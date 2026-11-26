L’Università di Siena apre le iscrizioni alla nuova edizione del Master universitario di I livello O.L.T.R.E. – Orfani, Lutto, Trauma e Relazioni Educative «Competenze psico-socio-pedagogiche per l’intervento nel lutto e nel trauma in infanzia e adolescenza. Orfani di femminicidio, violenza domestica e famiglie affidatarie».

Il Master è promosso dal Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (DISPOC) con il coordinamento scientifico della Prof.ssa Maria Rita Mancaniello. Il corso si svolgerà da aprile 2027 ad aprile 2028 in modalità blended, con lezioni in sincrono.

Accompagnare chi perde una figura di riferimento primaria durante la crescita è un’urgenza rimasta finora in ombra. Con la Legge 4/2018 l’Italia è stata il primo Paese a tutelare espressamente orfane e orfani di crimini domestici e le famiglie affidatarie. Scuole, spazi sportivi e servizi territoriali hanno però bisogno di figure preparate. Il Master risponde a questo bisogno e collega la ricerca accademica con le realtà operative. Gli insegnamenti sono affidati a professoresse e professori universitari, professioniste e professionisti di elevata competenza ed esperienza nelle diverse aree tematiche affrontate dal Master.

«Nei contesti di vita quotidiana bambini e adolescenti fanno spesso esperienza della morte: dalla perdita di un genitore agli incidenti, fino ai suicidi tra coetanei», spiega la Prof.ssa Maria Rita Mancaniello, coordinatrice scientifica del Master. Per questo il percorso unisce la formazione all’esperienza diretta: «Facciamo convenzioni sui territori: dalle realtà che gestiscono la violenza di genere alle comunità e cooperative che accolgono bambine e bambini che hanno vissuto il lutto dei genitori».

Struttura didattica e destinatari

Il percorso vale 60 CFU (1.500 ore) ed è articolato in quattro moduli:

«Lutto e sofferenza nell’infanzia e nell’adolescenza»;

«Il trauma del lutto per figli/e vittime di crimini domestici e femminicidio»;

«Il sostegno pedagogico ai processi di elaborazione del lutto nei contesti di vita»;

«Modelli di prevenzione e intervento nelle dinamiche intrafamiliari disfunzionali».

Il Master si rivolge a insegnanti di ogni ordine e grado, educatrici ed educatori del settore socio-pedagogico e socio-sanitario, professioniste e professionisti di pedagogia clinica e sostegno psicologico, assistenti sociali, operatrici e operatori socio-sanitari e del Terzo Settore, coordinatrici e coordinatori di servizi pedagogici. È aperto anche a laureate e laureati di qualsiasi disciplina.

Iscrizioni e agevolazioni

Posti e scadenze: 60 posti, ammissione diretta fino a esaurimento. Immatricolazione sul portale Segreteria online dell’Università di Siena e domanda di iscrizione al Master entro il 15 marzo 2027.

Quota di iscrizione: € 1.400, in 2 rate da € 700. Sconto PA 110 e Lode per i dipendenti pubblici. Gli insegnanti possono iscriversi utilizzando la Carta del docente. Per finanziare la quota di iscrizione è possibile verificare i bandi regionali attivi per l’accesso a voucher formativi.

www.master-oltre.unisi.it

Informazioni sul processo formativo: [email protected].

Iscrizioni e aspetti amministrativi: Ufficio Master e Corsi Post Laurea, [email protected].

Contatti per la stampa: Martina Frullanti, Borsista di ricerca DISPOC – [email protected]. Per interviste: Prof.ssa Maria Rita Mancaniello, +39 348 0700254