni ad una visita guidata nel centro storico di Piancastagnaio accompagnati da una guida esperta.

Prenotazione obbligatoria: 0577 784134 | [email protected]

Contrada Borgo: 331 9942300 – 348 2363481 – 338 9320373 | [email protected]

Contrada Castello: 338 7687210 – 338 4580991 – 338 9905314 | [email protected]

Contrada Coro: 334 7531759

Contrada Voltaia: 339 6083506 – 333 9345917