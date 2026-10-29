Siena in Danza 2026, il Balletto di Siena presenta la stagione invernale al Black Box

Il Balletto di Siena presenta la nuova stagione invernale di Siena in Danza, il ciclo di appuntamenti che anima il palcoscenico del Black Box, lo spazio performativo situato presso la sede della compagnia senese e dedicato alla danza, alla ricerca coreografica e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Sotto la Direzione Artistica del Maestro Marco Batti, la stagione invernale 2026 si sviluppa attraverso un programma che intreccia danza classica e contemporanea, musica, formazione e sperimentazione, con l’obiettivo di offrire al pubblico occasioni di incontro con linguaggi artistici differenti e di consolidare il ruolo del Black Box quale luogo di produzione culturale e di dialogo con il territorio.

Anche quest’anno Siena in Danza prosegue il percorso avviato con Black Box Reloaded, il progetto che, nell’ambito del bando Let’s Art 2025 promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, mira al rinnovamento strutturale e all’implementazione tecnologica del Black Box. Attraverso attività di fundraising e partnership pubbliche e private, il progetto si pone l’obiettivo di potenziare lo spazio performativo, dotandolo di strumenti e risorse sempre più adeguati a sostenere la creatività delle nuove generazioni, con particolare attenzione agli artisti under 35, e a favorire la nascita e la realizzazione di opere inedite da condividere con il pubblico.

Sono stati i matinée dedicati alle scuole a dare il via, proprio in questi giorni, alla programmazione di Siena in Danza Invernale 2026 con Pierino e il lupo – Il carnevale degli animali, uno spettacolo che intreccia musica, fiaba, immaginazione e ironia, ispirandosi a due celebri composizioni del repertorio orchestrale. In scena dal 26 al 30 ottobre con appuntamenti riservati agli istituti scolastici di Siena e provincia, lo spettacolo tornerà il 6 novembre alle ore 21:00 con una replica serale aperta al pubblico, che segnerà ufficialmente l’apertura della stagione invernale. Lo spettacolo si propone di avvicinare le nuove generazioni alla musica, alla danza e alle arti performative attraverso un’esperienza accessibile e coinvolgente.

Il 13 novembre sarà la volta di Arias, una serata dedicata alla composizione coreografica e ai giovani interpreti del dipartimento contemporaneo del Centro di Formazione Professionale Ateneo della Danza. Alle ore 21:00, sotto la guida dei coreografi E. Alunni, G. Formica e N. Perfigli, i giovanissimi danzatori porteranno in scena il frutto del proprio percorso di ricerca, in un appuntamento che rappresenta un importante passaggio dalla formazione alla produzione artistica e alla presentazione pubblica.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Balletto di Siena torna a proporre uno dei titoli più amati del repertorio classico: Lo Schiaccianoci, in scena nelle serate del 20 e del 21 novembre, alle ore 21:00, e nuovamente il 23, il 25 e il 27 novembre con matinée riservate alle scuole. La produzione, firmata dal Maestro Marco Batti, propone una rilettura del celebre balletto di Čajkovskij, capace di coinvolgere spettatori di ogni età e di avvicinare anche il pubblico più giovane alla tradizione della danza classica.

La programmazione prosegue il 27 novembre alle ore 21:00 con Kosmus Night, serata dedicata alla danza contemporanea che segna il ritorno di Kosmus Project. Il programma riunisce opere del repertorio contemporaneo del Balletto di Siena firmate da E. Alunni, G. Formica e A. Marabotti. Un appuntamento che rinnova il dialogo tra artisti e interpreti e conferma la vocazione del Black Box come spazio di incontro e confronto tra differenti percorsi creativi.

Ampio spazio viene riservato anche alla nuova generazione di autori della danza. Il 28 novembre, ore 21:00, torna Panta Rei, vetrina dedicata a quattro giovanissimi coreografi emergenti, under 25, chiamati a presentare creazioni inedite e a sperimentare liberamente il proprio linguaggio artistico. Il progetto offre ai giovani autori un’occasione concreta di confronto con il pubblico e si inserisce nel percorso di valorizzazione delle nuove generazioni che caratterizza la stagione.

Il 4 e 5 dicembre, alle ore 21:00, il Black Box accoglierà Banco – Residenze artistiche Under 35, appuntamento dedicato ai progetti selezionati attraverso il Bando di Residenza Artistica. Il percorso offre ai giovani artisti uno spazio nel quale sviluppare e perfezionare le proprie idee, accompagnandoli dalla fase di ricerca e creazione fino alla presentazione pubblica dei lavori. La residenza si conferma così uno strumento fondamentale per sostenere la crescita professionale degli artisti emergenti e favorire la nascita di nuove produzioni coreografiche.

A completare il calendario saranno gli appuntamenti natalizi dedicati alla formazione. Il 12 dicembre, in un doppio appuntamento pomeridiano – ore 15:00 ed ore 17:00 – gli allievi dei corsi professionali dell’Ateneo della Danza presenteranno il proprio Spettacolo di Natale, offrendo al pubblico una testimonianza del percorso di studio, della disciplina e dell’impegno che accompagnano la formazione del danzatore. Il 20 dicembre, infine, alle ore 15:00, il Black Box aprirà le proprie porte alle famiglie con la Lezione aperta di Natale della Scuola di Danza, un momento di condivisione dedicato ai bambini e ai ragazzi e ai progressi raggiunti durante la prima parte dell’anno.

Con questa nuova edizione di Siena in Danza, il Balletto di Siena rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura coreutica e nella promozione delle giovani generazioni, proponendo una stagione che mette in relazione spettacolo, formazione e ricerca.

Il Black Box si conferma così non soltanto un luogo di rappresentazione, ma un ambiente vivo, aperto alla sperimentazione, alla crescita artistica e alla partecipazione del pubblico, nel quale la danza diventa occasione di incontro e di condivisione con il territorio.

Per info e prenotazioni: [email protected] – www.ballettodisiena.it – +390577222774