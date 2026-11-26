“Anche oggi si registra l’ennesimo furto in un’abitazione nel territorio di Montepulciano. Un fenomeno che va avanti da anni, ma che negli ultimi mesi ha subito una preoccupante escalation, generando forte apprensione tra i residenti delle frazioni, in particolare ad Acquaviva, Montepulciano Stazione e Valiano.

Ci chiediamo come sia possibile che non si sia ancora riusciti a mettere uno stop a questa serie continua di colpi. I malviventi continuano a violare le abitazioni con estrema facilità, costringendo i cittadini a vivere in un clima di costante allerta, tra segnalazioni e allarmi continui sulle chat di quartiere».

Il Sindaco di Montepulciano dovrebbe essere il primo garante del benessere e della tranquillità dei propri concittadini, ma su questo fronte appare del tutto latitante, troppo impegnato ad accendere luci natalizie, mentre il territorio resta, colpevolmente, scoperto a livello di sicurezza.

Chiediamo, dunque, interventi immediati e concreti: l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nelle frazioni di Acquaviva, Montepulciano Stazione e Valiano e un deciso potenziamento dei controlli sul territorio da parte delle Forze dell’ordine. I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro nelle proprie case».

Lega Italia Federale-Provincia di Siena.