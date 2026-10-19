Montepulciano, torna la Camminata tra gli Olivi

Domenica 25 ottobre 2026 è in calendario la decima edizione della “Camminata tra gli Olivi”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Città dell’Olio che quest’anno è dedicata al tema “Radici d’Italia, ogni cultivar una storia da raccontare“.A Montepulciano si avrà l’occasione di trascorrere piacevoli ore all’aria aperta tra gli oliveti della campagna poliziana, e infine assaporare gli aromi dell’olio extra vergine d’oliva appena prodotto.

Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 9:00 nel Piazzale della Misericordia, punto di partenza per un facile percorso ad anello di circa 5 km con vista panoramica sui vigneti e sulla città di Montepulciano. La passeggiata condurrà al Frantoio Terre dell’Etruria (Via di Martiena, 2), partner dell’iniziativa con i suoi prodotti, e proseguirà per Via dell’Acquapuzzola, Via Fonte al Vescovo e Via di Valardegna, fino all’Agriturismo Ardene, dove sono in programma una visita guidata all’oliveto e una degustazione di olio extravergine d’oliva guidata dal personale qualificato di AICOO – Associazione Italiana Conoscere l’Olio di Oliva. Il rientro è previsto per le 12:30. Lungo il percorso sono previsti anche momenti dedicati al racconto del territorio e dei suoi prodotti, a cura di esperti locali.

In caso di maltempo, è confermata soltanto la visita al Frantoio Terre dell’Etruria.

«Ogni anno la Camminata tra gli Olivi a Montepulciano è un appuntamento che celebra la tradizione olivicola del nostro territorio, comparto fondamentale per l’economia locale e capace di offrire un prodotto d’eccellenza. Il Comune di Montepulciano sostiene questa iniziativa – dichiara Alberto Millacci, assessore con delega alle Politiche Economiche e Produttive – un’opportunità per conoscere e apprezzare il territorio, in special modo gli oliveti e le varietà di olivo che caratterizzano il paesaggio poliziano”.

L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale, con il supporto organizzativo della Pro Loco di Montepulciano.

Ai partecipanti è consigliato un abbigliamento comodo e sportivo. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Turistico Pro Loco di Montepulciano al numero 0578 757341 o via mail a [email protected].