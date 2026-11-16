Sinalunga e FI.SE.S.: prestiti agevolati per le piccole imprese

Il Comune di Sinalunga rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto economico locale attraverso la firma della convenzione con FI.SE.S. – Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A., finalizzata a favorire l’accesso al credito delle piccole imprese che operano sul territorio comunale e di quelle che intendono avviare una nuova attività.

L’accordo nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione delle piccole realtà imprenditoriali locali e attività di vicinato risorse con tassi agevolati, sostenendole sia nelle esigenze di liquidità sia nella realizzazione di programmi di investimento, contribuendo così allo sviluppo economico nel territorio.

La convenzione prevede uno stanziamento iniziale di 250mila euro da parte di FI.SE.S., destinato alla concessione dei finanziamenti, mentre il Comune di Sinalunga mette a disposizione fino a 10mila euro per contribuire all’abbattimento degli interessi a carico delle imprese beneficiarie.

In particolare, le imprese ammesse potranno richiedere finanziamenti fino a 100mila euro, con una durata massima di sette anni e un periodo di preammortamento fino a sei mesi. Il tasso applicato sarà fisso, pari al 3,50% per le nuove imprese e le nuove unità locali e al 4,50% per le attività già esistenti, al lordo del contributo comunale. A questo si aggiunge una commissione di istruttoria agevolata pari allo 0,80% dell’importo erogato. Il contributo del Comune sarà pari all’1% degli interessi e verrà riconosciuto direttamente a beneficio delle imprese attraverso la riduzione della rata del finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili.

Potranno accedere alla misura le imprese appartenenti a tutti i settori economici, con sede operativa o unità locale nel Comune di Sinalunga e un numero massimo di dieci dipendenti. Tra gli interventi finanziabili rientrano le necessità di liquidità, l’acquisto di fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e arredi, le opere murarie e gli interventi di efficientamento energetico.

“Con questa iniziativa vogliamo mettere a disposizione delle imprese uno strumento concreto per affrontare le esigenze quotidiane e guardare con maggiore fiducia a nuovi investimenti e progetti di crescita – dichiara il Sindaco Edo Zacchei – Sostenere le attività economiche significa investire nel futuro della nostra comunità, tutelare il lavoro, valorizzare le competenze presenti sul territorio e creare condizioni favorevoli per chi vuole fare impresa a Sinalunga. La collaborazione con FI.SE.S. ci consente di affiancare al sostegno economico dell’Amministrazione uno strumento finanziario dedicato, con condizioni agevolate e un contributo diretto sugli interessi dei finanziamenti”.

“FI.SE.S. continua a portare avanti insieme alle amministrazioni locali della provincia di Siena un lavoro importante per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese – dice il Presidente della Finanziaria Senese di Sviluppo, Massimo Terrosi – E i risultati si vedono. Grazie a tutte le amministrazioni, a tutti i sindaci, a tutti gli assessori che ci hanno creduto e ci stanno lavorando. In questo modo riusciamo a mettere a disposizione uno strumento che può aiutare le attività esistenti a realizzare nuovi investimenti e chi vuole avviare una nuova impresa. Si finanziano anche le esigenze di liquidità. Non solo, la collaborazione con il Comune permette di rendere i finanziamenti ancora più convenienti, grazie al contributo sugli interessi previsto dall’amministrazione. Così vogliamo rispondere alle esigenze delle imprese e favorire lo sviluppo delle attività economiche”.

Per accedere alle agevolazioni sarà necessario presentare apposita domanda secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso pubblico predisposto dal Comune. La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2027.