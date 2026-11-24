Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dell’Università per Stranieri di Siena. Nell’aula magna Virginia Woolf della sede didattica (piazza Carlo Rosselli 27/28), alle ore 15, il rettore Tomaso Montanari aprirà l’inaugurazione con la sua relazione. Seguiranno gli interventi della rappresentante degli/delle studenti Angelica Vittori, del personale tecnico-amministrativo Monica Campana, dell’osservatorio sulla precarietà Federica Brachini e della consigliera di fiducia Nicoletta Vettori. Parteciperà alla cerimonia Francesca Pasimena, cugina di Lorena Isceri, vittima di femminicidio il 3 settembre 2026 a Barberino del Mugello (FI).

La lezione inaugurale dal titolo “Attraversare i confini, oltrepassare gli sguardi. Donne migranti, tratta di esseri umani e violenza di genere tra vulnerabilità e autodeterminazione” sarà tenuta da Francesca Nicodemi, avvocata ed esperta specializzata nella materia del diritto dell’immigrazione ed in particolare della tratta di esseri umani, con esperienza di 20 anni nell’assistenza e tutela delle vittime di tratta. Formatrice a livello nazionale ed internazionale, per conto di organizzazioni internazionali, Autorità governative, Università, Organizzazioni. Ha una particolare esperienza nell’advocacy sul tema della tratta e temi correlati e nella creazione di reti, a livello istituzionale e non, con particolare riferimento alle organizzazioni del sistema nazionale antitratta.

“La tratta degli esseri umani è una grave violazione dei diritti umani – sottolinea Nicodemi -, profondamente intrecciata con le disuguaglianze e le violenze di genere, le dinamiche migratorie e le asimmetrie di potere. La lectio magistralis analizzerà il nesso tra migrazione, tratta e violenza di genere in una prospettiva intersezionale, approfondendo le dinamiche di reclutamento e sfruttamento e le sfide del sistema anti-tratta nel nuovo panorama normativo sulle migrazioni. L’intervento richiama l’importanza di un approccio decoloniale all’assistenza, capace di superare stereotipi e relazioni di potere, garantire l’accesso ai diritti e valorizzare la voce, i saperi e le esperienze delle persone. Sottolinea inoltre il ruolo della ricerca accademica e della formazione, nel promuovere una cultura dell’accoglienza e costruire relazioni che, oltrepassando gli sguardi che relegano le persone in categorie, ne valorizzino la voce, i saperi, le esperienze”.

Seguirà l’intervento musicale per arpa e voce a cura di Siena Jazz dal titolo “Jazz Respect”, un progetto musicale al femminile, nato all’interno del Collettivo Synthesis, che riunisce quattro voci, un’arpa e una direttrice. Attraverso Four Women di Nina Simone, che intreccia le storie di quattro donne, raccontandone identità, origini e discriminazioni, e Fimmine Fimmine, canto della tradizione popolare salentino, il progetto celebra la pluralità dell’universo femminile, tra memoria, consapevolezza e libertà. L’ensemble è formato da Noemi Fiorucci (direttrice), Amelia Giani (voce), Eleonora Rosa (voce), Federica Cesano (voce), Letizia Trianni (voce), Elisabetta Stanghellini (arpa).

In chiusura della cerimonia, l’estratto dallo spettacolo di Daniela Morozzi, con Johara Breda, dal titolo “Hope. Tracce di vita, storie di tratta”, un monologo teatrale sul tema della tratta, che combina autobiografia e impegno civile, dando voce alle testimonianze dei sopravvissuti per sensibilizzare su un fenomeno globale che continua a coinvolgere milioni di persone nel mondo.

L’evento potrà essere seguito anche in streaming sul canale YouTube dell’ateneo: http://live.unistrasi.it