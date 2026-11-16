IIS Bandini di Siena, nove studenti raccontano il Treno della Memoria

Si è svolto venerdì 13 novembre, presso l’Aula Magna del Bandini, l’incontro di restituzione del progetto Il Treno della Memoria, che lo scorso anno scolastico ha coinvolto nove studenti dell’IIS Sallustio Bandini di Siena in un’esperienza di viaggio e formazione nei luoghi simbolo della deportazione e dello sterminio nazista, accompagnati dal Prof. Massimo Crocetta.

Un viaggio iniziato idealmente dal binario 16 della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, per raggiungere Auschwitz e Birkenau, luoghi nei quali la tragedia della Shoah ha assunto la sua dimensione più drammatica. Un percorso che ha rappresentato non soltanto un’occasione di conoscenza storica, ma soprattutto un’esperienza umana, capace di lasciare nei ragazzi domande, emozioni e consapevolezze profonde.

Particolarmente significativo è stato l’incontro con le sorelle Bucci, sopravvissute alla deportazione e testimoni dirette della Shoah, la cui testimonianza ha permesso agli studenti di avvicinarsi alla storia attraverso le parole e i ricordi di chi l’ha vissuta.

Nel corso dell’iniziativa, i nove studenti hanno condiviso con la comunità scolastica il percorso compiuto, restituendo attraverso immagini, racconti e riflessioni il significato di un’esperienza che non si è conclusa con il ritorno a casa, ma che continua a vivere nella loro consapevolezza e nella responsabilità di trasmetterne il ricordo.

All’incontro hanno partecipato Luciana Bartaletti, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Siena, Alessandro Masi, in rappresentanza del Comune di Siena, ed Elena Bresci, del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. La dirigente scolastica Floriana Buonocore ha rivolto loro un sentito ringraziamento per la presenza e per l’attenzione dimostrata verso un progetto di così alto valore educativo e civile. «Ci sono viaggi che non si esauriscono con il ritorno a casa – ha sottolineato la dirigente scolastica –. Il viaggio ad Auschwitz e Birkenau è uno di questi. La memoria non può limitarsi alla commemorazione di ciò che è accaduto: deve diventare consapevolezza del presente e responsabilità verso il futuro. Ricordare significa riconoscere i segnali dell’indifferenza, della discriminazione e dell’odio, e comprendere che la difesa della dignità umana, della libertà e dei diritti fondamentali è un impegno che riguarda ciascuno di noi».

È proprio in questo passaggio che si colloca il valore più profondo del progetto: il legame tra memoria e cittadinanza. Conoscere la storia della Shoah significa comprendere quanto siano preziosi i valori della democrazia, del rispetto e della convivenza civile e quanto sia necessario custodirli e difenderli ogni giorno.

La scuola ha il compito di trasmettere conoscenze, ma anche di formare cittadini consapevoli, capaci di leggere criticamente il presente e di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. I nove studenti del Bandini, attraverso la loro testimonianza, hanno dimostrato che la memoria non appartiene soltanto al passato: è un patrimonio da custodire e condividere, affinché ciò che è accaduto continui a interpellare le coscienze delle nuove generazioni.

Perché la memoria, per essere davvero viva, deve diventare consapevolezza, responsabilità e impegno.