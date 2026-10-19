Siena, al via la stagione teatrale con un red carpet d’eccezione

La magia di una fiaba senza tempo, il fascino delle grandi occasioni e un messaggio che va oltre il palcoscenico. I Teatri di Siena si preparano a inaugurare la stagione teatrale 2026/2027, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, con un evento speciale: venerdì 23 ottobre alle ore 21 il Teatro dei Rinnovati ospiterà la Prima Nazionale di“Belle e la Bestia – Il Musical”, una produzione che porterà in scena una delle storie d’amore più amate di sempre, accompagnata dal consueto e atteso red carpet dei Teatri di Siena, che si svolgerà a partire dalle ore 20 nel Cortile del Podestà. “Belle e la Bestia – Il Musical” andrà in scena anche sabato 24 ottobre, alle ore 21 e domenica 25 ottobre alle ore 17 (https://teatridisiena.it/belle-e-la-bestia-il-musical/).

Red carpet. Venerdì 23 ottobre sarà una serata all’insegna dello spettacolo, dell’eleganza e delle emozioni, capace di richiamare a Siena numerosi protagonisti del panorama cinematografico, televiso e teatrale italiano. Tra gli ospiti attesi sul tappeto rosso Giuseppe Zeno, Sydne Rome, Nadia Rinaldi, Riccardo Mandolini, Antonello Altamura, Elide Melli, Michela Quattrociocche e Roberta Beta. Tanti artisti che contribuiranno a rendere ancora più prestigioso l’appuntamento inaugurale della nuova stagione a Siena. Ma il red carpet non sarà soltanto una passerella di volti noti. L’evento sarà infatti caratterizzato anche da un’importante iniziativa di sensibilizzazione, promossa in collaborazione con Aidap Siena (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso), per richiamare l’attenzione sui disturbi dell’alimentazione e sul delicato rapporto tra immagine di sé, autostima e accettazione della propria identità. Un tema che trova un significativo collegamento con il messaggio universale della fiaba, nella quale l’apparenza lascia progressivamente spazio alla scoperta della bellezza interiore, all’amore e alla capacità di guardare oltre i pregiudizi.

Le dichiarazioni. “Aprire la nuova stagione dei Teatri di Siena con una Prima Nazionale rappresenta un momento di grande emozione e di particolare significato – dichiara il direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli –. Il nostro red carpet che va ad inaugurare la stagione teatrale è ormai diventato un appuntamento capace di portare a Siena grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, ma il desiderio è che non sia soltanto una celebrazione del teatro e dei suoi interpreti. Quest’anno ho voluto attribuirgli anche un valore ulteriore, affrontando, grazie alla collaborazione con Aidap Siena, una tematica delicata e profondamente attuale. ‘Belle e la Bestia’ ci insegna che la vera bellezza non coincide con ciò che appare ai nostri occhi, ma risiede nella capacità di riconoscere il valore dell’altro, di accettare le proprie fragilità e di superare il giudizio esteriore. È un messaggio che sentiamo particolarmente importante, soprattutto per i più giovani. Credo che il teatro abbia anche questa straordinaria responsabilità: emozionare e intrattenere, ma nello stesso tempo offrire occasioni per riflettere, conoscere e guardare la realtà con una sensibilità diversa. È proprio con questo spirito che voglio dare il benvenuto al nostro pubblico nella nuova stagione, il cui simbolo è proprio il fuoco della rinascita”.

Lo spettacolo. A inaugurare il cartellone dei Teatri di Siena sarà dunque la Prima Nazionale di “Belle e la Bestia – Il Musical”, spettacolo prodotto da LU.DA. e diretto da Luca Cattaneo, con le musiche di Enrico Galimberti. Sul palcoscenico, tra i protagonisti, Giulia Penna, Fabrizio Voghera e Sergio Muniz, quest’ultimo nel ruolo di Miguel. Una produzione che rilegge in chiave musicale la celebre fiaba, conducendo il pubblico in un universo popolato da incantesimi, sentimenti, mistero e magia. Al centro della narrazione l’incontro fra Belle e la Bestia, due mondi apparentemente inconciliabili che scopriranno, attraverso la forza dell’amore, come sia possibile superare le apparenze e trasformare il proprio destino. Musica, recitazione e suggestioni sceniche si intrecceranno in uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, dando vita a un racconto capace di conservare il fascino della tradizione e di parlare al pubblico contemporaneo.

La Prima Nazionale e il red carpet segneranno così l’avvio ufficiale della nuova stagione dei Teatri di Siena, che si prepara ad accogliere il pubblico con un calendario di appuntamenti e protagonisti di primo piano, nel segno di una proposta artistica che intreccia intrattenimento, qualità culturale e attenzione ai grandi temi della contemporaneità.

Incontro con il pubblico. Sabato 24 ottobre alle ore 18, presso il foyer del Teatro dei Rinnovati, torna l’incontro con il pubblico. In sala il cast al completo dello spettacolo “Belle e la Bestia”.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.